國際小學堂／搶救全球森林 成效被野火抵消

美國環保智庫世界資源研究所（ＷＲＩ）指出，去年全球林木流失量比前年減少一成四，主要得益於熱帶森林保護有所進展。但壞消息是，全球暖化正使野火更頻繁且猛烈，去年被毀林地達二五五○萬公頃，其中逾四成是遭野火吞噬。

去年燒掉近3個台灣 森林儲碳功能減弱

紐約時報報導，ＷＲＩ四月發布年度分析報告顯示，去年遭蓄意砍伐的樹木面積，是過去十年中最少的一年；此外，原始熱帶森林流失的面積，也從去年創下的歷史新高，大幅下降三成六。

但這些成效卻因野火造成的林地破壞而抵消。去年全球各地野火吞噬約一○五○萬公頃林地，將近是台灣三倍大。科學家發現，氣候變遷正創造極端野火爆發的條件，各地野火發生頻率和強度都在倍增。氣候變遷也加劇乾旱和颱風、颶風這類風暴，並促使可能危害森林的病蟲害傳播。

ＷＲＩ的全球森林和自然保育主任泰勒說，世界正處於極危險處境；森林狀況可能惡化到一個臨界點，屆時森林將不再是能協助調節氣候、儲存二氧化碳的強大倉庫（即所謂「碳匯」），反而將是加劇暖化的碳排放來源，在遭焚燒或砍伐時釋放碳排。

ＷＲＩ今年稍早發布的另一份報告就發現，全球各地森林吸收的碳量，僅為以往的四分之一，部分地區的淨碳排放量甚至已高於吸收量。該報告還發現，儘管逾一四○個國家已同意在二○三○年前，阻止森林損失的趨勢並轉為林地增加，但實際毀林量仍比實現上述目標所需的水準還高出七成。

巴西推動反伐林有成 大馬祭出限令護林

ＷＲＩ的「全球森林觀察」平台共同主管戈德曼說，要實現上述的二○三○年目標並不容易，但部分國家已證明，有力的政策行動可快速減少森林流失量。巴西是今年相關進展最大的國家之一；亞馬遜雨林大部分林地坐落在該國，而去年巴西毀林速率較前年大減四成一，也是自ＷＲＩ開始監測巴西以來，人為毀林量最低的一年。

該報告將巴西的進展，歸功於二○二三年上任的巴西總統魯拉的環境政策。在魯拉任內，政府重新推動反伐林的相關作為，並祭出更多違反環境法規的通知，也增加其裁罰次數。

其他熱帶國家的政策變化也正發揮成效。例如在馬來西亞，鑒於當地毀林主因是將林地用來種植棕櫚，政府正對棕櫚園的擴張設限。大馬政府還承諾，要將境內一半土地保留為森林。

南美洲的哥倫比亞，則密切關注牧場業等會導致毀林的產業。哥國也立法賦予原住民社群部分林地的自治權，研究顯示此舉有助保護林木。

研究人員認為，時值全球森林不斷減少，今年的報告無疑帶來一絲希望。美國馬里蘭大學地理科學系教授韓森說，整體來說，去年就林地保護方面是好的一年，「但若你想保護熱帶雨林，就得年年是好年」。

印尼農礦業加劇毀林 人工次生林更易燃

其他幾個國家的情況憂喜參半。印尼境內也有相當大面積熱帶森林，該國去年毀林量雖未超越近十年前創下的歷史新高，但仍大增一成四，部分原因是近期印尼重金實施一項計畫，以擴大稻米和甘蔗種植面積。另外，採礦業的成長也促使森林流失。

加拿大去年的野火季慘況，也僅比二○二三年還要好。去年逾四○四萬公頃森林燒毀，數萬人被迫撤離，北美多處城市因而被煙霧籠罩。另在南歐各地，破紀錄的夏季高溫和乾旱也助長大規模野火。

澳洲國立大學森林生態學教授林登邁爾說，毀林相關主要報告的特點是，數據每年都會上下波動；有好消息固然可喜，但不利的政策很容易翻轉正面進展。

林登邁爾也說，有些林地保護政策最終適得其反，例如許多國家過去幾十年試圖推廣樹木製品的永續認證，有些認證要求其製造商重新種樹，但研究表明，這些認證計畫不會減緩毀林，因為林木遭砍伐後，無論是人工復植或自然修復，都是所謂「次生林」，這種林地至少在前七十年內，起火的可能性將更大且燃燒時溫度更高。

2025年巴西主辦聯合國氣候大會（COP30）期間，綠色和平組織在巴西馬蘭豪州拍到亞馬遜雨林局部遭焚燒以清出農地。路透

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