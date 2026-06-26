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新聞中的公民與社會／川普訪陸疑扔掉贈禮…資安問題受矚 為何提高警戒？

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
5月14日上午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場為美國總統川普舉行歡迎儀式。法新社
5月14日上午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場為美國總統川普舉行歡迎儀式。法新社

一、時事掃描

各國搶赴北京 從國禮到電子設備都上演諜報戰

5月15日，美國總統川普結束對中國的國是訪問搭機返國後，網上即瘋傳幾張圖片稱，中國送的禮物在美方代表團登機前全被扔進垃圾桶了。還有消息稱，這些禮物有的是鍍金或合金奢侈品，引發不少大陸網民憤怒，事後相關圖片經查證為AI生成。但事實上，即便美國真這樣做，也不讓人意外，畢竟各國對於特定國家送的禮物早就高度警惕。【2026/5/26聯合報】

二、命題趨勢

在科技競爭背景下，電子產品已從單純的經濟商品轉變為國安載體。各國加強檢測反映出對於資訊主權之維護，以避免國家機密因科技後門而外洩。本新聞命題焦點：國家安全、資訊主權、外交互信、科技偵察與監控、全球化下的競爭。SDGs目標：SDG9產業創新與基礎建設、SDG16和平正義與健全制度。

三、牛刀小試

近年各國在科技、軍事、外交領域的競爭日益加劇，資訊安全與國家機密保護成為國際政治的重要議題。2026年，美國總統Donald Trump訪問中國期間，媒體報導各國對於外交贈禮、電子設備、通訊安全皆高度警戒，部分國家甚至會對外國提供的電子產品進行額外檢測，以降低情報蒐集風險。有學者指出，科技設備已不只是經濟商品，同時涉及國家安全、外交互信、資訊主權等問題。請在下表左欄勾選一項最適當的觀察重點，再依據題文，於右欄說明各國提高警戒的主要理由。

答案：

解析：(A)為全球化下的概括性風險描述，未直接對應題文中的設備檢測行動。(B)題文強調各國對電子設備進行額外檢測，以維護國家安全與資訊主權，顯示科技產品已納入國家安全治理範疇。(C)題文著重各國提高警戒與風險防範，並非強調制度合作效果。(D)聚焦產業技術競爭，與題文強調的資訊安全與國家機密保護焦點不同。

四、歷屆試題

冷戰結束後的數十年間，跨國企業曾無需擔心地緣政治因素，在全球拓展商業。然而，近日有學者撰文指出，全球正劃分為二個互相競爭的集團，一個由西方領導，另一個由中國領導，跨國企業不能再忽視地緣政治。另一項調查報告則指出，跨國公司管理階層憂心與不憂心中國及其鄰近區域政治風險的比例，已經從2021年的2：1，提升至目前的20：1。不少跨國公司對於依賴中國製造及銷售的情況感到不安，也認為依照中國當前的政治特性，目前唯一可以預測的就是它的不可預測性，因而計劃將部分製造、供應鏈和銷售轉移到更友善的國家。依據題文資訊，若要探究國際政治變動是否如該學者所言，下列哪項資料最具有佐證力？(2023分科)

(A)聯合國大會以壓倒性票數通過譴責俄羅斯吞併烏克蘭領土，中國則棄權

(B)中國提出南海島礁主權爭議由其與各聲索國雙邊談判解決，美國則反對

(C)美國嚴格管制對中國出口半導體技術及設備，以防止中國獲得先進技術

(D)美國發布國家安全戰略，指出中國已有力量來實現重塑國際秩序的目標

答案：D

川普 北京 國安 大陸 美方 美國

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