快訊

致癌油風暴！中聯延誤通報情節重大 石崇良：重罰1.65億元史上最高

台灣1制度換2300萬名「免費稽查員」！老外讚：全球稅務機關都汗顏

一隻貓改寫巴西隊命運？世界盃後網瘋傳「貓咪詛咒」：3年前怨念還在

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／打造世足完美草皮！「要綠、要活、要腳感」 嚴格要求考驗專家

聯合報／ 好讀周報
2026年世界盃有4座球場為室內場館，因此研究人員必須設法確保這些球場的草地表現保持一致。（圖／BBC）
2026年世界盃有4座球場為室內場館，因此研究人員必須設法確保這些球場的草地表現保持一致。（圖／BBC）

文／編譯張佑生

當球迷坐下來觀看世界盃，目光通常會追著球星、進球、裁判哨音與看台上的歡呼。但在39天、48支球隊、104場比賽，以及超過1200雙釘鞋反覆踩踏之下，場上還有另一個主角得撐到最後。

那就是草皮。

國際足球總會（FIFA）規定，世界盃每場比賽都必須在天然、仍然活著的草皮上進行。它不只要看起來是綠的，還要讓球在不同球場上彈得差不多、滾得差不多，球員踩上去時的腳感也不能差太多。

2026年世界盃橫跨美國、加拿大與墨西哥，共有16座球場。它們位於不同氣候區，其中5座是巨蛋球場，8座原本鋪設永久人工草皮，必須再覆上天然草。FIFA資深球場管理經理佛格森（Alan Ferguson）說，這場賽事的足跡非常龐大，要把一切整合成一致的比賽體驗，是最大的挑戰。

為了完成這片綠色夢想，FIFA找來一群草皮專家。團隊由田納西大學的索羅昌（John Sorochan）與密西根州立大學的羅傑斯（John Rogers）領軍，從2018年起研究如何替世界盃打造最理想的草皮。

●草有性格 需水量修剪度不同

草也有性格。肯塔基藍草適合寒冷天氣，能忍受較低光照與較短生長季；百慕達草喜歡溫暖氣候，卻受不了陰影；多年生黑麥草發芽快，但比較容易被踢出坑洞。不同草種的生長速度、需水量、理想修剪高度都不同，鞋底踩上去時，也會給球員不同回饋。

為了測試草皮如何承受球員轉身、急停與變向，索羅昌團隊發明了一台名為fLEX的可攜式裝置。它裝有一隻3D列印的腳，腳上穿著足球釘鞋，可以模擬一名168磅球員落腳時的衝擊、加速度與切入動作，再測量草皮吸收多少能量、又把多少能量回饋給球員。

索羅昌說，其他機器多半只是垂直落下，像飛彈一樣砸向地面；這是他們第一次真正模擬穩定的腳步衝擊。

●球也受測 反彈高度不能改變

球也得受測。依照FIFA草皮測試手冊，合格足球從1公尺高的斜坡裝置釋放後，應該滾出5到8公尺；從2公尺高垂直落下後，反彈高度必須落在60到100公分之間。這些標準不會因球場在海平面、在墨西哥市7300英尺高地，或草皮是天然草、人工草、藍草或其他草種而改變。

索羅昌團隊把球以時速55公里、17度角射向不同草皮，再用高速攝影機測量球反彈後的速度與恢復係數。最後，他們決定邁阿密與墨西哥蒙特瑞的露天球場使用百慕達草；巨蛋球場與北方球場使用混合草皮，成分為84%肯塔基藍草與16%黑麥草。索羅昌希望能讓16座球場提供一致而均勻的比賽感受。

●草皮旅行 冷藏卡車開30小時

草皮也要旅行。15座球場的草皮來自美國、加拿大與墨西哥9座草皮農場；墨西哥市則直接在球場內播種。最遠的一趟，24輛冷藏卡車載著一捲捲草皮，從科羅拉多開往亞特蘭大，路程約1400英里，花了30小時。

FIFA寄望索羅昌（左）與羅傑斯（右）在草坪科學方面數十年的研究，能讓世界盃球場的草地經得起考驗。（圖／密西根州立大學）
FIFA寄望索羅昌（左）與羅傑斯（右）在草坪科學方面數十年的研究，能讓世界盃球場的草地經得起考驗。（圖／密西根州立大學）

世界盃 FIFA 加拿大 2026美加墨世足

好讀周報

追蹤

延伸閱讀

世足賽／防守球員「躺地上」有何作用？ 專家揭秘：球王梅西也曾這樣做

世足賽／進入淘汰賽階段 寬鬆裁判風格成鮮明特色

世足賽／夢幻工作！美兩球迷全程看104場領159萬元

世足賽／比賽球場餐飲價格高昂 球迷荷包失血仍不減熱情

相關新聞

分科考生憂強颱巴威來襲…明公布是否延期 大學考試曾因疫情開放補考

全台關注強颱巴威走向，有可能在10日晚間觸陸，而11日、12日正是分科測驗，考生相當憂心是否會受到影響，大考中心將於8日召開應變會議，決定考試是否延期或照常舉行。

他喊補習害學生「失去求知樂趣」 補教師揭教育困境：不補難考學測

一名網友發文，認為學生上補習班會喪失自我思考與探索知識的能力，覺得補習班不應該存在。對此，一位曾任教於公立學校的補習班老師指出目前的教務困境，學校老師多用「防禦教學」，時間關係只教基本的課程，學生所獲取的知識不夠多，甚至達不到考學測的能力，只能藉由補習班獲取資源。

強碰颱風 分科測驗是否延期？明開應變會議

強烈颱風巴威來勢洶洶，中央氣象署預報員賴欣國表示，巴威已和今年四月辛樂克颱風，並列為「風王」，周五、周六最接近台灣，由於本周六、日為大學分科測驗，颱風會不會造成考試延期？許多考生及家長焦慮不已，大考中心明天會召開應變會議，延期或照常舉行會在當天拍板。

暑假沒人陪 偏鄉童每周上網20小時

放暑假了，都會孩子參加各類營隊或海內外旅遊，偏鄉孩子除了參與學校營隊外，大部分時間皆陷入乏人陪伴的長假空窗。兒福聯盟昨開記者會指出，偏鄉兒少平均每周上網時間飆破廿小時，比都會孩子高出近一倍，而缺乏把關的網路環境與不適齡的社群平台，也影響偏鄉孩子的身心健康與數位隱私。

醫學系只能靠考試看實力？網一面倒反駁：成績好不等於好醫師

巴威颱風恐襲台，今（7日）將公布115年分科測驗是否延後考試。和學測不同，分科測驗不需提供學習歷程檔案、準備面試，而是以成績定生死，考生不存在任何容錯空間。

好讀周報／打造世足完美草皮！「要綠、要活、要腳感」 嚴格要求考驗專家

當球迷坐下來觀看世界盃，目光通常會追著球星、進球、裁判哨音與看台上的歡呼。但在39天、48支球隊、104場比賽，以及超過1200雙釘鞋反覆踩踏之下，場上還有另一個主角得撐到最後。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。