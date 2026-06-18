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台日圖書館攜手合作 台灣學術數位資源中心成立
國家圖書館（國圖）與日本筑波大學圖書館共同成立日本首座「台灣學術數位資源中心」，17日在筑波大學完成簽署與啟用。
簽約儀式由國圖代理館長翁誌聰與筑波大學副校長暨圖書館館長加藤和彥共同主持，駐日代表處代表李逸洋特別致贈花禮。
根據國圖發布新聞稿，翁誌聰致詞表示，筑波科學城為日本的科學研究重鎮，近年台積電（TSMC）與日本研究機構合作日益緊密，國圖期盼台日兩方在文化與學術研究領域的連結也能更勝以往。
國圖特別致贈兩款館藏國寶級經典複刻，一套是具有800年歷史的「註東坡先生詩」，另一本是存世最早雙色套印「金剛般若波羅蜜經」，期盼透過精選經典，豐富筑波大學的館藏。
國圖表示，該校圖書館期待透過雙方合作，將台灣優質數位研究資源，如國圖自建台灣與漢學研究資料庫，以及電子書平台等整合，建立永續且便捷的互惠方式，促進學術交流，並進一步提升台灣學術研究成果在國際的能見度。
未來國圖將持續提供更多元數位資源，雙方亦將共同舉辦相關主題講座，增進實質交流。
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