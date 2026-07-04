科學人／同時有「霸王頭」與「小手手」…暴龍演化時到底出了什麼事？
提到暴龍（tyrannosaurus rex），大家腦海中浮現的往往是牠的血盆大口，其次可能是與身軀比例極不協調的小手手。一直以來，古生物學家都對這雙短得幾乎搆不到嘴巴的前肢感到好奇。但事實上，這種頭大手小的特徵並非暴龍家族的「血繼限界」。
暴龍的小手手，並非特例
一項發表於倫敦皇家學會會報B（Proceedings of the Royal Society B）的研究指出，至少有五個不同支系的非鳥類獸腳類恐龍（non-avian theropods），獨立演化出退化的前肢，包含了阿貝力龍科（abelisauridae）、鯊齒龍科（carcharodontosauridae）、角鼻龍科（ceratosauridae）、斑龍亞科（megalosaurinae）與暴龍科（tyrannosauridae）。顯示出這種小手手的趨同演化，有其演化上的特定脈絡。
前肢到底有多短？頭骨到底有多壯？
為了量化這類恐龍的前肢究竟退化到什麼程度，研究團隊分析了85種非鳥類獸腳類恐龍的化石數據，並引入「頭骨前肢長度比」（skull forelimb ratio, SFR）指標：當物種的 SFR ≥ 1.0（頭骨長度大於或等於前肢長度）時，定義為前肢退化；當 SFR ≥ 1.2 時，前肢則被視為極度退化的痕跡器官（vestigial）。
透過比較不同物種的數據，研究人員發現了一件有趣的事實：體型巨大的暴龍（體重約為 8500 公斤），其 SFR 高達 1.622；然而，體型小得多的瑪君龍（majungasaurus，體重約 1600 公斤），其 SFR 也高達 1.613。
這打破了過去的一項假說：前肢變短是因為身體變大造成的「異速生長」（allometric growth）副產物。畢竟，像恐手龍（deinocheirus）或鐮刀龍（therizinosaurus）這類巨大的非肉食性獸腳類恐龍，就保留了修長的前肢。
張牙舞爪不如棄手保頭
如果前肢退化不是單純因為身體變大，那到底是什麼推動了這項演化？研究團隊表示，頭骨粗壯度才是推動前肢退化的首要驅動力，而體型變大只是次要的輔助因素。
研究團隊建立了「頭骨粗壯度評分」（cranial robusticity score, CRS），CRS綜合了頭骨長寬比、牙齒形態、頭骨癒合程度以及咬合力，分數範圍從3~50，用來評估這些掠食者的頭骨有多「天賦異稟」。
透過實際數據的比較，這項評分系統的意義便呼之欲出：在該研究分析的演化樹中，各物種實際測得的 CRS 分數落在 5.884 到 39.2 之間。研究團隊明確地將 CRS ≥ 30 的物種，定義為具備「粗壯頭骨」（robust skulls）的重裝備掠食者。數據對比顯示，那些演化出極度退化前肢的大型肉食恐龍（如暴龍或瑪君龍），無一例外地 CRS 分數都極高。
反觀保留了修長前肢的非肉食性獸腳類恐龍（例如似鳥龍類或偷蛋龍類），牠們不僅前肢沒有退化，其 CRS 分數也明顯偏低，意味著牠們缺乏重裝甲級的頭骨。這項統計相關性清楚呈現：高分的「粗壯頭骨」，與演化吃小手手關鍵特徵高度相關。
最強的矛 vs 最強的盾
在危機四伏的中生代，頂級掠食者與獵物之間上演著激烈的「軍備」演化。大型肉食恐龍的獵物，多半是同時期巨大的植食性恐龍，例如蜥腳類（sauropods）或角龍類（ceratopsids）。面對體型愈來愈龐大的獵物，掠食者必須演化出更強大的咬合力，也因此需要有更堅固的頭骨，才能快速制伏獵物，或是給予致命一擊。
當狩獵的重責大任從「前肢擒拿」轉移到了「強大咬合」時，前肢在捕食過程中的重要性便大幅降低。最終，在能量分配的考量下，前肢從「加減有用」走向了「稍嫌多餘」的退化之路。相反地，那些體型較小、會利用前肢抓取小型獵物的獸腳類恐龍（如馳龍類等），則保留了長而靈活的前肢。
這項研究讓我們看見了演化的奧妙：不管是暴龍還是其他遠親，牠們不約而同地捨棄了雙手，選擇將演化的技能點數 all in 在堅不可摧、足以咬碎一切的「霸王頭」上。
參考資料：
1.Scherer, C. R., Steell, E., & Upchurch, P. (2026). Drivers and mechanisms of convergent forelimb reduction in non-avian theropod dinosaurs. Proceedings of the Royal Society B, 293(20260528).
2.https://phys.org/news/2026-05-meat-dinosaurs-rex-evolved-tiny.html
（本文出自2026.6.4《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）
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