台德合作發現特有種「滅絕孔雀」 體型大於帝雉
台灣大學師生團隊和德國學者合作，發現一種台灣特有且已滅絕的鳥類，體型比現存的帝雉還要大，正式命名為「滅絕孔雀（Pavo miejue）」，近日登上國際期刊。
台灣大學近日於網站「焦點新聞」指出，生命科學系與生態學與演化生物學研究所副教授蔡政修，帶領同系大三學生藍詠傑（論文第一作者），與德國森根堡自然史博物館（Senckenberg Research Institute）學者邁爾（Gerald Mayr）合作，將發現「滅絕孔雀」的論文發表於國際期刊Royal Society Open Science（皇家學會開放科學），獲得學界重視。
上述研究源自退休教師侯立仁捐贈的一件保存相當完整且狀態良好的肱骨化石。研究團隊深入分析形態，證實化石屬於台灣更新世時期已滅絕的大型孔雀物種，進而揭開台灣特有滅絕鳥類的神秘面紗。
至於命名為「滅絕孔雀」的原因，研究團隊指出，是為喚起大眾對台灣過往滅絕事件的重視，才特地命名。
研究團隊指出，印在新台幣1000元紙鈔上的「帝雉」是大眾熟知台灣現存最大型的特有種鳥類，但滅絕孔雀的發現，指出台灣生命史中的特有種鳥類，曾擁有更巨大的體型。
研究團隊指出，台灣生物多樣性相當豐富，不能只關注「現存」物種。理解過去的滅絕事件，能為學界應對目前正在發生的「第六次大滅絕（指人類活動造成棲地破壞、氣候變遷、過度開發等，使地球生物快速消失）」提供更宏觀的視野。
▪台大首例AI眼鏡舞弊 申請入學3離譜違規 監試人員「發現很燙」識破
▪國中會考明星高中落點出爐 專家預估建中34.6分、北一女33.8分
▪會考成績出爐！學生情緒大跳水 崩潰淚籲116年考生「別相信模考」
▪國中會考奪全國榜首！僑泰陳奕全考出111滿點 獲120萬獎學金
▪畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月
▪影／資深教師墜樓亡追思會上 胞妹哽咽追憶：最好的哥哥
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。