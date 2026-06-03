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樹木殘枝再利用 林試所開發環保包材等綠色產品

中央社／ 台北3日電

農業部林業試驗所估計，每年修剪的樹木殘枝、木材加工後的林業剩餘資材，約有70萬噸，多半燃燒或就地掩埋。林試所研究可開發成綠色化學品、環保包材，實現生態永續。

農業部今天發布新聞稿表示，木材加工、森林疏伐，甚至都市林的經常性維護修剪，產生的林業剩餘資材總讓林農與相關單位傷透腦筋，傳統作法多是直接燃燒或就地掩埋，既浪費資源又增加環境負擔。

林業試驗所估計，台灣每年產生高達70萬噸林業剩餘資材，現階段超過60%以低價值處理。

林試所所長曾彥學表示，林業剩餘資材絕不只有燃燒一途，台灣林業應邁向資源全循環利用，透過「階層式利用」創造極大化經濟價值。

曾彥學說，可先利用林業友善環境製程，提煉木醣醇與乳酸等高價值綠色化學品，廣泛應用於生技與消費市場，接著再運用纖維技術製成木漿發泡等環保包材。當高價成分被提取後，剩餘資材再完成能量回收，實現多層面的複合式經濟價值。

林試所副所長吳孟玲說，研究團隊針對台灣不同林業剩餘資材進行深度解析，透過精密與嚴謹試驗分析驗證，建構完整材料特性資料庫。研究數據也可作為相關產業擇料的參考依據，評估適配度與燃燒效率，為未來副產品開發提供基礎。

林試所研究團隊也借鏡日本處理林業剩餘資材的經驗，將當地大量且異質的林業剩餘資材、甚至木質建築廢棄物，精準分類並轉化為能源，成功驗證縮小收集半徑、在地轉化生質能的技術假設，並將極端氣候風險災害納入，利用儲存的生質燃料持續提供穩定的備載能源。

農業部 林試所

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