快訊

不選彰化縣長了！蔡壁如端午表態：目前定居「這1區」全力備戰海線立委

講出華府心聲？范斯嗆以色列：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

端午節死亡車禍…西濱大安段曳引車自撞 「運將飛車外」慘遭自家拖車輾斃

聽新聞
0:00 / 0:00

閱讀數學／圖靈與Ratio Club（一）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
在英國曼徹斯特的科學與工業博物館，印有數學家艾倫·圖靈頭像的新版50英鎊紙幣。路透社資料照
在英國曼徹斯特的科學與工業博物館，印有數學家艾倫·圖靈頭像的新版50英鎊紙幣。路透社資料照

1950年12月7日的傍晚，圖靈（Alan Turing）走出火車站，伸了個大大的懶腰，舒展筋骨。他剛搭了約4小時的長途列車，從曼徹斯特來到倫敦。他包包裡放著才發表的〈計算機器與智能〉（Computing Machinery and Intelligence），這篇論文試圖探討：「機器能不能思考？」

許多人讀完後，搞不懂這是理工研究、哲學、還是科幻小說。大家更無法想像，這篇論文在70年後，累積了三萬多次引用數。是人工智慧領域最重要的文獻之一。但當時沒有社群平台，不容易收到這些回饋。老實說，圖靈也不太在意一般人說什麼。相較之下，他更期待等等的聚會，那群人的意見，才是他真正重視的。晚上七點，圖靈來到國家神經疾病醫院B1的一個小房間，裡面擠了20位聽眾，他們穿得很輕鬆，手上拎著啤酒。圖靈笑著跟大家打完招呼後說：「今天我的主題是：教育一台電腦（Educating a Digital Computer），這跟我兩個月前發表的那篇論文有關——」。

一如過往，聚會上的討論火花四射，大家紛紛提出獨到的評論、建議。當晚有一位初次參與者，事後寫信給主辦方致歉：「對不起，那天晚上我話太多了⋯⋯，不知道有沒有人因此反對我入會呢？」

這位新手是 I. J. Good，15年後，他提出了「智慧爆炸」的概念：「當我們發明了第一台超級聰明的機器，它就會是人類最後一項發明。因為，在那之後，這台機器將可以設計出更聰明的機器，一代接一代，產生不可逆的智慧爆炸。」

也就是我們現在熟知的奇點(singularity)。

這麼一位了不起的科學家渴望加入的俱樂部、圖靈大老遠來參加的俱樂部，在歷史上幾乎沒有記載。它們沒有出版品，沒有正式規章，只有幾條規則：

1. 不准教授參加

2. 不准社會學家 (社會學家不要罵我，不是我說的)

3. 不准英國北方人 (這條規則迅速被圖靈破壞)

4. 晚上7:00-10:00聚會。邊喝酒吃飯，邊討論研究。每個人收5先令餐費，酒錢另計。

這就是傳說中的 Ratio Club。

（未完待續）⠀

閱讀數學 數感實驗室

相關新聞

影／「園方指教保員拽小孩致傷出於保護」家長出面批：無法接受

基隆市一間私立幼兒園一名教保員遭爆疑似虐童，周姓學生家長17日發現小孩手臂大塊瘀青、抓痕，已驗傷提告，家長今天下午出面說明，「園方以教保員為保護我兒子做危險動作，而拽他跌倒在地上抓傷，我們無法接受」。園方未對外回應。市府教育處表示，已要求該教保員調離現職，市府調閱完整監視器後，將再訪談相關人釐清真相。

閱讀數學／圖靈與Ratio Club（一）

1950年12月7日的傍晚，圖靈（Alan Turing）走出火車站，伸了個大大的懶腰，舒展筋骨。他剛搭了約4小時的長途列車，從曼徹斯特來到倫敦。他包包裡放著才發表的〈計算機器與智能〉（Computing Machinery and Intelligence），這篇論文試圖探討…

前全壘打王投入教育 張泰山北科大開講：成功留給敢於啟動的人

國立台北科技大學於日前舉辦社會責任講堂，邀請退役職棒球星、前中職全壘打王張泰山，以「從棒球場走入小朋友的青春時光」為題演講。張泰山說，棒球是高失敗率的運動，自律比天賦更重要，他勉勵學生，應懂得修正、建立方法；不要只停留在準備階段，應勇敢踏出第一步。

海綿寶寶、名偵探柯南都來了 東吳大學推全台首個配音講座課程

東吳大學與台北市配音人員職業工會合作，將於今年8月起、115學年於東吳大學開設全台獨有的配音講座「聲歷奇境─全方位表達藝訓講座課程」，邀請海綿寶寶、我們這一家、名偵探柯南等歐美日動畫配音員，廣播金鐘獎混音師等授課，帶領學生了解聲音表演藝術。

台南培訓30名客話故事員 暑假辦50場繪本說故事

用一段故事，在孩子心田種下客家的種子，為打造「客話日常」的生活圈，台南市客家事務委員會於今年暑假期間推出50場次「客話繪本故事推廣」活動，7、8月每周末在台南市客家文化會館及南瀛客家文化會館登場。透過生動有趣的繪本故事、互動遊戲及創意手作，讓孩子在玩樂中自然接觸客語。

基隆某準公托幼兒園爆疑虐童 恐不只1人受害 謝國樑：嚴查還孩子公道

基隆市七堵區一家準公托幼兒園爆發疑似老師虐童案件，家長在臉書爆料小孩手臂有大片瘀青，已驗傷提告，並質疑不只1人受害。教育處表示，正釐清受害人數，並扣監視器調查。基隆市長謝國樑說，針對疑似虐童事件，他非常的重視，嚴正看待把真相找出來，還給孩子一個公道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。