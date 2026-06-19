閱讀數學／圖靈與Ratio Club（一）

1950年12月7日的傍晚，圖靈（Alan Turing）走出火車站，伸了個大大的懶腰，舒展筋骨。他剛搭了約4小時的長途列車，從曼徹斯特來到倫敦。他包包裡放著才發表的〈計算機器與智能〉（Computing Machinery and Intelligence），這篇論文試圖探討：「機器能不能思考？」

許多人讀完後，搞不懂這是理工研究、哲學、還是科幻小說。大家更無法想像，這篇論文在70年後，累積了三萬多次引用數。是人工智慧領域最重要的文獻之一。但當時沒有社群平台，不容易收到這些回饋。老實說，圖靈也不太在意一般人說什麼。相較之下，他更期待等等的聚會，那群人的意見，才是他真正重視的。晚上七點，圖靈來到國家神經疾病醫院B1的一個小房間，裡面擠了20位聽眾，他們穿得很輕鬆，手上拎著啤酒。圖靈笑著跟大家打完招呼後說：「今天我的主題是：教育一台電腦（Educating a Digital Computer），這跟我兩個月前發表的那篇論文有關——」。

⠀

一如過往，聚會上的討論火花四射，大家紛紛提出獨到的評論、建議。當晚有一位初次參與者，事後寫信給主辦方致歉：「對不起，那天晚上我話太多了⋯⋯，不知道有沒有人因此反對我入會呢？」

這位新手是 I. J. Good，15年後，他提出了「智慧爆炸」的概念：「當我們發明了第一台超級聰明的機器，它就會是人類最後一項發明。因為，在那之後，這台機器將可以設計出更聰明的機器，一代接一代，產生不可逆的智慧爆炸。」

也就是我們現在熟知的奇點(singularity)。

這麼一位了不起的科學家渴望加入的俱樂部、圖靈大老遠來參加的俱樂部，在歷史上幾乎沒有記載。它們沒有出版品，沒有正式規章，只有幾條規則：

1. 不准教授參加

2. 不准社會學家 (社會學家不要罵我，不是我說的)

3. 不准英國北方人 (這條規則迅速被圖靈破壞)

4. 晚上7:00-10:00聚會。邊喝酒吃飯，邊討論研究。每個人收5先令餐費，酒錢另計。

這就是傳說中的 Ratio Club。

（未完待續）⠀