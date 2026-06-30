國際小學堂／紐約收塞車費 進城車流年減2700萬輛次

美國紐約市透過在中央商業區實施塞車費來應對交通問題，自二○二五年一月全面實施，統計顯示，實施第一年進入付費區車輛比前一年減少約二千七百萬輛次，塞車情況減輕。

大眾運輸搭乘率上升

紐約時報報導，雖然許多紐約人未必明顯感受到這些變化，也有人認為塞車費增加經濟負擔，但這項收費制度已為公共交通建設帶來數億美元收入，也推升大眾運輸搭乘率。

這項制度自二○二五年一月五日開始實施，在周一至周五凌晨五時至晚間九時、周六與周日上午九時至晚間九時尖峰時段，駕車進入曼哈頓六十街以下的曼哈頓中下城區域，大多數駕駛要透過電子系統支付九美元費用，非尖峰時段也要付二點二五美元。時報廣場、華爾街、第五大道購物區及百老匯劇院區等重要商務與旅遊景點，都位於其中。

紐約時報分析紐約市與紐約州官方數據、外部研究以及超過六百名讀者的回饋意見，顯示民眾對塞車費抱持截然不同看法。有人抱怨塞車費太貴，有人卻希望收費再提高一些，許多人發現塞車費實施後街道變安靜，停車更容易。

到目前為止，這項制度幾乎達成紐約大都會運輸署的所有目標，雖然某些指標仍需要更多證據驗證。

車輛減少道路更順暢

統計顯示，塞車費實施第一年的具體成果，就是每天進入收費區車輛減少約七萬三千輛，一年下來減少約二千七百萬輛次進城車流，也就是愈來愈少人開車進入紐約市中心。

車輛減少後，仍在開車的人以及公車都能開得更快。不只是收費區內，收費區周邊甚至更遠地區交通也都出現改善。

史丹福大學、耶魯大學與Google研究人員的分析也證實這點。透過Google Maps資料發現，塞車費實施後，通往紐約市中心的主要道路速度提升更明顯。

塞車費投入基礎建設

隨著塞車費收入投入基礎建設，大眾運輸也將受益。第一年扣除成本後，預計可帶來約五點五億美元收入，比原本預測多出五千萬美元。

同時，因為道路壅塞減少、公車速度提升，更多人轉向搭乘大眾運輸，整體公共交通也受惠。

與二○二四年相比，二○二五年紐約地鐵、公車、長島鐵路乘客數都上升，每天搭地鐵的人增加約卅萬人。

車輛減少、道路更順、大眾運輸增加，進一步帶來更廣泛的生活品質改善。許多人表示，行人穿越道更安全，騎自行車壓力更小，空氣似乎也更乾淨。

川普政府反對成變數

道路安全感提升反映在事故數據上。紐約市嚴重車禍受傷人數下降，而收費區改善更明顯。

不過，這項看來初步獲得成功的政策，仍有一個懸而未決問題，就是川普政府反對。美國運輸部長達菲去年二月採取行動，撤銷紐約塞車費，理由是塞車費增加受薪階層和小企業主的負擔。紐約大都會運輸署立即向法院提告，阻止川普政府命令，今年三月聯邦地區法院初審判決運輸部無權終止紐約塞車費，但川普政府已提上訴。