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科學人／未知新物種？加拉巴哥深海驚見亮藍小章魚 尺寸超迷你

科學人／ 文‧茶米
圖／ ChatGPT 生成
圖／ ChatGPT 生成

加拉巴哥群島（Galápagos Islands）向來以奇特生物聞名，從象龜、海鬣蜥到各種只存在當地的動植物，這裡一直是研究演化與生物多樣性的代表地點。

如今，科學家又替這份名單加上一位新成員：一種只有高爾夫球大小、全身亮藍色的小章魚。牠來自深海，過去從未被科學正式記錄，現在被命名為 Microeledone galapagensis。

深海藍色小章魚

這隻小章魚最早是在2015年的深海探勘中被發現。當時研究船鸚鵡螺號（E/V Nautilus）與查爾斯・達爾文基金會（Charles Darwin Foundation, CDF）、加拉巴哥國家公園管理處（Galápagos National Park Directorate）合作，使用水下遙控載具（remotely operated vehicle, ROV）調查達爾文島（Darwin Island）附近海底。達爾文島位於加拉巴哥群島最北端，島名來自查爾斯・達爾文（Charles Darwin），他的觀察後來也成為演化論的重要基礎之一。

探勘團隊在海面下約1773公尺的海山附近調查時，ROV鏡頭拍到一個奇特畫面：一隻小小的藍色章魚正在海床上移動。當時錄下的聲音裡，科學家立刻興奮地喊出「牠好小！」、「牠是藍色的！」。團隊最後用ROV採集到這隻章魚，同一次任務中也拍到另外兩隻看起來可能屬於同種的個體。

只有一件標本，不能隨便切開

探勘結束後，研究人員把數十件深海標本帶回查爾斯・達爾文研究站（Charles Darwin Research Station）檢查。這隻小藍章魚很快就引起注意，因為牠不符合任何已知物種。研究人員後來找上芝加哥菲爾德博物館（Field Museum）無脊椎動物榮譽研究員珍妮特・沃伊特（Janet Voight）協助鑑定。沃伊特一看到照片，就覺得牠很特別，因為她從來沒看過類似的章魚。

問題是，描述一個新章魚物種，不能只靠外表。研究者必須檢查口器、喙與齒舌等構造，通常得把標本切開。但這次只有一件已知標本，若直接解剖，就可能破壞這個珍貴樣本。於是，研究團隊改用比較不傷本的做法：微型電腦斷層掃描（micro CT scans）。

不切開，也能看見章魚內部構造

菲爾德博物館X光電腦斷層實驗室經理史蒂芬妮・史密斯（Stephanie Smith）協助建立詳細的微型電腦斷層影像。電腦斷層影像會把大量X光切片組合成立體數位模型，讓研究人員不必剖開標本，也能檢查內部構造。對這種作為「模式標本」的新物種來說，非破壞性檢查特別重要。

掃描結果顯示，這隻小章魚確實有足夠的解剖特徵，能支持牠被正式描述為新物種，也能幫助研究人員判斷牠和其他章魚的演化關係。德國波昂大學（University of Bonn）研究人員亞歷山大・齊格勒（Alexander Ziegler）指出，這次掃描提供了許多內部器官系統資訊，而且不必使用重金屬對比劑，對如此稀有的標本尤其重要。

新物種，也提醒我們深海還很陌生

這個新物種被命名為 Microeledone galapagensis。對研究章魚演化已有40年的沃伊特來說，這也是她第一次正式主導描述一個新的章魚物種。她表示，這些生活在深海的小章魚，地球上幾乎沒有人真正看過；能研究牠們，是非常幸運的事。她也提醒，如果把地球上所有陸地拼在一起，面積仍覆蓋不了整個太平洋，海洋太大，還有太多地方等待探索。

研究共同作者、加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles）海洋科學家薩洛梅・布格拉斯（Salome Buglass）也表示，這隻小藍章魚在一批深海標本中格外引人注意，因此團隊特別尋找合適的專家協助鑑定。這樣的發現不只是替生物名錄多添一個名字，也提醒我們，加拉巴哥深海仍有大量未知生態系。每一個新物種，都讓人類更接近理解這些隱藏環境，也更清楚為什麼保護它們如此重要。

資料來源：

1.A Tiny Bright-Blue Octopus Found in the Galápagos Is Completely New to Science

2.Voight, J. R., Smith, S. M., Buglass, S., & Ziegler, A. (2026). A new species of Microeledone from Galápagos Islands and an amended diagnosis of the Megaleledonidae (Octopoda: Incirrata). Zootaxa, 5814(4), 533–549. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5814.4.5

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（本文出自2026.6.2《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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