新聞中的公民與社會／台股破4萬點一片樂觀…何為股票市場易形成資產泡沫原因？

一、時事掃描

二、命題趨勢

全球股市持續創下歷史新高，經濟學家 Henrik Zeberg 警示，當前「巴菲特指標」（股市總市值/GDP）已攀升至230%的歷史高位，顯示金融市場的膨脹速度已顯著脫離實體經濟產出，引發各界對資產泡沫與1930年代式崩盤的熱烈討論。本新聞命題焦點：資產泡沫、從眾行為、羊群效應、金融市場與實體經濟、巴菲特指標。SDGs目標：SDG8合適的工作與經濟成長、SDG9產業創新與基礎建設、SDG16和平正義與健全制度、SDG17夥伴關係。

三、牛刀小試

近年全球股市持續上漲，台股更一度突破4萬點大關。部分股市投資人認為，AI與半導體產業將持續帶動經濟成長，因此股票市場仍有上漲空間；但也有分析師指出，當股價上漲速度明顯快於實體經濟（如GDP）成長時，可能代表股市已逐漸出現過熱現象。網友表示：「大家都在賺，不進場才是傻子」、「全民都在談股票，現在只是最後一波行情」；但也有人認為：「市場過度樂觀時，反而應提高風險意識」。若依上述情境判斷，下列何者最能說明股票市場容易形成資產泡沫的原因？

(A)股票市場價格大致反映投資人對企業價值預期

(B)股市投資人受市場情緒影響而跟風進場買進股票

(C)政府透過貨幣政策調整降低股票市場波動與風險

(D)股市投資人多依企業基本面進行長期理性投資判斷

答案：B

解析：(A)這是市場價格形成的一般現象，無法直接解釋資產泡沫形成原因。(B)當股市投資人受市場情緒影響而跟風進場時，容易出現從眾行為與羊群效應，進而推升股價偏離實際價值，形成資產泡沫。(C)貨幣政策通常用於穩定金融市場，不是資產泡沫形成主因。(D)若投資人依企業基本面進行理性投資，較不易形成過度投機與價格泡沫。

四、歷屆試題

某投資人手中有一百萬元的資金。若將此資金以存款的形式存入銀行，一年後可以有兩萬元的利息。但若將此資金投資購買股票，預期一年後賣出會有三萬元的獲利。經思考後，該投資人決定以手中資金購買股票。而經過一年後賣出股票，該投資人實際獲利為兩萬五千元。根據以上資料，有關該投資人的理財行為，下列敘述何者正確？(2020指考)

(A)賣出股票實際獲利與原先的預期不符，顯示投資股票存在一定的風險

(B)賣出股票實際獲利高於存款利息收入，顯示投資股票的風險低於存款

(C)操作股票預期獲利高於存款利息收入，顯示投資股票的獲利總是較高

(D)若賣出股票實際獲利等於存款利息收入，顯示投資股票之決策是錯的

答案：A