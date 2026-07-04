好讀周報／有趣現象！多數人行走不自覺向左偏 「逆時針移動」兒童更明顯

文／陳韻涵輯

新聞故事：科學家長期以來研究人類如何在空間中移動，10日發表於《自然通訊》期刊的研究揭露一個有趣的現象：當人們在沒特定指引的情況下自由行走時，往往會不自覺地向左偏移，形成逆時針方向移動的趨勢。這項研究發現不僅出現在不同文化背景的人群當中，也不受性別、慣用手或慣用腳差異影響，顯示這可能是人類普遍存在的行為特徵。

英國「衛報」報導，這項研究源於新冠肺炎疫情期間的一次意外發現。西班牙納瓦拉大學（University of Navarra）研究團隊當時正在進行人流與社群距離相關的實驗，希望了解在維持安全距離的前提下，計算出特定空間的最大容納人數。研究人員事後檢視錄影畫面時發現，受試者在場地內移動時，幾乎都呈現逆時針方向繞行。這個看似不起眼的現象引起研究團隊的高度興趣，進而展開更深入的調查。

在後續實驗中，研究人員安排個人及小型群體於封閉空間內自由行走，結果顯示，大多數人都會逐漸向左偏移，形成逆時針移動軌跡。研究主持人、納瓦拉大學學者胡爾特（Inaki Echeverría Huarte）指出，無論是在博物館、超市或空曠房間，只要沒有特定目的地，人們便有相當高的機率自然地朝逆時針方向移動，這種一致性讓研究團隊感到相當驚訝。

為確認這種結果並非文化習慣所致，研究團隊與日本東京大學合作，在日本進行相同測試。結果發現，受試者同樣展現明顯的逆時針偏好。研究人員也分析慣用手、慣用腳、主視眼等因素，發現這些差異並不會改變整體趨勢。唯一較明顯的例外是兒童，兒童向左偏移的傾向甚至比成年人更明顯。

至於人們為何偏好逆時針移動方向，科學家目前還沒找到明確答案。研究團隊推測，每個人可能都帶有微弱的方向偏好，有些人略偏左、有些人略偏右，但整體而言偏左的人較多，因此當許多人共同活動時，這些細微差異累積，便呈現出明顯的逆時針旋轉現象。

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