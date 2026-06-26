閱讀數學／圖靈與Ratio Club（二）

上週我們講，圖靈千里迢迢搭了好幾個小時的火車來參加Ratio Club。房間裡的天才，除了圖靈還有20位年輕學者。從日後來看，可以說是學術界的名人堂，例如：W. Ross Ashby:精神科醫師與人工智慧學者。曾於1949年打造出Homeostat，一台能在受到干擾後，自動調回平衡狀態的機器。他認為如果大腦是一個系統，精神疾病或許就是系統受損。Homeostat就是為了要從機器的角度來研究精神疾病。《Time》曾有相關報導〈The Thinking Machine（會思考的機器）〉，稱 Homeostat 是「人類設計過最接近合成大腦的東西」。Ashby 說：「讓它下棋的方法現在已經很清楚了，只是不確定要多久才能做到。」

有趣的是，Ashby是裡面最老的成員，比圖靈大9歲。他曾經在日記裡寫下：「這裡都是年輕人，我不知道自己是怎麼混進去的！？可能是我的娃娃臉吧。沒想到這個長期以來的『毛病』，終於派上用場了。」

W. Grey Walter：發現腦電波裡的 theta 波和 delta 波的科學家。他打造出機器烏龜 Elsie 和 Elmer，被視為史上第一台有輪子的自主移動機器人。這些烏龜會找充電站、會閃躲障礙物。對，你可能會想到這些烏龜很像現在家裡常見的掃地機器人。半個世紀前，在場的天文學家Thomas Gold也有想到這件事。而Gold又是另一位傳奇科學家。總之，Ratio Club雖然明定禁止教授加入，但最終幾乎所有人都違反了這條規則，成為了教授、頂尖學者，許多人被選上英國皇家學會院士，還有幾位差一點就拿到諾貝爾獎。

§ 內向人的舒適圈

回到圖靈。讀過《圖靈傳》的人都知道，他是出名的內向，習慣獨自跑步、吃飯、工作到深夜、思考別人想不到的問題。但在 Ratio Club裡，我們遇見的是另一位圖靈。他願意為了聚會，搭4小時的火車，只為了定期跟這群朋友見面，討論研究。1952年2月8日，他做了一場名為〈生物形態的化學起源〉的演講，這是他還沒發表的研究，但他第一時間就迫不及待跟Ratio Club的友人們分享。

(未完待續)