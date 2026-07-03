閱讀數學／圖靈與Ratio Club（三）

Ratio Club是圖靈的舒適圈，這群博學家有著相同的頻率，控制理論、生物、人工智慧、數學、甚至靈異現象，無所不談。在這裡，圖靈不是孤獨的天才，他們是成群結隊的天才。

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附圖是1952年5月，Ratio Club走出醫院地下室，在劍橋舉辦特別會議時，留下的難得合照，圖靈盤腿坐在照片前排的最左邊。他看起來沒什麼特別之處。但其實，一個多月前他才被以嚴重猥褻罪起訴，接受了荷爾蒙注射的判決。

面對了人生最煎熬的時光，他依然選擇長途跋涉，去參加朋友們的聚會，在那邊忘卻煩惱，享受知識、友情的樂趣。

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§ 來自友人的憑弔

1954年6月7日，Peterhouse 合照的兩年後，圖靈死於床上，旁邊有顆咬了一口的蘋果。

10天後，Ratio Club 照常聚會，主題是 Philip Woodward 的「群論入門」。但會後，大家提議以俱樂部的名義，寫信安慰圖靈的媽媽：「Alan 只要能來就會來參加我們的會議。每次他發言都會帶來原創的東西，而且總是充滿幽默和權威。我們有著他每次來訪的最美好的回憶，我們非常難過再也見不到他。我被這次會議的成員委託，代為寫信向您表達我們的巨大個人損失之感，以及對您和他家人此時承受這個悲劇的深切同情。」

1年多後，Ratio Club舉辦了最後一次的正式聚會，劃下句點。

§ 歷史為什麼忘了他們

Ratio Club從頭到尾沒有留下任何會議紀錄，只有散見在一些日記，手稿中的資料。

2008年，俱樂部解散50年後，英國學者 Phil Husbands 和 Owen Holland 才翻出資料、訪談還活著的五位會員（Barlow、Good、Shipton、Westcott、Woodward），把這段歷史寫成一篇論文。我也才有機會讀到這一段從來不知道的科技史事。

我認為這21位學者並非「聚在一起的天才」，而是因為拋開學科的邊界與成見，彼此激盪、發想，才成就了彼此。

閱讀時，我想像圖靈從曼徹斯特搭長途火車，一路上滿心期待，又可以跟遠方的友人盡情聊天。來到了醫院的地下室小房間，他們討論著會自動去充電的烏龜，該怎麼判斷機器可以思考。如同Ashby說的：「我們打算就這樣一直聊下去，直到達成某種理解為止。」

不知道他們當時想像的21世紀是什麼樣子。

而如今，我們是否就已經活在他們的想像世界中呢？