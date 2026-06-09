國中數學／立體變平面 圓錐展開圖破解最短距離

最近不少學生到水上樂園玩旋轉滑水道時發現，從高處盤旋而下的造型，竟然和數學課本中的「圓錐」十分相似。其實，冰淇淋甜筒、帳篷甚至部分建築設計，都和空間幾何有關。

一道經典的圓錐題目：一隻螞蟻從圓錐底部出發，沿著側面繞行一圈後回到原點，怎麼走距離最短？許多同學看到立體圖形容易不知從何下手。力宇教育的李熙老師表示，影片中有詳盡的解析，同學們可以跟著老師一步步理解空間路徑。

而這類題目的關鍵，其實是把立體圖形「展開」。圓錐側面攤開後會形成扇形，原本複雜的空間路線，也能轉換成熟悉的平面幾何問題。只要觀察展開圖與角度關係，就能快速找到最短距離。

李熙老師提醒，空間幾何重點不在死背公式，而是培養「立體轉平面」的思考能力。當同學開始觀察身邊物品，就會發現數學其實一直存在生活之中。