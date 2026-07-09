快訊

世足／阿根廷如何用13分鐘變出魔法？原因是教頭補水時灌輸的一句話

停火「暫時」破局！美軍續轟伊朗 川普嗆：再一次更慘

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／閣樓變烤箱！歐洲熱浪強襲 巴黎「危險空間」死亡風險高4倍

聯合報／ 好讀周報
巴黎年輕人從橋上跳入聖馬丁運河消暑。(圖／歐新社)
巴黎年輕人從橋上跳入聖馬丁運河消暑。(圖／歐新社)

文／陳韻涵輯

歐洲遭遇前所未有的熱浪強襲，法國巴黎許多屋頂下的閣樓公寓因為高溫成為危害健康的「烤箱」，反映該城市居住不平等的現象。

美聯社報導，23歲的艾蜜莉‧肯尼（Amelie Kenney）原本超級喜歡自己位於巴黎頂樓、租金便宜且可眺望巴黎天際線及艾菲爾鐵塔的公寓。然而，隨著夏季來臨，炙熱太陽與悶熱空氣讓她的住處室內整個下午宛如烤箱。

巴黎不少外觀優美的古老建築，在持續高溫的曝曬下，成為最危險的居住空間，尤其是位屋頂正下方的閣樓房，那是許多學生與小資年輕人偏好的租房位置。

●危險空間 死亡風險高出4倍

法國公共衛生機構研究指出，2003年的那一波熱浪造成法國全境約1.5萬人死亡，屋頂閣樓住戶的死亡風險比其他樓層的住戶高出逾4倍。《刺胳針星球健康》（Lancet Planetary Health）期刊2023年的一篇研究發現，在歐洲的30個首都當中，巴黎熱浪的致死風險最高。

●鋅板屋頂 可塑性佳但易導熱

巴黎約75%的建築採用鋅板鋪設屋頂，雖然打造出著名灰色天際線，並因其工藝獲得聯合國教科文組織（UNESCO）認定文化遺產的美名，但耐用、可塑性佳且可回收的鋅也很容易導熱與吸熱，讓屋內溫度迅速升高。

弱勢住房基金會（The Foundation for Housing for the Disadvantaged）的氣候與住房官員麥德‧奧利維耶（Maider Olivier）表示，許多人嚮往巴黎閣樓的浪漫場景，但實際住戶大多是租賃狹小空間的學生，不僅白天酷熱難耐，夜晚也會因為通風不佳而難以快速散熱。

23歲肯尼與室友佛朗西斯卡‧皮利亞（Francesca Pilia）合租一間月租約735歐元（約新台幣2.67萬元）的6樓公寓，室內只放得下一張床、一張書桌及一台電子琴，唯一的面西的窗戶，午後西曬嚴重。肯尼坦言，如果負擔得起更高昂的租金，她絕對會毫不猶豫地搬離閣樓房。

巴黎約75%的建築採用鋅板鋪設屋頂，打造出著名灰色天際線。(圖／取自網路)
巴黎約75%的建築採用鋅板鋪設屋頂，打造出著名灰色天際線。(圖／取自網路)

●維護景觀 限制加裝隔熱設備

倡議人士批評，巴黎為維護奧斯曼（Haussmann）風格的建築及鋅屋頂景觀，相關法規限制加裝隔熱設施、遮陽百葉窗等改善措施，「保護了屋頂與整體城市景觀，卻沒有保護屋簷下的人」。

奧斯曼建築風格源於法國拿破崙三世時期的巴黎都市改造計畫，由男爵奧斯曼（Baron Haussmann）主導，以改善衛生、交通與城市秩序，並形塑今日巴黎街景。不同於巴洛克與洛可可的華麗風格，奧斯曼建築以方形切割石材打造立面，搭配簡潔細緻的線性雕刻，強調比例均衡與低度裝飾。

