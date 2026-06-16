國際小學堂／民怨吃不到AI紅利 卻要扛後果

美國奎尼匹克大學近期對美國成年人的民調顯示，五成五受訪者認為人工智慧（ＡＩ）弊大於利。紐約時報報導，抵制ＡＩ的全國性運動在美國正日益壯大；投身該運動的人士擔心，科技公司更關注如何從ＡＩ牟利，輕忽ＡＩ將對一般民眾造成何種影響。

保守派攜手進步派 發動抵制

上述運動視科技業與藉由該產業致富的富豪為對手，參與者包括家長團體、宗教領袖、環保人士和過去屬於保守派「茶黨」的倡議人士。從民粹主義激進派人士班農，到進步派的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯，都是其中一員。

他們抵制ＡＩ技術的理由，就像各自的背景和政治立場一樣不一而足，但他們普遍認為，ＡＩ帶來的財富最終都將流入矽谷巨富囊中，中產階級和勞工階級卻承擔一切成本。

許多ＡＩ批評者說，他們絕非僅是對新興、令人恐懼的科技產生「不良反應」，而是認為以總統川普為首的華府官員，正保護而非約束矽谷。他們希望對ＡＩ從事監管，或至少在ＡＩ密不可分的融入美國人生活前，對此事進行辯論。

桑德斯向紐時說，鑒於ＡＩ和機器人技術將影響全美男女老少，人們可能希望美國國會就此展開一場大型辯論，討論ＡＩ對社會的意涵、未來走向如何，以及美國該如何應對，但目前相關討論少之又少。

是否威脅就業機會 看法各異

美國ＡＩ新創公司OpenAI在二○二二年正式推出聊天機器人ChatGPT，成為史上成長最快的軟體產品，短短兩個月就突破一億用戶。業界很快便將未來押注在新興ＡＩ技術，砸重金打造ＡＩ發展所需的大型資料中心。

但在ＡＩ蓬勃發展的初期，特斯拉執行長馬斯克、OpenAI執行長奧特曼、Anthropic執行長阿莫戴等產業領袖就常警告，ＡＩ將威脅民眾就業，甚至可能產生意外或危險後果。奧特曼二○二三年曾在國會聽證會坦言，若ＡＩ技術出問題，後果可能很嚴重。

並非所有科技業高層都示警ＡＩ可能帶來危險。輝達執行長黃仁勳一向強調ＡＩ帶來的機會，曾說ＡＩ將協助人們提升工作成果，而非取代，未來將產生更多就業機會，生活成本也將降低。

白宮發言人殷格爾聲明，川普政府的政策是維持美國在ＡＩ領域的主導地位，以保護國安並確保美國持續位居世界領先經濟體。白宮三月發布ＡＩ政策框架，呼籲ＡＩ服務保護兒童；今年川普也發布公告，稱科技公司必須負擔建設、營運資料中心的所有能源和基礎設施成本。