國際小學堂／搶救全球森林 成效被野火抵消
美國環保智庫世界資源研究所（ＷＲＩ）指出，去年全球林木流失量比前年減少一成四，主要得益於熱帶森林保護有所進展。但壞消息是，全球暖化正使野火更頻繁且猛烈，去年被毀林地達二五五○萬公頃，其中逾四成是遭野火吞噬。
去年燒掉近3個台灣 森林儲碳功能減弱
紐約時報報導，ＷＲＩ四月發布年度分析報告顯示，去年遭蓄意砍伐的樹木面積，是過去十年中最少的一年；此外，原始熱帶森林流失的面積，也從去年創下的歷史新高，大幅下降三成六。
但這些成效卻因野火造成的林地破壞而抵消。去年全球各地野火吞噬約一○五○萬公頃林地，將近是台灣三倍大。科學家發現，氣候變遷正創造極端野火爆發的條件，各地野火發生頻率和強度都在倍增。氣候變遷也加劇乾旱和颱風、颶風這類風暴，並促使可能危害森林的病蟲害傳播。
ＷＲＩ的全球森林和自然保育主任泰勒說，世界正處於極危險處境；森林狀況可能惡化到一個臨界點，屆時森林將不再是能協助調節氣候、儲存二氧化碳的強大倉庫（即所謂「碳匯」），反而將是加劇暖化的碳排放來源，在遭焚燒或砍伐時釋放碳排。
ＷＲＩ今年稍早發布的另一份報告就發現，全球各地森林吸收的碳量，僅為以往的四分之一，部分地區的淨碳排放量甚至已高於吸收量。該報告還發現，儘管逾一四○個國家已同意在二○三○年前，阻止森林損失的趨勢並轉為林地增加，但實際毀林量仍比實現上述目標所需的水準還高出七成。
巴西推動反伐林有成 大馬祭出限令護林
ＷＲＩ的「全球森林觀察」平台共同主管戈德曼說，要實現上述的二○三○年目標並不容易，但部分國家已證明，有力的政策行動可快速減少森林流失量。巴西是今年相關進展最大的國家之一；亞馬遜雨林大部分林地坐落在該國，而去年巴西毀林速率較前年大減四成一，也是自ＷＲＩ開始監測巴西以來，人為毀林量最低的一年。
該報告將巴西的進展，歸功於二○二三年上任的巴西總統魯拉的環境政策。在魯拉任內，政府重新推動反伐林的相關作為，並祭出更多違反環境法規的通知，也增加其裁罰次數。
其他熱帶國家的政策變化也正發揮成效。例如在馬來西亞，鑒於當地毀林主因是將林地用來種植棕櫚，政府正對棕櫚園的擴張設限。大馬政府還承諾，要將境內一半土地保留為森林。
南美洲的哥倫比亞，則密切關注牧場業等會導致毀林的產業。哥國也立法賦予原住民社群部分林地的自治權，研究顯示此舉有助保護林木。
研究人員認為，時值全球森林不斷減少，今年的報告無疑帶來一絲希望。美國馬里蘭大學地理科學系教授韓森說，整體來說，去年就林地保護方面是好的一年，「但若你想保護熱帶雨林，就得年年是好年」。
印尼農礦業加劇毀林 人工次生林更易燃
其他幾個國家的情況憂喜參半。印尼境內也有相當大面積熱帶森林，該國去年毀林量雖未超越近十年前創下的歷史新高，但仍大增一成四，部分原因是近期印尼重金實施一項計畫，以擴大稻米和甘蔗種植面積。另外，採礦業的成長也促使森林流失。
加拿大去年的野火季慘況，也僅比二○二三年還要好。去年逾四○四萬公頃森林燒毀，數萬人被迫撤離，北美多處城市因而被煙霧籠罩。另在南歐各地，破紀錄的夏季高溫和乾旱也助長大規模野火。
澳洲國立大學森林生態學教授林登邁爾說，毀林相關主要報告的特點是，數據每年都會上下波動；有好消息固然可喜，但不利的政策很容易翻轉正面進展。
林登邁爾也說，有些林地保護政策最終適得其反，例如許多國家過去幾十年試圖推廣樹木製品的永續認證，有些認證要求其製造商重新種樹，但研究表明，這些認證計畫不會減緩毀林，因為林木遭砍伐後，無論是人工復植或自然修復，都是所謂「次生林」，這種林地至少在前七十年內，起火的可能性將更大且燃燒時溫度更高。
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