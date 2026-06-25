好讀周報／舞出你的博士論文！用肢體呈現艱深知識 讓科學「跳」出實驗室

文／陳韻涵輯

科學期刊（Science）與美國科學促進會（AAAS）公布今年「舞出你的博論」（Dance Your Ph.D.）得獎名單，義大利、英國、芬蘭、美國與荷蘭的博士生透過肢體動作詮釋壓電效應、奈米粒子、昆蟲生態等艱深主題，讓科學走出實驗室，舞動趣味觀點。

論文答辯向來是艱難的考驗，學生必須面對可能不熟悉實驗細節的專業評委，清楚解釋自己的研究，讓研究成果具備說服力。每支參賽影片由舞者、科學家與藝術家組成的評審團共同評分。今年的競賽類別除了生物、化學、物理與社會科學，另因應人工智慧（AI）技術迅速發展而新增一個「AI應用獎」，鼓勵善用AI技術製作影片的參賽者。

「舞出你的博論」舉辦至今已18年，不僅成為全球科研圈獨特的年度盛事，更提醒人們，再深奧的學問都能找到讓人「看得懂、感受得到」的方式來呈現。賽事官網寫道，論文作者必須參與影片演出，只要完成科學相關學位論文的作者都能參賽，論文完成的年份不拘，研究內容也未嚴格侷限於理工領域。

●總冠軍、物理獎／善用光影與視角 呈現晶體加壓變化

今年的總冠軍由義大利聖安娜高等研究院（Sant'Anna School of Advanced Studies）生物機器人研究所3年級學生索菲亞‧帕帕（Sofia Papa）獲得，她同時也拿下物理類冠軍。

帕帕自高中起就對物理很有興趣，因為她覺得物理「以一種美妙的方式結合藝術」。她說，科學家與藝術家都對世界充滿好奇心，而她夢想能讓這兩種探索未知的方式錦上添花。

她的得獎作品透過身穿紅、白、藍色衣服的6名舞者呈現「壓電效應」，這是某些晶體材料承受壓力時得以產生電能的特性，日常生活應用包括打火機、石英錶等。

舞者穿著紅藍服裝代表正負電荷，透過如現代舞般的流暢舞動與位置移動，比喻不同材料的晶體結構，以及電荷在特定條件下如何位移。

這支舞蹈直接呼應帕帕研究壓電聚合材料，開發可列印的穿戴式超音波換能器，這種裝置能在電能與聲波之間相互轉換並產生超音波影像，未來或許能做成貼在肌膚上的穿戴式醫療用品。

帕帕本身就是專業舞蹈團體「COMPANY.MOV」的成員，她先構思出每個場景與對應的編舞概念，再與舞團夥伴合作改善細節，並善用光影和不同的拍攝視角呈現晶體加壓時的變化。舞團成員受到帕帕將科學結合編舞的啟發，已著手計畫推出一系列以物理概念為主題的舞蹈作品。

「舞出你的博論」評審之一的視覺藝術家艾勒薩‧米德（Alexa Meade）表示，這支舞「迷人且讓人無法自拔」，讚嘆舞者完美且同步的動作表現。

另一位評審、舞蹈團體「Pilobolus」藝術總監蕾妮‧亞沃斯基（Renée Jaworski）透露，今年的競爭相當激烈，「不少參賽者本來都有機會奪冠」，但帕帕團隊呈現的舞蹈效果技高一籌，「整場演出自始至終都非常吸引人」，尤其欣賞帕帕對透視、陰影與光線的運用。

●生物類／哪種助聽器最好 驗配方式來尬舞

生物類由東芬蘭大學（University of Eastern Finland）研究生蘿拉‧伊哈萊寧（Laura Ihalainen）奪冠，她目前擔任東芬蘭大學的臨床講師，且是庫奧皮奧大學醫院的耳鼻喉科專科醫師。

