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我與素養的距離╱梅雨鋒面報到 帶你認識梅雨
臺灣近日受到梅雨鋒面與西南氣流共同影響，各地降雨已持續一周，中間或有短暫停暫，但降雨趨勢仍然持續中。中南部降雨較廣泛、持續，須注意短延時強降雨，北部及宜蘭也不定時有降雨發生，尤其是午後的短延時豪雨，容易造成淹水的災情。中央氣象署表示梅雨將持續到6月17日(週三)，之後天氣將逐漸恢復到夏季型態。
梅雨為何總在每年5、6月出現？梅雨是如何形成的呢？就讓力宇教育的彤妤老師帶你一起認識梅雨形成的原因。
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