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作家洪芳怡寫歌手純純 盼為百年前台灣女性發聲

中央社／ 台北30日電

作家洪芳怡首次挑戰創作小說，即以日治時期當紅歌手「純純」（本名劉清香）為主角，寫下日記體長篇小說「文明女逆風飛行」，洪芳怡盼以這本書為百年前的台灣女性發聲。

洪芳怡長期研究流行音樂史，曾以「曲盤開出一蕊花」獲金鼎獎肯定。從音樂研究者跨界成為小說家，洪芳怡說，這條路走得比想像中迂迴，她用7成時間在第3人稱的隔靴搔癢中兜轉，最終才下定決心以「日記體」呈現，踩進那口她一直隱約感覺到的井。

洪芳怡接受中央社專訪表示，純純的生命史料稀薄，性格幾乎無跡可尋，她能掌握的最核心線索始終是「聲音」，書中所有人物的性格，「總是那些聲音我感覺到什麼」；書中虛構純純的7本日記，也是「按照我所知道她的聲音變化鋪陳出來」。

但其實早在寫作「曲盤開出一蕊花」時，洪芳怡就試著為歌手們的聲音做一份年表，「你就會聽到純純的聲音，一路從她很年輕、非常天真然後又很潑辣，表現方式完全改變，可以聽到這當中有一個很漂亮的拋物線」。

洪芳怡表示，寫完第二本書「今夜來放送」之後，她才真正開始整合「文明女逆風飛行」的書寫，但那個念頭其實更早就已浮現，「你就知道有個東西它在那邊醞釀，然後它在跟你揮手」。洪芳怡的腦海中始終有一個極清晰的畫面，是「純純的那個背影」，而且在等洪芳怡回應。

洪芳怡說：「聲音是有重量的。即便是清香最晚的錄音，也不過30歲，但她的歌聲如年輪般清晰刻著歲月的足跡，以及細瑣如螞蟻牙齒的傷痕，她用老練到彷彿不須出力的純熟技巧，包裹成入口即化、苦甜參半的糖霜。我渴望探究，是怎麼樣的過往，怎麼樣的感知能力，造就那樣歌唱？」

洪芳怡表示，純純作為一個女性所面對的處境，至今從未真正消失，「很多情況我覺得現在仍然是存在的」。百年前的純純站在時代浪頭上高歌，以聲音劃開一個女性得以被看見的縫隙；百年後的讀者翻開純純的日記，或許會在那些字句之間，意外認出自己。洪芳怡說，她相信當代女性讀者讀來，「會有很多同感」。

金鼎獎 中央社

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