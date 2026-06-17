葛兆光獲唐獎漢學獎 盼中國研究與印度、日本對話

2026年唐獎漢學獎由中國復旦大學教授葛兆光一人獨得，他期許中國研究的方法、途徑更多元，並與國際上的日本學、印度學、波斯學、埃及學等有更多的對話，提煉出更多的理論模式。

唐獎基金會今天宣布最新漢學獎得主，表彰葛兆光是中國近40年人文學術發展的代表人物，在堅持中國學者主體性的同時，開啟與世界對話的空間，並拓展了漢學研究方向。

葛兆光會後接受媒體聯訪表示，研究中國的方法、途徑和形式可以很多元，期待唐獎把中國研究推到國際上，成為國際矚目的領域後，能夠與日本學、印度學、波斯學、埃及學等領域形成更多的對話，進而提煉出一些「共同但也有些不同」的理論模式。

媒體問及與台灣的淵源，葛兆光表示，他父親那一輩的兄弟姊妹中，就有很多親戚在台灣；1990年代以來，他與台灣學界來往密切，曾在台大歷史系坐過半年的客座教授，也曾在暨南大學待了3個月，感受日月潭的風光。後來在復旦大學成立文史研究會時，也邀請多名台灣學者擔任委員。

葛兆光最近一次來台是在2019年，受龍應台文化基金會邀請發表演講，從近代歷史角度，分享如何理解「中國」的概念。

他今天受訪時也指出，傳統時代的帝國沒有「邊界」，只有「邊疆」，族群和空間都會移動；宋代、明代相對是以漢族為主的王朝，但蒙元、滿清則是包含了更大的疆域、更多的民族，這些都給今天人們理解「中國」這一概念，帶來許多的困難。

今天唐獎基金會的記者會上，有媒體指出葛兆光是第一個獲得漢學獎的中國學者，擔心會觸及敏感的政治議題。

唐獎基金會執行長陳振川強調，評選時不分種族、國籍、宗教和性別，而是著重實質貢獻和影響力。他也提到，漢學獎在4大獎項中，獲得的推薦件數是最多的，不僅來自兩岸，也來自世界各地。

漢學獎召集人王德威表示，唐獎評選都經過冗長的辯論和縝密的思考。葛兆光在歷屆評選中，一直都是受到矚目的對象，評選委員看到的是他學術上的長遠貢獻，而不是他來自哪一個國家。