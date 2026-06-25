好讀周報／舞出你的博士論文！用肢體呈現艱深知識 讓科學「跳」出實驗室
文／陳韻涵輯
科學期刊（Science）與美國科學促進會（AAAS）公布今年「舞出你的博論」（Dance Your Ph.D.）得獎名單，義大利、英國、芬蘭、美國與荷蘭的博士生透過肢體動作詮釋壓電效應、奈米粒子、昆蟲生態等艱深主題，讓科學走出實驗室，舞動趣味觀點。
論文答辯向來是艱難的考驗，學生必須面對可能不熟悉實驗細節的專業評委，清楚解釋自己的研究，讓研究成果具備說服力。每支參賽影片由舞者、科學家與藝術家組成的評審團共同評分。今年的競賽類別除了生物、化學、物理與社會科學，另因應人工智慧（AI）技術迅速發展而新增一個「AI應用獎」，鼓勵善用AI技術製作影片的參賽者。
「舞出你的博論」舉辦至今已18年，不僅成為全球科研圈獨特的年度盛事，更提醒人們，再深奧的學問都能找到讓人「看得懂、感受得到」的方式來呈現。賽事官網寫道，論文作者必須參與影片演出，只要完成科學相關學位論文的作者都能參賽，論文完成的年份不拘，研究內容也未嚴格侷限於理工領域。
●總冠軍、物理獎／善用光影與視角 呈現晶體加壓變化
今年的總冠軍由義大利聖安娜高等研究院（Sant'Anna School of Advanced Studies）生物機器人研究所3年級學生索菲亞‧帕帕（Sofia Papa）獲得，她同時也拿下物理類冠軍。
帕帕自高中起就對物理很有興趣，因為她覺得物理「以一種美妙的方式結合藝術」。她說，科學家與藝術家都對世界充滿好奇心，而她夢想能讓這兩種探索未知的方式錦上添花。
她的得獎作品透過身穿紅、白、藍色衣服的6名舞者呈現「壓電效應」，這是某些晶體材料承受壓力時得以產生電能的特性，日常生活應用包括打火機、石英錶等。
舞者穿著紅藍服裝代表正負電荷，透過如現代舞般的流暢舞動與位置移動，比喻不同材料的晶體結構，以及電荷在特定條件下如何位移。
這支舞蹈直接呼應帕帕研究壓電聚合材料，開發可列印的穿戴式超音波換能器，這種裝置能在電能與聲波之間相互轉換並產生超音波影像，未來或許能做成貼在肌膚上的穿戴式醫療用品。
帕帕本身就是專業舞蹈團體「COMPANY.MOV」的成員，她先構思出每個場景與對應的編舞概念，再與舞團夥伴合作改善細節，並善用光影和不同的拍攝視角呈現晶體加壓時的變化。舞團成員受到帕帕將科學結合編舞的啟發，已著手計畫推出一系列以物理概念為主題的舞蹈作品。
「舞出你的博論」評審之一的視覺藝術家艾勒薩‧米德（Alexa Meade）表示，這支舞「迷人且讓人無法自拔」，讚嘆舞者完美且同步的動作表現。
另一位評審、舞蹈團體「Pilobolus」藝術總監蕾妮‧亞沃斯基（Renée Jaworski）透露，今年的競爭相當激烈，「不少參賽者本來都有機會奪冠」，但帕帕團隊呈現的舞蹈效果技高一籌，「整場演出自始至終都非常吸引人」，尤其欣賞帕帕對透視、陰影與光線的運用。
●生物類／哪種助聽器最好 驗配方式來尬舞
生物類由東芬蘭大學（University of Eastern Finland）研究生蘿拉‧伊哈萊寧（Laura Ihalainen）奪冠，她目前擔任東芬蘭大學的臨床講師，且是庫奧皮奧大學醫院的耳鼻喉科專科醫師。
伊哈萊寧的論文比較不同助聽器的驗配方式，評估其對患者聽覺功能表現、經濟可負擔性以及使用滿意度等影響，結果顯示，每位病患都有適合自己的助聽器。伊哈萊寧的舞蹈影片編排從代表不同助聽器驗配方式的舞者尬舞、比腕力等緊張對峙的局面，變成最後擁抱和好的溫馨結局。
●化學類／鋼管舞+饒舌說唱 詮釋DNA遺傳密碼
化學類由英國劍橋大學（University of Cambridge）研究生蒂娜‧哈達德（Dina Haddad）獲得冠軍，她的研究聚焦開發奈米複合材料，從尿液中提取「無細胞DNA」（Cell-Free DNA），這項技術可望更早發現疾病，且檢驗過程更省時，對受檢者身體的侵入性更低、更無負擔。她的研究早已累積許多傑出成果，不僅取得專利、獲獎無數，更透過「劍橋基金」的協助創立公司。
哈達德結合交際舞、鋼管舞、芭蕾與饒舌說唱技巧，闡述構成DNA的四種基本含氮鹼基組成的生物體遺傳密碼如何協助醫生發現病灶。
●社科類／人類如何影響生態 用肚皮舞跳給你看
美國圓石科羅拉多大學（University of Colorado Boulder）生態與演化生物學博士候選人艾希亞‧凱薩（Asia Kaiser）榮獲社會科學類冠軍，她的研究聚焦於人類土地利用對不同昆蟲類群的影響，並探討這些變化如何進一步影響昆蟲、人類與自然的生態系交互關係。
凱薩結合自身擅長的拉丁舞與肚皮舞，透過淺顯易懂的方式演繹蜜蜂的誕生與工作分工，以及不同蜜蜂與特定植物的重要生態關聯，接著說明人類活動如何影響蜂群棲地導致蜂群行為改變，進而影響生態系平衡的研究內容。
凱薩與舞者們直接在系所的溫室外取景拍攝，後製音樂則由她親自拉大提琴，與另一名會拉小提琴的研究生艾拉‧亨利（Ella Henry）共同演奏。
●AI應用／分鏡後製交給AI 科技藝術感兼具
今年賽事另因人工智慧與量子技術公司Sandbox AQ贊助而新設「AI應用獎」，而此獎由荷蘭馬斯垂克大學（Maastricht University）臨床資料科學候選人凱特‧孔德拉提瓦（Kate Kondrateva）獲得。她的研究主要針對磁振造影（MRI）影像分析，致力建立一致的測量方法，使不同掃描條件或研究所得到的腦部體積數據可以進行可靠的比較。
孔德拉提瓦先閱讀大量研究論文，彙整出AI、MRI、大腦健康與診斷等主題，再用ChatGPT為三段舞蹈影片擬定分鏡腳本，並將相關指令提示輸入Google的AI影片生成器Veo，製作出包含明亮燈光與強烈色彩對比的視覺特效，最後疊加在自己的舞蹈影像上，打造一部兼具科技感與藝術感的科研影片。
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