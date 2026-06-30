科學人／北極冰吃起來會鹹嗎？遇到北極熊要拿什麼？專家解答了

在北極，遇到北極熊， 要趕快拿出什麼？ 你以為北極做實驗很浪漫？現實情況是，上完廁所要自己打包帶走，還可能遇到北極熊。《科學人》錄製了一系列「不懂就問科學人」影音，期望以輕鬆、有趣、零門檻的方式，解答你心中有關科學的大疑問。第五集邀請台灣極地研究中心副主任錢樺，在這一集中，他將解答北極的冰好吃嗎？以及不同年代的冰吃起來有差嗎？北極的網路好嗎？可以滑手機嗎？以下是影片的訪談內容。

北極的冰好吃嗎？ 不同年代的冰吃起來有差嗎？

冰跟雪不一樣。如果在北極，因為冰河崩解、經過高壓力所形成的冰，會崩解到海裡而沒有融化，然後冰塊就卡在沙灘上，有時候很大塊，大家看到都很興奮就會撈起來。那些冰是極度的透明，其中沒有任何的雜質跟氣泡，溶解的速度也相對緩慢。

這樣的冰什麼情況下最好吃？當它泡在威士忌裡的時候。威士忌要on the rock（加冰），rock就是冰塊，所以就加冰河的冰塊。冰河、冰川裡面的冰不帶有鹽份，而海冰裡的冰是否含有鹽份，取決於結冰的速度，當結冰速度非常緩慢的時候，鹽會在結冰的過程中被排擠出來，這時候就沒有鹹味。如果因為氣溫很低，結冰速度很快，裡面還有若干程度的鹽份，喝下去好像也不會腹瀉。但就是冰裡含有什麼物質，其實我們也不太清楚。

在北極研究，真的會遇到北極熊嗎？ 如果遇到，該怎麼辦？

真的遇到北極熊，趕快回到帳篷裡，拿照相機（博君一笑）！

北極熊跑步的速度是快得非常驚人，如果距離太短，要趕快拿取身上攜帶驅趕北極熊的槍砲，嚇阻讓牠往回跑。如果沒有來福槍，起碼要有安全的哨子，或是發出巨大聲響、類似爆竹的東西。這是遇到北極熊的做法，因為牠是造成極地傷亡的主要原因之一，直到目前都還會發生，所以北極熊傷人不是傳說，是現實情況。

在北極上廁所、洗澡方便嗎？ 垃圾跟污水是怎麼處理的？

在北極有一個概念，就是還有一些人口聚落的地方，在那個地方上廁所，就跟一般都市裡在家裡面上廁所沒兩樣。但如果在野外的研究站上廁所，這些人類的排泄物不屬於當地的東西，事後都要自行攜回處理：就是你大便在一個塑膠袋上，回去的時候把塑膠袋包一包，然後……。

在營地有廁所，例如研究站裡有一個木製的廁所，裡面的馬桶下方其實是一個袋子。你上完廁所之後，最後要離開的時候，那個袋子都要打包，然後再坐小艇回到有人居住的地方，然後在那個地方再分別處理大便和小便，小便比較重，大便就還好。如果要洗澡，其實在乾燥的環境裡，不需要天天洗澡。

在北極做實驗， 最讓你崩潰的小事是什麼？

我的實驗大部份是在海上進行，需要儀器的佈放與操作，所怕的小事其實是暈船。但暈船對我來講不是小事，是很痛苦的事情。一開始吃暈船藥，每24小時或是12小時還要再補一包，然後如果吃得不夠多也會暈，吃了太多就開始昏睡，所以暈船是非常痛苦的。

我們通常在短的航程上，總會覺得再忍耐幾個小時就到岸。在極地的研究，航次可能是好幾天，當你覺得開始適應的時候，就已經差不多要回港了。

本集訪談影音

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