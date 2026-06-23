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好讀周報／南韓大選爆「選票短缺」！掀大規模抗議浪潮

聯合報／ 好讀周報
南韓6月3日舉行地方選舉，卻在全國91個投票發生選票短缺7194張的情況，隨即掀起大規模抗議浪潮。路透
南韓6月3日舉行地方選舉，卻在全國91個投票發生選票短缺7194張的情況，隨即掀起大規模抗議浪潮。路透

文／陳韻涵輯

新聞故事：南韓6月3日舉行地方選舉，卻在全國91個投票發生選票短缺7194張的情況，隨即掀起大規模抗議浪潮。此次選票短缺事件不僅是南韓2024年戒嚴風波以來規模最大的政治示威，也讓執政黨穩操勝券的選舉，演變成一場維護民主信任的危機。

南韓選民李有美6月3日前往投票時，赫然發現選票已發完。她原訂迅速履行公民義務，卻變成數小時的漫長等待，並與選務人員發生口角。她說：「選務人員本來就該準備好正確的選票數量，他們明知估計選民人數。」

南韓中央選舉管理委員會9日公布資料顯示，全國1.43萬個投票所中，有91處投票所的選票不足，26個投票所因為運作延遲一度暫停投票。

選委會表示，本次選票係依過往投票率印製，最低印量預設為合格選民的50%，遠低於過去地方選舉的60%，以及總統選舉70%的慣例。

選委會官員指出，事前成立的工作小組建議調降印量，加上前幾年剩餘選票過多引發「藏匿舞弊證據」的指控，以及提前投票率上升等因素交織，最終導致缺票的局面。

不滿選票短缺的選民迅速動員上街抗議，事態急轉直下且情況愈演愈烈，檢警啟動選舉法違規及瀆職調查，並將事後請辭的選委會主席盧泰嶽列為嫌疑人。南韓總統李在明下令徹查，矢言改革選務程序，但強調憲法保障選委會運作的獨立性，政府無權干預。

選票短缺的事態擴大後，首爾一座體育場外每天聚集大批人潮示威。抗議群眾包括推著嬰兒車的年輕夫婦、大學生和外送工人，人們高舉手寫標語，齊聲吶喊，訴求重選。

南韓全國至少16所大學的學生會宣布聯合示威，首爾大學學生會發表聲明表示，「這是攸關投票權的嚴重問題，而投票權正是民主的基石」。

許多示威者透露生平首次參與抗議，有人說：「起初只是憂慮選票短缺，但到這裡與人們交談後，我更確信民主遭受掌權者威脅」，另有人強調「人民的基本權利必須獲得保障」。

南韓時報報導，學界高度關注此事，美國喬治華盛頓大學政治學教授艾林頓指出，這起事件發生在南韓「停止竊選」論述崛起的社會氛圍之下，重創選舉機構的公信力。

美國衛斯理女子學院教授趙喬安表示，李在明政府若能透明、清楚地交代事件始末，反而能強化公眾信心，但若應對不足或被認為帶有防衛性，則可能進一步動搖民眾對體制的信任。

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