奧斯曼建築的高度多限制在6層內，依街道寬度統一規畫，使市容整齊畫一。屋頂多為鋅板斜頂，樓層配置反映社會階序，二樓為貴族住宅並設大陽台，頂樓為古代僕人的居所。

法國只有大約25%的家庭安裝了空調。普及率偏低的部分原因與古蹟保存法規有關。(圖／法新社)
法國只有大約25%的家庭安裝了空調。普及率偏低的部分原因與古蹟保存法規有關。(圖／法新社)

●開窗散熱 噪音汙染迎面撲來

肯尼來自澳洲、皮利亞則來自義大利，兩人都曾經歷炎熱天氣，但巴黎近日白天逼近攝氏40度、夜晚仍有25度，實在讓他們難以忍受。兩人只能靠電風扇、沖冷水澡和濕毛巾降溫，並在開窗散熱與關窗避免噪音與空氣汙染之間反覆掙扎，宛如「卡夫卡式的循環」（Kafkaesque cycle，指荒謬、無止境且無法逃脫的制度循環）。

●熱浪效應／高溫造成超額死亡 冷氣變成政治攻防

歐洲今夏遭遇史無前例的熱浪侵襲，西歐、中歐多國高溫屢創新高，不僅造成大量「超額死亡」（excess mortality）案例，也讓過去習慣沒有冷氣的歐洲人，開始認真重新思考是否裝設空調，這個民生議題甚至演變成議員開會的政治攻防。

歐洲媒體報導，法國是受熱浪影響最嚴重的國家之一。法國當局統計，自熱浪來襲以來，全國的超額死亡人數約1000人，且可能持續增加，其中85%死者為65歲以上長者。超額死亡是指在特定期間內，死亡總數減去在正常情況下預期的死亡人數，得出的差額。

今年的熱浪才剛開始便造成大量超額死亡案例，讓人不禁聯想到2003年造成法國約1.5萬人死亡、全歐洲約8萬人喪命的致命熱浪。世界衛生組織（WHO）警告，歐洲正面臨前所未有的初夏高溫，不僅造成數百人死亡，學校停課，電力系統也承受龐大壓力。

在法國，冷氣已成為政治辯論議題。極右派「國民聯盟」領袖雷朋（Marine Le Pen）主張推動全國冷氣計畫，為學校、醫院安裝空調，並提供200億歐元（約合新台幣7200億元）免息貸款協助民眾裝設。

左派政治人物則批評，大量裝設冷氣只會增加能源消耗、加劇都市熱島效應，應優先改善建築隔熱。就連環保人士也開始承認，醫院、學校等場所已難以完全排除冷氣的需求。法國政府已撥款1億歐元，優先在醫院裝設空調。

相較美國及亞洲國家的家庭普遍裝設冷氣，歐洲居家冷氣的普及率僅20%，法國約25%、德國18%，西班牙、義大利約50%。普及率偏低的原因除了老舊建築難以施工、安裝成本高，另受到古蹟保存法規的限制，加上當地民眾長期認為冷氣耗能、不利減碳，不少民眾甚至抗拒安裝冷氣。

不裝冷氣的歐洲利用建築工法降溫，南歐傳統建築採用厚石牆、白色外牆、小窗戶與百葉窗阻隔熱能，北歐氣候原本就相對涼爽，住宅設計以保暖為主，因此夏季較少需要冷氣。但隨著極端高溫出現的頻率漸趨頻繁，古老建築智慧也需要改善，否則北歐住宅更容易在夏季蓄積熱能而成為「悶燒鍋」。

專家認為，面對日益嚴重的熱浪，冷氣需求勢必持續增加，但若完全依賴化石燃料供電，只會讓氣候變遷更加惡化。未來應推廣高效率空調、搭配太陽能等再生能源，以及建築隔熱、遮陽百葉窗、熱泵等節能技術，在保護民眾健康與減少碳排放之間取得平衡。

