國中自然／「尤里卡！」阿基米德拆穿金匠謊言的密技
你是否有觀察及疑問過：為什麼冰塊總是浮在飲料上方？為什麼油和水靜置後會分成上下兩層？這些生活中常見的現象，都和「密度」息息相關。密度是什麼？代表什麼意義？讓力宇教育的孟翔老師用最淺顯易懂的方式來帶你了解。
密度是一個重要的理化觀念，會考中雖然比較少單獨出題，但很多題目的解題都會用到它，尤其常常和國二下的「浮力」一起出題。你聽過阿基米德大喊「尤里卡！」的故事嗎？相傳當時國王打造了一頂純金王冠，卻懷疑金匠偷偷摻入其他金屬，所以派阿基米德調查。阿基米德在洗澡時，發現身體浸入水中後，水面竟會上升，因而想到分辨王冠的方法，成功揭穿金匠的謊言，在這個故事中也是包含了「密度」和「浮力」的觀念喔。
來看看113年會考題，就是類似於這個故事的考題版本：
所以，國一升國二的同學，趕快手刀點開影片先修起來，跟著孟翔老師建立扎實密度觀念，將來面對各種題型時，就能更加得心應手。
☆全影片收錄更多物質密度的介紹，帶同學們更深入學習章節知識，完整課程可點下方【延伸資訊】了解更多喔！
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