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故宮南院水舞展演6月26日啟動 光環境水幕投影秀設計

中央社／ 記者蔡智明嘉義縣11日電
故宮南院6月26日起至8月30日止，每週二至週日傍晚進行水舞展演，歡迎入院欣賞。（故宮南院提供）中央社
故宮南院6月26日起至8月30日止，每週二至週日傍晚進行水舞展演，歡迎入院欣賞。（故宮南院提供）中央社

故宮南院6月26日起至8月30日止，每週二至週日傍晚進行水舞展演。秉持「文化轉譯」精神，結合水舞、水幕投影、光環境設計，將故宮院藏文物轉化為可感知的展演意象。

故宮南院告訴中央社記者，水舞展演位於故宮南院園區至善湖，周邊有壯麗的建築景觀，因臨水廣場腹地較為廣闊平坦，為主要觀賞區，並延伸至兩側的環湖步道，讓遊客能以各種角度欣賞水舞與故宮南院建築、至美橋、水景結合的美麗畫面。

故宮南院說，水舞展演特別採取「弧圓共構」全景佈局，捨棄傳統單一水平面設計，希望呈現一座全景環繞式的水舞劇場。並且透過多層次水柱編排與立體交錯設計，搭配音樂節奏展現水舞純粹而富節奏感的動態美學。

故宮南院強調，水舞演出結合水幕投影、雷射與音樂敘事，將在南院展出的器物、書法、織品文物等元素轉化為動態特效影像，創造出動人的沉浸式展演，在水與光的交織中為觀眾打造難忘的視聽感官饗宴。

此外，8月15日到8月23日還有情人節限定版展演，結合愛心等情人節符號元素，透過水幕投影特效與雷射動畫於展演橋段中強化主題，呈現流動的光影畫面。搭配水舞與燈光節奏交錯，以粉紅、暖白光調層層堆疊，營造浪漫蔓延與情感升溫的氛圍，配合節慶形塑動人的情人節氣氛。

水舞展演時間從下午4時30分至9時30分，表演細節請上故宮南院網站查詢。

故宮南院 中央社 文物

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