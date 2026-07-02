快訊

1300噸致癌物超標油流入市面 4大超商清查急發聲「僅這家超商中鏢」

致癌沙拉油流入市面 北市全面下架「22校營養午餐曾用過」

口角之後起衝突…新北汐止驚傳持刀砍人 24歲男背部挨2刀急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞中的公民與社會／上周暴雨致災多地停班停課 反映何種治理特徵？

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
颱風天停班停課示意圖。圖／AI生成
颱風天停班停課示意圖。圖／AI生成

一、時事掃描

台南預報仍有「顯著」雨勢 市府凌晨緊急宣布26日全市停班停課

因颱風外圍環流及西南風豪雨事件，台南晚間持續降雨，台南市政府今凌晨近1時宣布，根據25日晚間11時半最新雨量預報，今天晨間上班上學通勤時間仍有顯著雨勢，為維護市民上班上學安全，依「天然災害停止上班及上課作業辦法」，今天26日全市停班停課。【2026/6/26聯合報】

二、命題趨勢

我國停班停課制度早期採中央統一發布，隨地方自治發展，改由各縣市首長依中央氣象署專業資訊及轄區災害風險綜合判斷。相較之下，日本、韓國等國並無颱風假制度。本新聞命題焦點包括地方自治、中央與地方權限分工、行政裁量、風險治理，對應SDG11永續城鄉、SDG16和平正義及健全制度。

三、牛刀小試

2026年6月26日凌晨，受颱風外圍環流及西南風影響，臺南市持續降下豪雨。依中央氣象署最新雨量預報，晨間通勤時段仍有顯著降雨，且部分地區已有積淹水情形，臺南市當日實施停班停課。事件發生後，有民眾認為天然災害常同時波及多個縣市，停班停課應由中央政府統一發布；也有人主張，各地災情與地理交通狀況迥異，應保留地方政府依實際需求因地制宜的空間。依據上述情境，我國天然災害停班停課制度之設計與實踐，最能反映下列何種治理特徵？

(A)協力治理模式：中央與地方共同決定停班停課，共享災害治理權責

(B)規則導向治理模式：透過一致決策標準，降低各區域間的行政差異

(C)中央集權治理模式：強調全國政令一致，以提升國家整體治理效率

(D)分權風險治理模式：結合中央預報與地方裁量，因應區域災害差異

答案：D

解析：我國《天然災害停止上班及上課作業辦法》採取分權風險治理的制度設計。中央氣象署負責提供專業氣象資訊，各地方政府依轄區災害風險、交通及通行安全等因素，依法決定是否停班停課。此制度兼顧專業判斷、地方自治及行政裁量，使地方政府得依轄區災害風險作成決定，並非中央統一決策或中央與地方共同決定停班停課。

四、歷屆試題

若颱風來襲，中央氣象局會發布颱風警報及動態訊息，提醒居民做好防颱準備。當暴風圈接近或登陸時，各縣市政府會視當地狀況決定是否停班停課，成立災害應變中心，撤離居民或提供沙包給居民各自利用。颱風過後，政府會對受災戶給予補助與救濟，並進行災區復原，例如重建堤防。也有民間團體舉辦活動為災區募款。若風災導致蔬果供應量不足，政府也會進口國外蔬果。上述各項政府措施、民間活動或風災影響情形，是否計入當年度國內生產毛額（GDP）的計算或對GDP影響的敘述，哪些正確？(2021指考)

(A)政府宣布停班停課不會影響GDP

(B)政府對災區的重建支出會增加GDP

(C)政府對受災戶的補助列入GDP計算

(D)風災對蔬果供應量的影響會使GDP減少

(E)民間對受災戶的經費救濟不列入GDP計算

答案：BDE

停班停課 雨量 台南

延伸閱讀

竹北中午起停班停課但各校不同步 家長抱怨「資訊超混亂」

颱風攪局！高雄多校急調期末考時程 六龜高中順延、雄女撞期休業式

豪雨攪局…台南今放假 期末考延期「考完就放暑假」夢碎

6月26日豪雨三爺溪逼近溢堤 陳亭妃：25年防洪標準已不足促加高堤防

相關新聞

雙榜錄取！台東高商學霸同時錄取台科大、北商大 競賽實力成最大關鍵

115學年度四技二專甄選入學放榜，國立台東高級商業職業學校再傳捷報。商業經營科三年甲班學生鄭亨憑藉優異學業表現、紮實專業能力及完整的學習歷程，同時錄取國立台灣科技大學企業管理系及國立台北商業大學財政稅務系，展現東商深耕技職教育的亮眼成果。

新聞中的公民與社會／上周暴雨致災多地停班停課 反映何種治理特徵？

因颱風外圍環流及西南風豪雨事件，台南晚間持續降雨，台南市政府今凌晨近1時宣布，根據25日晚間11時半最新雨量預報，今天晨間上班上學通勤時間仍有顯著雨勢，為維護市民上班上學安全，依「天然災害停止上班及上課作業辦法」…

恆春國中棒球隊20多人擠老舊透天厝住宿 教育處允諾協助改善

屏東縣體育推展三級五區，縣內5所國中設棒球隊，屏東縣議員盧玟欣今總質詢揭露，恆春國中棒球隊，選手在球場爭光，但回到恆春卻連像樣睡覺空間都沒有，20多名選手擠在老舊透天厝。教育處長陳國祥說，將會協助改善。恆春國中表示，租屋宿舍空間經全面盤點後已拆除木板隔間，確保學生住宿安全，後續爭取將3間教室改造宿舍。

因糾紛協調未果…桃園某國小生被多人圍毆、逼下跪 霸凌者竟錄影PO網

桃園某國小學生傳出被其他國中小學生圍毆霸凌，霸凌者甚至將過程拍攝下來，PO上社群平台，引發外界關注及不滿。桃園市教育局表示，事件起因疑為學生間有糾紛，雙方相約見面協調未果，相關學校獲悉後已啟動校安通報及事件釐清程序。

刪文化部媒宣費=削弱文化力？立委激戰3小時「拒扣中共同路人帽子」

立法院教委會今天審查文化部預算。立委翁曉玲提案將文化部編列的新台幣4738萬元媒宣費全數刪除，引發立委激烈爭辯。討論近3小時，最終決定凍結800萬。但翁曉玲也表示，在第二輪審議時，她還會再提出全數凍結。

教師本俸調4%、加給增2千元 10教師工會：力道不足難解留才困境

行政院今天拍板116年度軍公教員工待遇方案，針對中小學教師做出「本俸微調4%，學術研究加給、主管職務加給定額調增2000 元」的調整。台灣教育產業工會等10個教師工會發表聯合聲明，台教業理事長洪維彬表示，肯定行政院願意正視並檢討軍公教待遇調整的政策方向，但也認為，整體調幅比率上依舊流於保守，恐無濟於翻轉現今公教人員面臨的留才困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。