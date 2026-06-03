聯合報寫作教室／便利貼寫作：把一篇文章拆成五張小紙條

在寫作過程中，你有過題目就在眼前，腦袋卻一片吵雜，遲遲無法下筆的經驗嗎？其實在思路未明確前，與其硬寫不如先停一下，把想法拆開來看，再重新組回去，反而更容易寫出有結構的文章。

我們可以想像手上有五張小紙條，每一張只寫一句話，分別是：主題句、故事或例子、關鍵細節、轉折句，還有收束句。這樣做是逼自己把模糊的想法壓縮成清楚的句子。主題句用來定義這段在講什麼，故事或例子讓抽象的概念變得看得見，關鍵細節則挑出最有說服力、最能打動人的那一點；轉折句讓內容多一層變化，而不是一路平鋪；最後用收束句把整段收起來，帶出更深一點的理解。當這五句都寫出來，其實段落的骨架已經差不多完成了。

接下來不要急著加新內容，先試著用以下兩種方式把這五句換不同順序排排看：

一、先例後理：先呈現具體情境、故事，再歸納出觀點或想法

「故事→細節→轉折→主題句→收束句」

這樣寫的時候，讀者會先被畫面吸進去，跟著你的情緒走，最後才看到你的領悟，通常會比較深刻，適合用於抒情文、情意型題目。

二、先理後例：先提出主張，再補充例證與細節，適合理性論述

「主題句→轉折→故事→細節→收束句」

這樣讀起來會比較直接、有力，像是在一步一步證明你的觀點，適合議論或需要表達立場的題目。

根據題目類型，多試幾次這兩種排法，你會慢慢抓到結構對文章的影響。其實考試注重的往往就是段落有沒有完整、層次清不清楚。到了學測，還會再多看一點，比如段落間能不能有層次地往前推進，而不是各說各話。這套方法不只可以用在寫作，也能幫助閱讀；寫的時候，是先抓主題句，再補例子；讀的時候，剛好反過來，先找主旨，再去看哪些內容在支撐它。

用「先拆、再排、最後才寫」的寫作方式，就算一開始腦中很亂，也不會完全卡住。當你習慣這樣操作，寫作就不再只靠靈感，而是變成一件可以穩定完成的事，品質自然也會跟著提升。