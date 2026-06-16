國際小學堂／疑懼交加 美掀資料中心抵制潮

人工智慧（ＡＩ）蓬勃發展，美國人對資料中心的態度卻正改變。部分州的民調發現，民眾對資料中心的立場明顯轉向反對，且美國兩大黨支持者對此看法幾乎雷同。反對的理由，包括可能影響電價房價、環境破壞及對ＡＩ的恐懼等。

從觀望變排斥 數十市鎮祭出禁建令

紐約時報報導，初步跡象顯示，曾對資料中心態度觀望的美國民眾，看法正轉變中。緬因州議會四月已通過大型資料中心建設禁令，是全美五十州首例，但民主黨籍州長密爾斯對其行使否決權。此外，至少另有十三個州和數十座市鎮提出類似措施。

維吉尼亞州近期民調發現，民眾對資料中心的態度急劇轉向反對。威斯康辛州馬克特大學法學院民調主任富蘭克林說，威州的情況類似，現在約七成民眾認為資料中心的代價超出其效益；更有趣的是，威州根深蒂固的黨派分歧，在資料中心問題上似乎煙消雲散，兩黨支持者對該議題立場幾無區別。

另外在密西根州，至少五十處市鎮通過暫停資料中心建設的措施。但資料中心並非完全沒人支持，部分地方官員急著藉此為當地疲軟的經濟創造就業和稅收，一些年邁的農民則希望賣地用於興建資料中心，工會則期待帶來營建相關工作機會。

許多人也認為ＡＩ可造福社會，不應全面禁止資料中心，管制即可。美國國會的幾項新法案，也正朝管制而非禁止資料中心的方向推進。無黨籍參議員桑德斯與共和黨籍參議員霍利，都已提出這類法案，但其實兩人的意識形態截然不同。

民眾集結發聲 不滿地目用途遭偷改

資料中心建設是ＡＩ發展的動力。這類建設計畫規模龐大，往往耗費巨資，是美國地方經濟的強大新興力量。但資料中心需要消耗大量能源和水資源，且其建築體積龐大，有可能改變環境地貌。

紐時引述對密州七個市鎮居民的訪談指出，民眾反對資料中心的理由各有不同，包括認為會導致電價上漲、房價下跌、破壞環境，還有畏懼ＡＩ等。但資料中心激起民眾情緒反彈的關鍵，是由於這些項目規模可觀、冷不防出現又遮遮掩掩。密州就有數千名共和、民主黨支持者，現身該州各地市鎮民大會以便發聲，現場氣氛也相當緊繃。

當地居民稱，他們常因某家不知名公司悄悄提交土地用途變更申請，才發現當地出現資料中心計畫，也指控與那些急於開工、財力雄厚的公司相比，小型的市鎮層級單位根本無力應對。

同時，資料中心建設在美國如火如荼展開，有時甚至釀成危險後果。四月，印第安納州印第安納波利斯市一位市議員聲稱，在他投票贊成建造一座資料中心後，一名槍手朝他家開了十三槍，所幸無人受傷；槍手留下的訊息寫道「不要資料中心」。

抗議有備而來 AI議題超越黨派立場

在密州各地市鎮，對資料中心的疑慮普遍存在。有時民眾的擔憂不免有些牽強，例如不同市鎮的居民提到，擔心資料中心會影響生育能力，也有人擔憂這些資料中心最後可能成為軍事目標，好比今年在美伊戰爭期間，伊朗曾襲擊波斯灣地區的資料中心基礎設施。

今年稍早，在密州東南部里昂鎮每月舉行的一場鎮民大會中，儘管主要議程並非資料中心，現場仍擠滿民眾；有些居民拿著筆記和水瓶，在麥克風前排隊，以便討論大家真正關心的問題：計畫興建的一座大型資料中心。

他們有備而來。身穿黑色保暖背心、自稱賴瑞的男子說道，一座職業美式足球聯盟（ＮＦＬ）的球場面積約五三五一平方公尺，一座超大型資料中心約是卅二座ＮＦＬ球場。一名機車騎士詢問對交通的潛在影響，也有人問道是否已採取適當措施，以保護瀕危蝙蝠的棲息地。一名穿著粉紅襯衫的女性，更現場播放密州另一處市鎮資料中心的噪音音檔。

在二○二四年總統大選，里昂鎮多數選民票投現任總統川普，但就資料中心問題，黨派之分似乎不重要。當今美國人事事意見分歧，連開什麼車、看什麼電視節目都各持己見，資料中心似乎成為使人放下政黨歧見的橋梁。

資料中心建築體積龐大，有可能改變環境地貌。圖為資料中心建案正在施工中。（紐約時報）