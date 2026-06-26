新聞中的公民與社會／川普訪陸疑扔掉贈禮…資安問題受矚 為何提高警戒？

一、時事掃描

各國搶赴北京 從國禮到電子設備都上演諜報戰 5月15日，美國總統川普結束對中國的國是訪問搭機返國後，網上即瘋傳幾張圖片稱，中國送的禮物在美方代表團登機前全被扔進垃圾桶了。還有消息稱，這些禮物有的是鍍金或合金奢侈品，引發不少大陸網民憤怒，事後相關圖片經查證為AI生成。但事實上，即便美國真這樣做，也不讓人意外，畢竟各國對於特定國家送的禮物早就高度警惕。【2026/5/26聯合報】

二、命題趨勢

在科技競爭背景下，電子產品已從單純的經濟商品轉變為國安載體。各國加強檢測反映出對於資訊主權之維護，以避免國家機密因科技後門而外洩。本新聞命題焦點：國家安全、資訊主權、外交互信、科技偵察與監控、全球化下的競爭。SDGs目標：SDG9產業創新與基礎建設、SDG16和平正義與健全制度。

三、牛刀小試

近年各國在科技、軍事、外交領域的競爭日益加劇，資訊安全與國家機密保護成為國際政治的重要議題。2026年，美國總統Donald Trump訪問中國期間，媒體報導各國對於外交贈禮、電子設備、通訊安全皆高度警戒，部分國家甚至會對外國提供的電子產品進行額外檢測，以降低情報蒐集風險。有學者指出，科技設備已不只是經濟商品，同時涉及國家安全、外交互信、資訊主權等問題。請在下表左欄勾選一項最適當的觀察重點，再依據題文，於右欄說明各國提高警戒的主要理由。

答案：

解析：(A)為全球化下的概括性風險描述，未直接對應題文中的設備檢測行動。(B)題文強調各國對電子設備進行額外檢測，以維護國家安全與資訊主權，顯示科技產品已納入國家安全治理範疇。(C)題文著重各國提高警戒與風險防範，並非強調制度合作效果。(D)聚焦產業技術競爭，與題文強調的資訊安全與國家機密保護焦點不同。

四、歷屆試題

冷戰結束後的數十年間，跨國企業曾無需擔心地緣政治因素，在全球拓展商業。然而，近日有學者撰文指出，全球正劃分為二個互相競爭的集團，一個由西方領導，另一個由中國領導，跨國企業不能再忽視地緣政治。另一項調查報告則指出，跨國公司管理階層憂心與不憂心中國及其鄰近區域政治風險的比例，已經從2021年的2：1，提升至目前的20：1。不少跨國公司對於依賴中國製造及銷售的情況感到不安，也認為依照中國當前的政治特性，目前唯一可以預測的就是它的不可預測性，因而計劃將部分製造、供應鏈和銷售轉移到更友善的國家。依據題文資訊，若要探究國際政治變動是否如該學者所言，下列哪項資料最具有佐證力？(2023分科)

(A)聯合國大會以壓倒性票數通過譴責俄羅斯吞併烏克蘭領土，中國則棄權

(B)中國提出南海島礁主權爭議由其與各聲索國雙邊談判解決，美國則反對

(C)美國嚴格管制對中國出口半導體技術及設備，以防止中國獲得先進技術

(D)美國發布國家安全戰略，指出中國已有力量來實現重塑國際秩序的目標

答案：D