伊哈萊寧的論文比較不同助聽器的驗配方式，評估其對患者聽覺功能表現、經濟可負擔性以及使用滿意度等影響，結果顯示，每位病患都有適合自己的助聽器。伊哈萊寧的舞蹈影片編排從代表不同助聽器驗配方式的舞者尬舞、比腕力等緊張對峙的局面，變成最後擁抱和好的溫馨結局。 伊哈萊寧的舞蹈影片編排從代表不同助聽器驗配方式的舞者尬舞、比腕力等緊張對峙的局面，變成最後擁抱和好的溫馨結局。（圖／美國科學促進會）

●化學類／鋼管舞+饒舌說唱 詮釋DNA遺傳密碼

化學類由英國劍橋大學（University of Cambridge）研究生蒂娜‧哈達德（Dina Haddad）獲得冠軍，她的研究聚焦開發奈米複合材料，從尿液中提取「無細胞DNA」（Cell-Free DNA），這項技術可望更早發現疾病，且檢驗過程更省時，對受檢者身體的侵入性更低、更無負擔。她的研究早已累積許多傑出成果，不僅取得專利、獲獎無數，更透過「劍橋基金」的協助創立公司。

哈達德結合交際舞、鋼管舞、芭蕾與饒舌說唱技巧，闡述構成DNA的四種基本含氮鹼基組成的生物體遺傳密碼如何協助醫生發現病灶。 哈達德結合交際舞、鋼管舞、芭蕾與饒舌說唱技巧，闡述構成DNA的四種基本含氮鹼基組成的生物體遺傳密碼如何協助醫生發現病灶。（圖／美國科學促進會）

●社科類／人類如何影響生態 用肚皮舞跳給你看

美國圓石科羅拉多大學（University of Colorado Boulder）生態與演化生物學博士候選人艾希亞‧凱薩（Asia Kaiser）榮獲社會科學類冠軍，她的研究聚焦於人類土地利用對不同昆蟲類群的影響，並探討這些變化如何進一步影響昆蟲、人類與自然的生態系交互關係。

凱薩結合自身擅長的拉丁舞與肚皮舞，透過淺顯易懂的方式演繹蜜蜂的誕生與工作分工，以及不同蜜蜂與特定植物的重要生態關聯，接著說明人類活動如何影響蜂群棲地導致蜂群行為改變，進而影響生態系平衡的研究內容。

凱薩與舞者們直接在系所的溫室外取景拍攝，後製音樂則由她親自拉大提琴，與另一名會拉小提琴的研究生艾拉‧亨利（Ella Henry）共同演奏。 凱薩結合自身擅長的拉丁舞與肚皮舞，透過淺顯易懂的方式說明人類活動如何影響蜂群棲地導致蜂群行為改變，進而影響生態系平衡。（圖／美國科學促進會）

●AI應用／分鏡後製交給AI 科技藝術感兼具

今年賽事另因人工智慧與量子技術公司Sandbox AQ贊助而新設「AI應用獎」，而此獎由荷蘭馬斯垂克大學（Maastricht University）臨床資料科學候選人凱特‧孔德拉提瓦（Kate Kondrateva）獲得。她的研究主要針對磁振造影（MRI）影像分析，致力建立一致的測量方法，使不同掃描條件或研究所得到的腦部體積數據可以進行可靠的比較。

孔德拉提瓦先閱讀大量研究論文，彙整出AI、MRI、大腦健康與診斷等主題，再用ChatGPT為三段舞蹈影片擬定分鏡腳本，並將相關指令提示輸入Google的AI影片生成器Veo，製作出包含明亮燈光與強烈色彩對比的視覺特效，最後疊加在自己的舞蹈影像上，打造一部兼具科技感與藝術感的科研影片。 孔德拉提瓦用ChatGPT為三段舞蹈影片擬定分鏡腳本，並將相關指令提示輸入Google的AI影片生成器Veo，製作出包含明亮燈光與強烈色彩對比的視覺特效，最後疊加在自己的舞蹈影像上，打造一部兼具科技感與藝術感的科研影片。（圖／美國科學促進會）