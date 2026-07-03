好讀周報／英國首相不好當！10年6位下台…施凱爾請辭 學者點深層結構問題

文／陳韻涵輯

英國首相施凱爾（Keir Starmer）22日請辭，成為過去十年來第六位請辭或被迫下台的英國首相。隨著「工黨」黨魁選舉程序啟動，曾任衛生大臣的大曼徹斯特前市長柏能（Andy Burnham）旋即宣布參選，外界普遍預期，甫當選國會議員的柏能將於7月中旬入主唐寧街。

63歲的施凱爾語帶哽咽地宣布辭職，說道「國會黨團已給出答案，我也體面地接受」。他表示，將留任至繼任者產生，確保政權有序交接並承諾「全力支持繼任者」。

施凱爾2024年7月率領工黨在大獲全勝，翻轉保守黨長達14年的執政，當時原以為他可以執政多年，沒想到就任不到兩年便黯然下台。

施凱爾請辭後，大曼徹斯特前市長柏能（中）旋即宣布參選。圖為柏能在國會議員補選中的造勢活動。（圖／美聯社）

●就任倡議改變 卻爆收禮醜聞

英國廣播公司（BBC）分析，施凱爾當年勝選的得票率其實落居歷史低點，上台後連串政策失誤與急轉彎令選民失望，支持率急墜。施凱爾就任初期高揭「改變」大旗，卻馬上爆出醜聞；他與妻子收受金主提供的免費高檔服飾，事後雖退還贈禮卻難平民怨。

●選前說不加稅 上台取消補貼

選民最不滿的是，施凱爾選前承諾絕不加稅，上台後卻推動二戰以來最大規模的全面加稅方案，並取消1000萬名退休人士的冬季燃料補貼，後者成為施凱爾民望垮台的轉捩點；他眼見流失民心而宣布撤回該政策，卻已無力回天。

●GDP僅0.8% 經濟表現紅燈

在經濟方面，「國際貨幣基金」4月預估，英國今年的全年經濟成長率僅0.8%，凸顯施凱爾在經濟、薪資及住宅問題上的表現不及格。

●選舉接連滑鐵盧 逼宮聲浪起

工黨2月在鐵票倉大曼徹斯特的戈頓與丹頓選區補選失利，5月在威爾斯地方選舉慘敗，這是工黨自1999年以來首次失去威爾斯地區的執政權；選舉接連滑鐵盧，防相希利及衛生大臣斯特里廷先後辭職，黨內逼宮聲浪漸大。

●看問題／頻換人 政策難落實 選民怨 悲觀到極點

英國自18世紀設立首相職位以來，歷任首相平均在位約5年，但過去十年間已縮短至18個月。英國近十年歷任首相及執政天數依序為：卡麥隆（David Cameron，6年63天）、梅伊（Theresa May，3年11天）、強生（Boris Johnson，3年44天）、特拉斯（Liz Truss，49天）、蘇納克（Rishi Sunak，1年254天），以及施凱爾（1年352天）。

歷史學者塞爾登指出，2016年以來不只換了6位首相，還換了8位財相與9位外交大臣。分析人士認為，英國的政治動盪絕非個別首相失職，而是更深層的結構問題。

英國前內閣秘書長奧唐奈爾歷經3次政權交替，他接受「衛報」訪問時透露，他曾要求新首相讓前任部長留任，藉此延續相關政策。他指出，養老金部長在5年內換了9位，長遠規畫無從落實。

智庫「政府研究所」研究員哈頓示警，政府需要足夠時間「學習施政、推進治理並落實計畫」，頻繁換首相只會讓每位繼任者在摸索中浪費時間。她指出，英國首相承受壓力到下台的轉換速度愈來愈快，真正施政的時間嚴重被低估。

路透分析，2008年金融危機以來，英國生活品質停滯，加上脫離歐盟、新冠肺炎疫情、俄烏戰爭能源危機，國債逼近國內生產毛額（GDP）的100%。此外，還有高額利息支出、經濟成長低迷與龐大國防開支夾擊，每屆政府都面對幾乎無解的財政困局。

BBC民調顯示，選民怨懟公共服務失靈、社會凝聚力瓦解，逾90%民眾認為英國社會分裂，這種悲觀情緒已達到1978年以來的最高點。衛報分析，英國當前的困境類似二戰後法國第四共和國崩潰，首相頻繁更迭、重大決策一再逆轉，民粹主義虎視眈眈。法國第四共和消失後，第五共和重建秩序，許多看似無解的難題終於解決。

英國首相任期分析。（圖／NOTEBOOKLM）

●看決策／脫歐 增加企業成本 十年 代價持續發酵

2016年6月23日，英國脫歐（Brexit）公投以51.9%對48.1%的些微差距通過，開啟英國脫歐的漫長程序。十年過去，英國選民決定脫歐的代價仍持續發酵，且遠比當初承諾的「更美好未來」更為苦澀。

美國「有線電視新聞網」報導，經濟學者普遍認為，脫歐拖累了英國經濟增長的潛力，損失估計介於GDP的2%至8%。英國脫歐對工商業投資、生產力及生活水準的負面影響，已是不爭的事實。

「牛津經濟研究院」資深顧問、英國央行前官員桑德斯直言，脫歐持續拖累英國經濟，壓低GDP水準，稅收縮水迫使歷屆政府加稅或削減開支。

YouGov民調顯示，約60%民眾認為脫歐讓英國一敗塗地。脫歐當年的種種承諾，十年後幾乎全數落空。英國與澳洲、紐西蘭、印度及日本達成的貿易新協議，其規模上與英歐貿易相比微不足道，英歐去年的貿易額高達8560億英鎊。

英國正式脫歐後，商品過境歐盟必須通過海關查驗與衛生檢查，直接抬升企業成本。德國博世集團的英國子公司現在每年必須處理1萬件進口申請，相較脫歐前僅40件。博世的英國與愛爾蘭營運主任霍夫曼表示，公司以成立專責部門，聘僱約12名員工處理相關行政作業。

「英國物流協會」執行長佛萊徹坦言，脫歐讓企業成本大增、出口最大市場更困難。「英國商會」年度調查顯示，大多數企業認為英歐貿易協議無助拓展業務。

英國脫歐雖然傷害經濟發展與企業營運，但倫敦金融城至今仍是歐洲最重要的金融中心，這也讓英國成為繼美國之後的全球第二大服務出口國。不過，絕大多數英國商界領袖與政治人物仍不敢公開主張重返歐盟，不僅因為脫歐議題依然高度政治敏感，且重返歐盟將對剛適應新貿易框架的企業帶來新的不確定性。

「英國工業聯合會」董事麥奎爾表示，重返歐盟「不是當今討論議題」，全球貿易秩序劇變，美國捉摸不定、中國積極擴張與印度崛起等，英國理應優先改善與最靠近且最大的貿易夥伴歐盟的關係。

英國首相施凱爾22日在唐寧街10號宣布辭職，記者會後他與妻子維多利亞相擁（見圖）。（圖／美聯社）