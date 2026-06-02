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【力戰英閱測 宇時事同行】透過英語時事閱讀，認識淡江大橋，看見台灣最新國際地標！

聯合新聞網／ 力宇教育

被譽為台灣新地標的淡江大橋，成為北台灣最受矚目的大型建設之一。不僅改善淡水八里的交通問題，更結合國際建築設計、美學藝術與觀光發展，吸引許多民眾前往拍照與欣賞夕陽美景。這座融合科技與藝術的大橋，也成為極具教育價值的時事閱讀主題。

為了讓國中學生在學習英文的同時，更貼近台灣最新公共建設與國際議題，力宇教育特別規劃了英文閱讀教材，內容結合淡水文化、交通發展、建築美學與觀光特色，並搭配閱讀測驗，幫助學生練習擷取重點、理解文章脈絡，以及推論單字與主旨。

本篇文章透過情境式閱讀，引導學生學習如何從上下文理解字義與句意，而非逐字翻譯。除了文章閱讀外，教材中也加入地圖判讀、情境推論與單字語意題，讓學生練習更多元的閱讀能力。

在單字教學部分，Yvonne老師也特別延伸介紹improve的相關用法，並補充實用句型 “There is always room for improvement.”，引導學生理解 improvement (進步、改善)的名詞用法，同時進一步說明room除了「房間」之外，也能表示「空間、餘地」的意思，幫助學生建立單字的一字多義概念，提升實際閱讀與應用能力。另外在介紹ribbon (絲帶)時，Yvonne老師也特別延伸介紹經典西洋老歌《Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree》，讓學生認識ribbon除了是本文章單字，也能出現在歌曲與文化故事中。透過歌曲背後溫暖又感人的故事，學生不只學習英文，更能感受到語言與文化之間的連結。

此外，學生還可搭配Yvonne老師的教學影片，一步一步學習閱讀技巧、題型判斷與單字解析，透過貼近生活與台灣在地議題的英文素材，提升英語閱讀理解與大考應試能力。透過英語時事閱讀，學習不再只是課本中的知識，而是與台灣、與世界同步連結。跟著淡江大橋，一起用英語看見台灣的新風景。

做完測驗後，請點選下方觀看Yvonne老師的解說，進一步了解單字的意思、文章內容，以及閱讀題目的解析。

對於這類富有知識性的文章，是否還想學習更多呢？力宇教育推出的《英語閱讀素養》線上課程，涵蓋各種領域和議題的閱讀文章，並配有外師和中師的詳細解說及延伸學習內容。這不僅能幫助同學提升英語閱讀能力，還能接觸課本中未涵蓋的新鮮知識，拓展學習視野！

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語閱讀素養(1)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10554

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語閱讀素養(2)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10561

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語會考總複習(適用115年會考)

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10390

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10187

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

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你可能以為口香糖只是吃完飯「清口氣」的小幫手，但未來它可能會變成牙醫推薦的輔助療法。最新研究發現，一種加入硝酸鹽（nitrate）的「益生元口香糖」，竟然能改善牙齦發炎與出血狀況。這種看似日常的小改變，背後其實牽動的是整個口腔細菌生態的重組。 牙齦炎不只是刷牙不夠，是細菌在搞事 牙齦炎（gingivitis）是牙周疾病的初期型態，當牙齒表面累積一層細菌膜，也就是牙菌斑（plaque），就會引發牙齦發炎、紅腫甚至流血。這種狀況非常常見，而且很多人其實都有輕微症狀卻不自覺。 雖然醫師通常建議每天刷牙兩次、使用牙線或牙間刷清潔牙縫，再搭配抗菌漱口水，但說實話，這一整套流程要「每天確實做到」，對不少人來說並不容易。如果放著不管，牙齦炎可能惡化成更嚴重的牙周炎（periodontitis），甚至導致膿腫與牙齒鬆動脫落。 硝酸鹽的秘密：不是殺菌，而是養好菌 過去研究已經發現，攝取富含硝酸鹽的食物，例如深綠色蔬菜或甜菜根，可以減少牙齦發炎。原因並不是直接殺死壞菌，而是促進一群「好菌」的生長。這些細菌能把硝酸鹽轉換成一氧化氮（nitric oxide），進而抑制發炎反應，讓口腔環境變得更健康。

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