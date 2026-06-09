好讀周報／大口吃冰小心「腦凍」！與家族遺傳有關 男比女更容易誘發

文／陳韻涵輯

炎炎夏日，大口吃下冰淇淋或剉冰時，突然一陣劇烈刺痛衝上前額與腦門，彷彿腦袋被冰鑿重擊，這種俗稱「腦凍」（brain freeze）的症狀，正式學名為「冷刺激頭痛」。多數人曾認為，腦凍只是短暫不適的現象，但近年研究發現，腦凍其實隱藏了不少健康訊息，甚至與偏頭痛及家族遺傳息息相關。

美國妙佑診所神經科醫師艾瑪爾‧斯塔林（Amaal Starling）指出，腦凍主要源於口腔上顎或咽喉後壁突然受到低溫刺激，當局部溫度驟降時，血管會先快速收縮，再重新擴張並恢復血流，而血管壁上的疼痛神經纖維與三叉神經相連，因此疼痛感會出現在前額與頭部，而非嘴巴內部。

斯塔林表示，腦凍非常普遍，通常無傷大雅，症狀來得快、去得也快。預防腦凍的方法很簡單，就是放慢吃冰的速度，讓口腔有時間回溫。如果腦凍已經發作，可用舌頭頂住上顎加熱，或喝溫水紓解症狀，多數情況下可迅速減輕疼痛。

●研究篇／家族性遺傳 機率高 偏頭痛患者 易出現

英國廣播公司報導，義大利帕多瓦大學兒童神經及精神病學教授艾琳‧托爾多（Irene Toldo）爬梳近40年的腦凍相關研究後發現，腦凍似乎具家族遺傳傾向。換言之，若父母容易腦凍，孩子出現相同症狀的機率也偏高。

研究顯示，偏頭痛病患更容易出現嚴重腦凍。1970年代一項小型研究指出，93%的偏頭痛病患曾有腦凍經驗，相較33%無偏頭痛者曾出現腦凍。托爾多指出，偏頭痛病患的神經系統本就比較敏感，因此冷刺激更容易誘發疼痛反應。

斯塔林同時患有偏頭痛與腦凍，她解釋，偏頭痛會讓三叉神經長期處於敏感狀態，一旦受到冰冷刺激，就可能會被更強烈地活化。她提醒，若父母或孩子經常出現劇烈腦凍，必須就診查出是否存在偏頭痛的問題。她指出，約16%女性、10%男性，以及約9%幼童患有偏頭痛，但超過半數的病患從未就診，而偏頭痛其實已有明確的診斷與治療方式。

●台灣篇／因吃冰頭痛 約40% 男生比女生 易誘發

台灣也曾進行大規模的腦凍研究，台北榮總神經醫學中心神經內科副主任傅中玲團隊與高雄醫學大學合作的研究，透過問卷調查8359名13歲至15歲的國中生，結果發現受訪者腦凍的普及率達40.6%，即有超過40%的學生曾因吃冰而頭痛，其中男生又比女生多，且腦凍發生的比率與年級呈正比。

這項發表於「國際頭痛協會」發行的《Cephalalgia》期刊研究推測，男生較常快速且大口吃冰，或偏好溫度更低的剉冰，因此更容易誘發腦凍。

該研究另發現，在有偏頭痛的學生當中，有55.2%的人曾出現腦凍，高於無偏頭痛學生的39.6%，證實兩者彼此有所關聯。此外，偏頭痛的症狀愈多，腦凍的發生頻率也愈高，凸顯兩者可能屬於相同的中樞疼痛機制。

約半數曾出現腦凍與偏頭痛症狀的學生表示，兩者發生的位置相同，證實兩種症狀共用疼痛路徑（神經中樞）的假說。另外，有頭部外傷史的學生腦凍比例較高，推測外傷可能讓中樞疼痛系統持續維持在敏感狀態。

雖然有33%的學生因為害怕頭痛而減少或不吃冰，但隨著年齡增加，多數學生意識到腦凍並無危險性，刻意避吃冰品的比例也逐漸下降。

●實用篇／都與三叉神經有關 研究頭痛替代模型

腦凍與偏頭痛的關聯，成為科學家研究偏頭痛的重要工具。偏頭痛的發作時間難以預測，研究人員不容易在實驗室觀察研究對象的頭痛情況，但因為腦凍可以透過冷刺激快速誘發偏頭痛，兩者都涉及三叉神經，因此成為研究頭痛機制的理想替代模型。

斯塔林表示，在頭痛醫學發展初期，腦凍幫助研究人員理解血流變化與神經系統在頭痛中的作用。近年醫學界則已發展出更多誘發偏頭痛的方法，例如使用硝化甘油刺激相關神經，藉此開發新一代偏頭痛藥物。

托爾多強調，有偏頭痛的人不必因為腦凍疼痛而完全拒吃冰品，只要學會控制食用方式，依舊能在炙熱夏季享受沁涼美食。

三叉神經分布區。（圖／全民健康基金會）

●課外課／極端高溫 傷害大腦 神經疾病機率提高

氣候變遷加劇，熱浪不再只是讓人揮汗如雨，學者紛紛警告，極端高溫正以多種方式傷害大腦，提高神經系統疾病發生的機率。

英國倫敦大學學院神經科學家斯索迪亞（Sanjay Sisodiya）指出，高溫會加劇多種神經系統疾病，包括癲癇、中風、偏頭痛、多發性硬化症與腦炎。

英國廣播公司報導，大腦對溫度極其敏感，當大腦思考與感知時，會持續產生熱能，必須仰賴密佈的血管網絡散熱；一旦過熱，神經細胞之間傳遞訊號的分子便可能失靈。

對神經疾病患者而言，高溫的影響往往由多重事件疊加而成。部分疾病會影響排汗功能，使體溫調節失效；某些治療精神疾病的藥物也會干預體溫調節，讓服藥者面臨更高的中暑風險。此外，熱浪造成的夜間睡眠不足，也可能提升癲癇發作頻率。

「美國心臟協會」與「美國中風協會」發行期刊《Stroke》的國際研究分析25個國家的統計數據，結果發現每1000例缺血性中風死亡病例中，在最炎熱的情況下會多出2個死亡案例。全球每年約有700萬人死於中風，高溫可能每年導致額外1萬多人喪命，且貧窮國家將付出沉重代價。

斯索迪亞警告，學者在神經疾病患者身上看到的現象，隨著氣候變遷加劇，終將與所有人息息相關。此外，隨著暖化加劇，蚊蟲棲息範圍持續擴大，茲卡病毒感染症、屈公病與登革熱等可引發神經疾病的傳染風險也將隨之上升。

聯合國秘書長古特瑞斯2023年7月時宣告，地球告別「全球暖化」（Global Warming）時代，步入更具毀滅性影響的「全球沸騰時代」（Global Boiling），而「熱腦」（hot brain）時代已悄然來臨。

高溫會加劇多種神經系統疾病，包括癲癇、中風、偏頭痛、多發性硬化症與腦炎。(圖／本報系資料照片)

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