聯合報寫作教室／便利貼寫作：把一篇文章拆成五張小紙條

在寫作過程中，你有過題目就在眼前，腦袋卻一片吵雜，遲遲無法下筆的經驗嗎？其實在思路未明確前，與其硬寫不如先停一下，把想法拆開來看，再重新組回去，反而更容易寫出有結構的文章。
我們可以想像手上有五張小紙條，每一張只寫一句話，分別是：主題句、故事或例子、關鍵細節、轉折句，還有收束句。這樣做是逼自己把模糊的想法壓縮成清楚的句子。主題句用來定義這段在講什麼，故事或例子讓抽象的概念變得看得見，關鍵細節則挑出最有說服力、最能打動人的那一點；轉折句讓內容多一層變化，而不是一路平鋪；最後用收束句把整段收起來，帶出更深一點的理解。當這五句都寫出來，其實段落的骨架已經差不多完成了。
接下來不要急著加新內容，先試著用以下兩種方式把這五句換不同順序排排看：
一、先例後理：先呈現具體情境、故事，再歸納出觀點或想法
「故事→細節→轉折→主題句→收束句」
這樣寫的時候，讀者會先被畫面吸進去，跟著你的情緒走，最後才看到你的領悟，通常會比較深刻，適合用於抒情文、情意型題目。
二、先理後例：先提出主張，再補充例證與細節，適合理性論述
「主題句→轉折→故事→細節→收束句」
這樣讀起來會比較直接、有力，像是在一步一步證明你的觀點，適合議論或需要表達立場的題目。
根據題目類型，多試幾次這兩種排法，你會慢慢抓到結構對文章的影響。其實考試注重的往往就是段落有沒有完整、層次清不清楚。到了學測，還會再多看一點，比如段落間能不能有層次地往前推進，而不是各說各話。這套方法不只可以用在寫作，也能幫助閱讀；寫的時候，是先抓主題句，再補例子；讀的時候，剛好反過來，先找主旨，再去看哪些內容在支撐它。
用「先拆、再排、最後才寫」的寫作方式，就算一開始腦中很亂，也不會完全卡住。當你習慣這樣操作，寫作就不再只靠靈感，而是變成一件可以穩定完成的事，品質自然也會跟著提升。
在寫作過程中，你有過題目就在眼前，腦袋卻一片吵雜，遲遲無法下筆的經驗嗎？其實在思路未明確前，與其硬寫不如先停一下，把想法拆開來看，再重新組回去，反而更容易寫出有結構的文章。
被譽為台灣新地標的淡江大橋，成為北台灣最受矚目的大型建設之一。不僅改善淡水與八里的交通問題，更結合國際建築設計、美學藝術與觀光發展，吸引許多民眾前往拍照與欣賞夕陽美景。這座融合科技與藝術的大橋，也成為極具教育價值的時事閱讀主題…
你可能以為口香糖只是吃完飯「清口氣」的小幫手，但未來它可能會變成牙醫推薦的輔助療法。最新研究發現，一種加入硝酸鹽（nitrate）的「益生元口香糖」，竟然能改善牙齦發炎與出血狀況。這種看似日常的小改變，背後其實牽動的是整個口腔細菌生態的重組。
牙齦炎不只是刷牙不夠，是細菌在搞事
牙齦炎（gingivitis）是牙周疾病的初期型態，當牙齒表面累積一層細菌膜，也就是牙菌斑（plaque），就會引發牙齦發炎、紅腫甚至流血。這種狀況非常常見，而且很多人其實都有輕微症狀卻不自覺。
雖然醫師通常建議每天刷牙兩次、使用牙線或牙間刷清潔牙縫，再搭配抗菌漱口水，但說實話，這一整套流程要「每天確實做到」，對不少人來說並不容易。如果放著不管，牙齦炎可能惡化成更嚴重的牙周炎（periodontitis），甚至導致膿腫與牙齒鬆動脫落。
硝酸鹽的秘密：不是殺菌，而是養好菌
過去研究已經發現，攝取富含硝酸鹽的食物，例如深綠色蔬菜或甜菜根，可以減少牙齦發炎。原因並不是直接殺死壞菌，而是促進一群「好菌」的生長。這些細菌能把硝酸鹽轉換成一氧化氮（nitric oxide），進而抑制發炎反應，讓口腔環境變得更健康。
熱帶雨林一旦被砍伐，多久才能恢復原貌？科學家向來普遍認為，樹木等植物需要一百多年才能完全復原，並設想動物生態同樣需要上百年才能恢復。但如今有新研究發現，熱帶森林的生態可能只需幾十年就能大致恢復。
美國環保智庫世界資源研究所（ＷＲＩ）指出，去年全球林木流失量比前年減少一成四，主要得益於熱帶森林保護有所進展。但壞消息是，全球暖化正使野火更頻繁且猛烈，去年被毀林地達二五五○萬公頃，其中逾四成是遭野火吞噬。
根據相對論，接近光速運動的物體看起來會縮短，但1959年發表的「特勒爾－彭若斯效應」卻主張在觀測者眼中並沒有變短，而像是在轉動。但如〈凍結光速的攝影術，相對論下的華爾滋〉所述，以往一直無法加以驗證，直到去年才用特殊的超高速攝影技術，呈現出此一效應。
文中提到最早嘗試捕捉高速運動的先驅是英國攝影師邁布里奇，其實他開始這項嘗試的背後有非常戲劇性的故事。
1850年，20歲的邁布里奇移民到美國，擔任英國書籍的代理銷售。他的事業原本一帆風順，不料1860年他乘坐的騾車在山路中翻覆，他的頭部遭受撞擊，康復後竟從溫文儒雅的書商，搖身一變為暴躁易怒的攝影家。他還展現出以往所沒有的創意，除了改良攝影技術，也發明了一些機械裝置。
1872年，邁布里奇接受企業家史丹佛（13年後他創立史丹佛大學）的委託：拍照確認馬在奔跑時，四隻腳會不會同時離地。他斷斷續續做了許多嘗試，卻始終無法成功，如此過了兩年，人生竟又出現重大轉折。他發現妻子紅杏出牆，甚至孩子很可能是和情夫所生，於是他在盛怒之下，開槍射殺了那名情夫，當場被逮捕入獄。
邁布里奇已經準備接受法律制裁，沒想到史丹佛找了頂尖的律師為他辯護，竟然真的讓他
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