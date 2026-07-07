好讀周報／打造世足完美草皮！「要綠、要活、要腳感」 嚴格要求考驗專家

文／編譯張佑生

當球迷坐下來觀看世界盃，目光通常會追著球星、進球、裁判哨音與看台上的歡呼。但在39天、48支球隊、104場比賽，以及超過1200雙釘鞋反覆踩踏之下，場上還有另一個主角得撐到最後。

那就是草皮。

國際足球總會（FIFA）規定，世界盃每場比賽都必須在天然、仍然活著的草皮上進行。它不只要看起來是綠的，還要讓球在不同球場上彈得差不多、滾得差不多，球員踩上去時的腳感也不能差太多。

2026年世界盃橫跨美國、加拿大與墨西哥，共有16座球場。它們位於不同氣候區，其中5座是巨蛋球場，8座原本鋪設永久人工草皮，必須再覆上天然草。FIFA資深球場管理經理佛格森（Alan Ferguson）說，這場賽事的足跡非常龐大，要把一切整合成一致的比賽體驗，是最大的挑戰。

為了完成這片綠色夢想，FIFA找來一群草皮專家。團隊由田納西大學的索羅昌（John Sorochan）與密西根州立大學的羅傑斯（John Rogers）領軍，從2018年起研究如何替世界盃打造最理想的草皮。

●草有性格 需水量修剪度不同

草也有性格。肯塔基藍草適合寒冷天氣，能忍受較低光照與較短生長季；百慕達草喜歡溫暖氣候，卻受不了陰影；多年生黑麥草發芽快，但比較容易被踢出坑洞。不同草種的生長速度、需水量、理想修剪高度都不同，鞋底踩上去時，也會給球員不同回饋。

為了測試草皮如何承受球員轉身、急停與變向，索羅昌團隊發明了一台名為fLEX的可攜式裝置。它裝有一隻3D列印的腳，腳上穿著足球釘鞋，可以模擬一名168磅球員落腳時的衝擊、加速度與切入動作，再測量草皮吸收多少能量、又把多少能量回饋給球員。

索羅昌說，其他機器多半只是垂直落下，像飛彈一樣砸向地面；這是他們第一次真正模擬穩定的腳步衝擊。

●球也受測 反彈高度不能改變

球也得受測。依照FIFA草皮測試手冊，合格足球從1公尺高的斜坡裝置釋放後，應該滾出5到8公尺；從2公尺高垂直落下後，反彈高度必須落在60到100公分之間。這些標準不會因球場在海平面、在墨西哥市7300英尺高地，或草皮是天然草、人工草、藍草或其他草種而改變。

索羅昌團隊把球以時速55公里、17度角射向不同草皮，再用高速攝影機測量球反彈後的速度與恢復係數。最後，他們決定邁阿密與墨西哥蒙特瑞的露天球場使用百慕達草；巨蛋球場與北方球場使用混合草皮，成分為84%肯塔基藍草與16%黑麥草。索羅昌希望能讓16座球場提供一致而均勻的比賽感受。

●草皮旅行 冷藏卡車開30小時

草皮也要旅行。15座球場的草皮來自美國、加拿大與墨西哥9座草皮農場；墨西哥市則直接在球場內播種。最遠的一趟，24輛冷藏卡車載著一捲捲草皮，從科羅拉多開往亞特蘭大，路程約1400英里，花了30小時。

FIFA寄望索羅昌（左）與羅傑斯（右）在草坪科學方面數十年的研究，能讓世界盃球場的草地經得起考驗。（圖／密西根州立大學）