好讀VIP家用自學服務：好讀周報每周二搭配本篇文章，推出名師解析影片，結合生活情境閱讀測驗，提升閱讀素養力！怎麼看到影片？goodread.u-writing.com

一名寵物保母利用噴泉的水霧為寵物降溫。(圖／法新社)
一名寵物保母利用噴泉的水霧為寵物降溫。(圖／法新社)

巴黎 熱浪 死亡 艾菲爾鐵塔 法國 歐洲 好讀周報

好讀周報

追蹤

延伸閱讀

李清志／閣樓裡的人生

熱浪一波波 「烤」驗全球經濟

熱浪襲巴黎 塞納河今夏開放3處泳區供民眾消暑

熱浪襲歐洲 大陸電商營業額據報飆升近40倍

相關新聞

科學人／三位一體核試驗80年後…當地發現紅色「賢者之石」

1945年，新墨西哥州（New Mexico）的阿拉莫戈多轟炸機靶場（Alamogordo Bombing Range），引爆了人類史上首次的鈽內爆式裝置「三位一體核試驗」（Trinity test）。這場爆炸釋放了相當於 2.1 萬噸 TNT 的能量，產生瞬間超過 1500 °C 的高溫與高達 8 GPa 的極端壓力。 超極端的煉丹爐 8 GPa 相當於 8 萬倍的標準大氣壓力，大約是地球海洋最深處——馬里亞納海溝底部水壓的 80 倍。1500 °C 的高溫已超越一般玄武岩岩漿的溫度（約 1200 °C），甚至逼近純鐵的熔點。這種極端條件在一般實驗室中完全不可能重現。 在這樣的毀滅性環境下，阿拉莫戈多轟炸機靶場的沙粒被捲入火球，與氣化的 30 公尺高測試鋼塔、銅製電纜等金屬設施混合，冷卻後形成了一種名為「托立尼提石」（trinitite）的玻璃狀熔渣。 物理學家製造的賢者之石 大部份的托立尼提石呈現淺綠色，但在距離爆炸中心約 60 公尺處，卻發現了極為稀有的「紅色托立尼提石」。紅色托立尼提石本身並不是一顆單一的「紅色晶體」，而是一塊不均勻的紅色玻璃狀熔渣。其內部富含了各種獨特的

科學人／住院刷牙能救命？研究：肺炎風險降60%

住院原本是為了治療、復原，但有時病人反而會在醫院裡得到另一個麻煩：感染。 肺炎是住院期間最常見、也最致命的感染之一。在澳洲，每年約有5萬名病人在醫院感染肺炎，其中約1900人死亡。這類感染很少被監測，也很少被通報，過去關於如何預防的研究也不多。 不過，一項發表於《刺胳針感染疾病》（The Lancet Infectious Diseases）的新試驗指出，一個非常基本的動作可能有明顯效果：幫住院病人刷牙。 不是插管病人，也可能在醫院得肺炎 這項研究關注的是「非呼吸器相關院內肺炎」（non-ventilator hospital-acquired pneumonia），也就是病人沒有使用呼吸器，通常也不在加護病房，卻在住院期間感染肺炎。它的發生機制並不神祕：口腔或喉嚨裡的細菌被吸入肺部，就可能造成感染。 這類肺炎的後果很嚴重。原文指出，感染這類肺炎的病人，住院時間可能延長10到48天，住院期間死亡風險也大約是其他病人的8倍。問題是，它不像跌倒、壓瘡等院內風險那樣經常被追蹤，因此很容易成為醫院裡看不見的感染問題。 一支牙刷，讓刷牙比例從16%升到62% 研究團隊在澳洲3家醫院、共

好讀周報／閣樓變烤箱！歐洲熱浪強襲 巴黎「危險空間」死亡風險高4倍

歐洲遭遇前所未有的熱浪強襲，法國巴黎許多屋頂下的閣樓公寓因為高溫成為危害健康的「烤箱」，反映該城市居住不平等的現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。