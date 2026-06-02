【力戰英閱測 宇時事同行】透過英語時事閱讀，認識淡江大橋，看見台灣最新國際地標！
被譽為台灣新地標的淡江大橋，成為北台灣最受矚目的大型建設之一。不僅改善淡水與八里的交通問題，更結合國際建築設計、美學藝術與觀光發展，吸引許多民眾前往拍照與欣賞夕陽美景。這座融合科技與藝術的大橋，也成為極具教育價值的時事閱讀主題。
為了讓國中學生在學習英文的同時，更貼近台灣最新公共建設與國際議題，力宇教育特別規劃了英文閱讀教材，內容結合淡水文化、交通發展、建築美學與觀光特色，並搭配閱讀測驗，幫助學生練習擷取重點、理解文章脈絡，以及推論單字與主旨。
本篇文章透過情境式閱讀，引導學生學習如何從上下文理解字義與句意，而非逐字翻譯。除了文章閱讀外，教材中也加入地圖判讀、情境推論與單字語意題，讓學生練習更多元的閱讀能力。
在單字教學部分，Yvonne老師也特別延伸介紹improve的相關用法，並補充實用句型 “There is always room for improvement.”，引導學生理解 improvement (進步、改善)的名詞用法，同時進一步說明room除了「房間」之外，也能表示「空間、餘地」的意思，幫助學生建立單字的一字多義概念，提升實際閱讀與應用能力。另外在介紹ribbon (絲帶)時，Yvonne老師也特別延伸介紹經典西洋老歌《Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree》，讓學生認識ribbon除了是本文章單字，也能出現在歌曲與文化故事中。透過歌曲背後溫暖又感人的故事，學生不只學習英文，更能感受到語言與文化之間的連結。
此外，學生還可搭配Yvonne老師的教學影片，一步一步學習閱讀技巧、題型判斷與單字解析，透過貼近生活與台灣在地議題的英文素材，提升英語閱讀理解與大考應試能力。透過英語時事閱讀，學習不再只是課本中的知識，而是與台灣、與世界同步連結。跟著淡江大橋，一起用英語看見台灣的新風景。
做完測驗後，請點選下方觀看Yvonne老師的解說，進一步了解單字的意思、文章內容，以及閱讀題目的解析。
對於這類富有知識性的文章，是否還想學習更多呢？力宇教育推出的《英語閱讀素養》線上課程，涵蓋各種領域和議題的閱讀文章，並配有外師和中師的詳細解說及延伸學習內容。這不僅能幫助同學提升英語閱讀能力，還能接觸課本中未涵蓋的新鮮知識，拓展學習視野！
延伸資訊：
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語閱讀素養(1)
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10554
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語閱讀素養(2)
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10561
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語會考總複習(適用115年會考)
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10390
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程
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【力宇教育】
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