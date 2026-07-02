新聞中的公民與社會／上周暴雨致災多地停班停課 反映何種治理特徵？

一、時事掃描

台南預報仍有「顯著」雨勢 市府凌晨緊急宣布26日全市停班停課 因颱風外圍環流及西南風豪雨事件，台南晚間持續降雨，台南市政府今凌晨近1時宣布，根據25日晚間11時半最新雨量預報，今天晨間上班上學通勤時間仍有顯著雨勢，為維護市民上班上學安全，依「天然災害停止上班及上課作業辦法」，今天26日全市停班停課。【2026/6/26聯合報】

二、命題趨勢

我國停班停課制度早期採中央統一發布，隨地方自治發展，改由各縣市首長依中央氣象署專業資訊及轄區災害風險綜合判斷。相較之下，日本、韓國等國並無颱風假制度。本新聞命題焦點包括地方自治、中央與地方權限分工、行政裁量、風險治理，對應SDG11永續城鄉、SDG16和平正義及健全制度。

三、牛刀小試

2026年6月26日凌晨，受颱風外圍環流及西南風影響，臺南市持續降下豪雨。依中央氣象署最新雨量預報，晨間通勤時段仍有顯著降雨，且部分地區已有積淹水情形，臺南市當日實施停班停課。事件發生後，有民眾認為天然災害常同時波及多個縣市，停班停課應由中央政府統一發布；也有人主張，各地災情與地理交通狀況迥異，應保留地方政府依實際需求因地制宜的空間。依據上述情境，我國天然災害停班停課制度之設計與實踐，最能反映下列何種治理特徵？

(A)協力治理模式：中央與地方共同決定停班停課，共享災害治理權責

(B)規則導向治理模式：透過一致決策標準，降低各區域間的行政差異

(C)中央集權治理模式：強調全國政令一致，以提升國家整體治理效率

(D)分權風險治理模式：結合中央預報與地方裁量，因應區域災害差異

答案：D

解析：我國《天然災害停止上班及上課作業辦法》採取分權風險治理的制度設計。中央氣象署負責提供專業氣象資訊，各地方政府依轄區災害風險、交通及通行安全等因素，依法決定是否停班停課。此制度兼顧專業判斷、地方自治及行政裁量，使地方政府得依轄區災害風險作成決定，並非中央統一決策或中央與地方共同決定停班停課。

四、歷屆試題

若颱風來襲，中央氣象局會發布颱風警報及動態訊息，提醒居民做好防颱準備。當暴風圈接近或登陸時，各縣市政府會視當地狀況決定是否停班停課，成立災害應變中心，撤離居民或提供沙包給居民各自利用。颱風過後，政府會對受災戶給予補助與救濟，並進行災區復原，例如重建堤防。也有民間團體舉辦活動為災區募款。若風災導致蔬果供應量不足，政府也會進口國外蔬果。上述各項政府措施、民間活動或風災影響情形，是否計入當年度國內生產毛額（GDP）的計算或對GDP影響的敘述，哪些正確？(2021指考)

(A)政府宣布停班停課不會影響GDP

(B)政府對災區的重建支出會增加GDP

(C)政府對受災戶的補助列入GDP計算

(D)風災對蔬果供應量的影響會使GDP減少

(E)民間對受災戶的經費救濟不列入GDP計算

答案：BDE