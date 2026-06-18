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新聞中的公民與社會／黃仁勳喊話「需更強大支持」 高科技產業發展如何影響能源配置

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
輝達執行長黃仁勳再度把「電力問題」搬上檯面。圖／本報資料照片
輝達執行長黃仁勳再度把「電力問題」搬上檯面。圖／本報資料照片

一、時事掃描

黃仁勳直言「台灣未來需要更多電力」！否則恐面臨無法實現經濟成長困境

輝達執行長黃仁勳再度把「電力問題」搬上檯面。他直言，全球對台灣晶片與電腦設備需求持續增加，加上AI資料中心興建潮，台灣未來一定需要更多電力支撐，否則「無法實現經濟成長」。消息曝光後，也立刻引發股民熱議。【2026/5/26聯合新聞網】

二、命題趨勢

隨著AI興起，社會對能源與基礎設施的需求增加，也使資源配置、環境永續與經濟發展之間出現更多政策協調需求。此時政府不僅是基礎設施的供應者，也需在不同公共利益之間進行制度調節與治理。本新聞命題焦點：公共利益、環境成本、外部性、市場失靈、能源安全。SDGs目標：SDG7經濟適用的清潔能源、SDG8兼顧永續的經濟成長、SDG9：具備韌性的基礎設施與產業創新。

三、牛刀小試

近年AI產業快速發展，帶動高效能運算與大型資料中心需求激增。2026年5月，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台時指出，AI與半導體產業的持續成長將需要更強大的能源支持，能源供應穩定與國家經濟發展具有高度關聯。某研究單位整理臺灣未來產業與能源發展現況如下表。有評論指出，高科技產業發展不僅涉及國際市場競爭，也反映能源分配、環境成本、公共利益之間的政策選擇。根據上述資料，下列推論何者「最不適當」？

(A)能源政策推動產業發展時，仍須兼顧環境保育與地方居民權益

(B)再生能源占比持續提升下，供電系統仍可能面臨尖峰負載壓力

(C)能源設施開發爭議持續增加，反映不同群體存在利益分配差異

(D)AI產業的用電需求提高後，能源配置將逐漸偏向市場價格調節

答案：D

解析：(A)顯示能源政策需兼顧經濟與環境(B)題幹提及尖峰負載提高，因此供電壓力仍可能存在(C)地方開發爭議增加，也反映不同利害關係人對成本與利益分配的不同立場。(D)將能源配置過度傾向市場價格調節，忽略能源政策中的公共利益與市場失靈問題，因此最不適當。

四、歷屆試題

閱讀下列四個文本後作答。

採行不同能源政策會有不同的代價；根據題文，當選擇不同能源政策時會產生的機會成本，下列敘述何者正確？(2021分科)

(A)「非核家園」政策之機會成本，包括發展替代能源增加的外部成本

(B)「以核養綠」政策之機會成本，包括未來採用綠色能源的生產成本

(C)「增氣」政策之機會成本，包括被替代的原有發電方式的汙染成本

(D)「減煤」政策之機會成本，包括燃煤火力發電已經發生的建造成本

答案：A

黃仁勳 輝達 能源 電力 AI

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