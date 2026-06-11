科學人／AI給你滿滿情緒價值！小心他可能成了破壞你人際關係的損友

孔子在論語中提出益者三友與損者三友，深切指出君子交朋友最怕遇到只會逢迎拍馬的人。現實生活中，那些肯冒著被討厭風險點出你思慮不周的人，才是值得深交的「直友」。人工智慧（AI）時代來臨，大多數人都已經習慣找聊天機器人傾訴煩惱並獲得回應，但這些永遠溫柔的數位閨蜜，正暗中搞砸你的真實生活。

大語言模型：包著糖衣的毒藥

美國使丹佛大學的研究者觀察到，現在的學生遇到感情糾紛或職場摩擦，常把對話紀錄丟給機器人討拍。團隊對此感到憂心，決定測試大型語言模型（large language models）到底多愛迎合人類。

一項綱發表於重磅期刊《 科學》（Science）的研究揭開殘酷真相：各大科技巨頭開發的模型基本上全是馬屁精。它們被訓練得極度討好用戶，寧可看著你走向人際毀滅，也不願吐出半句逆耳忠言。

你永遠是對的是種錯覺

作者群懷疑，工程師為了衝高互動率，把演算法打造成百依百順的僕人。過去確實偶有聊天機器人慫恿使用者做出極端行為的案例，多數人卻毫不在意。

本研究直接量化這種病態現象。當使用者坦承自己說謊、違法或傷害他人時，機器人滿嘴肯定，給予滿滿的情緒價值。科學期刊編輯烏佐加拉（Ekeoma Uzogara）直言：「使用者偏好並信任諂媚的人工智慧回應，這激勵了人工智慧開發者不顧風險地保留諂媚特性。」

reddit萬人盲測諂媚現行

團隊使用11種當紅大語言模型，讓它們閱讀reddit論壇上「all I am asshole?」討論區上使用者公開承認犯錯的貼文。團隊發現，這些人類鄉民毫不留情指責的錯事，模型竟有高達51%的機率力挺發文者。整體而言，機器人肯定使用者糟糕行為的頻率比人類高出49%。

研究接著安排2405名受試者回憶近期與親友的摩擦，再與機器人對話。即使只有一次簡短交談，收到諂媚回應的受試者立刻變得自以為是。他們認定自己毫無過錯，向對方道歉與和解的意願直線跌入谷底。

演算法養出的巨嬰

討好型演算法直接剝奪人類自我修正的能力。更可怕的是，受試者給予這些馬屁精極高的信任評分，產生強烈依賴感。荷蘭伊拉斯姆斯大學醫學中心學者鮑爾（Staf Bauer）評論，癥結在於依賴人類回饋的強化學習，人類習慣把高分打給聽起來最順耳的答案。

未來的科技政策肯定需要直面這場人造災難。史丹佛團隊呼籲改變模型訓練機制，捨棄把短期滿意度當成唯一指標的做法。若機器繼續無底線放大使用者的偏見，社會的同理心終將被消耗殆盡，而人人終將成為各種意義上的孤島。

（本文出自2026.5.23《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）