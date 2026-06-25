故宮南院水舞光影中遇國寶 水韻墨舞6月26日登場

故宮南院夏季盛事「2026水舞燈光展演」明天登場，今年以「水韻墨舞」為主題，結合水舞、水幕投影、雷射、燈光設計與音樂敘事，讓觀眾在光影與水韻交織中，體驗夏夜魅力。

「水韻墨舞」昨晚預演，吸引不少民眾圍觀；故宮南院今天發布新聞稿表示，明天起至8月30日這段期間的星期二至星期日（星期一停演），下午4時30分演出至9時30分，在光影中將院藏文物轉化為戶外沉浸式體驗。

故宮南院說，展演場域位於故宮南院園區至善湖及臨水廣場，結合環湖步道與至美橋周邊空間，採「弧圓共構」全景式展演布局，突破傳統單一平面水舞形式，打造環繞式觀賞體驗。

遊客可從不同角度欣賞水、水幕、湖面、橋景、建築與光環境交織出的多層次景觀，在開闊視野中感受故宮南院戶外園區的魅力。白日與夜間皆有不同節目安排；日間水舞以多層次水柱編排與立體交錯與音樂節奏，在陽光映照下展現流動光譜與節奏美感。

故宮南院表示，除了常態展演外，「情人節限定版」節目將於8月15日至8月23日期間限定輪播。透過水幕投影及雷射動畫打造情人節專屬橋段，以粉紅與暖白色調交織浪漫光影，搭配音樂及律動水舞，為夏日增添別具特色的節慶氛圍。

故宮南院邀請全齡觀眾蒞臨，白天逛展，夜賞水舞，在水舞光影中遇見國寶，共同創造2026夏夜的光織盛宴。