科博館「看見典範」特展 12中研院士講述人生故事

國立自然科學博物館「看見典範：台灣科研創新與成就」特展今天登場，邀請12名中央研究院院士走出實驗室，展開系列講座，讓大家看見典範背後的人生故事。

「看見典範：台灣科研創新與成就」特展今天在科博館舉行開幕典禮，教育部長鄭英耀、中央研究院前院長李遠哲、中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海及科博館長黃文山等出席剪綵儀式。

黃文山開場致詞表示，這次邀12名中研院院士走出實驗室，來科博館跟大家對話，其中有4人曾擔任或現任中研院長，包括前院長李遠哲、翁啟惠、廖俊智及現任院長陳建仁。其餘8人都是台中在地院士，中國醫藥大學就有5人，一名院士代表一項卓越成就，8名就代表城市的知識高度。12場院士演講都已報名額滿，造成很大轟動，在科博館以前都沒有這種情形。

鄭英耀致詞說，中央研究院有世界級各領域的科學家及文學家，是國家資產，大家都期盼一睹大師風采，以及生命啟發及生命啟示，科博館能邀請到12名院士分享，對年輕學子有深厚意義。

鄭英耀指出，總統賴清德去年提到「三三三諾貝爾計畫」，核心目的是未來30年能持續深化物理、化學及醫學研究能量，深知政府責任不是只是盲目追求一個獎項的頭銜，從教育部立場，更應該打造一個完善研究環境、更彈性的人才培育及自主研究空間，提供具有潛能青年學子能追隨大師生命軌跡，讓台灣科研能量及貢獻會被世界持續看到。

科博館說明，這項特展今天起到8月30日在科博館必可飛劇場前廣場展出，將12名中研院院士帶出實驗室，以大眾化、有溫度的展示與系列講座，將院士們看似高不可攀的學術成就轉化為易讀、有感的科普知識，重塑這群台灣頂尖科學家如何用科研實力回應自然、健康與環境等公共課題，期盼在展現院士學術高度的同時，也讓大家看見典範背後的人生故事。