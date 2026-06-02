國際小學堂／雨林遭砍伐 動物生態恢復比樹木快
熱帶雨林一旦被砍伐，多久才能恢復原貌？科學家向來普遍認為，樹木等植物需要一百多年才能完全復原，並設想動物生態同樣需要上百年才能恢復。但如今有新研究發現，熱帶森林的生態可能只需幾十年就能大致恢復。
多數動物回歸只需30年
紐約時報報導，上述研究計畫規模龐大，地點選在南美赤道國家厄瓜多的兩個自然保護區，以研究當地恢復中的森林。這些林地曾被砍伐並用於種植可可或畜牧，恢復進度各不相同。
該計畫有幾十位科學家參與，來自廣泛的專業知識背景。多個研究小組共花四年時間，在四十五處恢復中林地研究蝙蝠、昆蟲、哺乳類、蛙類、鳥類、細菌、樹木、幼苗等十六種生物，並與十幾處保存完好的較古老森林做比較。
最後完成的論文綜合多個不同研究，以說明熱帶森林生態系的恢復速度。該論文發現，多數動物只需卅年的時間就能回歸，數量和多樣性幾乎恢復到與原始生態系統無異。
該研究成果發表於「自然」期刊。其第一作者、美國洛杉磯加州大學博士後研究員梅茨說，這次結果令人大感驚喜，此前沒人料到林地復育情況會這麼驚人，且速度這麼快。
研究人員原以為，林木要先恢復原狀，動物才會回來，但令人驚訝的是，許多動物的回歸比樹木復育快許多。
部分土壤細菌永久消失
但需要注意的是，研究也發現森林被砍伐之後，約三成的土壤細菌會永久消失，且部分動物並未回歸，尤其是那些在原始森林生態系當中，占據相當特殊地位的動物。
更重要的是，這次研究結果不該成為繼續砍伐熱帶森林的藉口。該研究共同作者、德國馬堡大學教授法維格說，這次研究地區的保育狀況相對良好，古林與新生林相互毗鄰；古林為蝙蝠、猴子等動物提供庇護所，這些動物可將古林的種子帶回遭毀的裸露林地，這有助啟動棲地恢復，進而吸引更多動物前往棲息。
即使是一棵樹，也能發揮重大效用。領導研究計畫的德國達姆施塔特工業大學教授布呂特根說，當地農民在砍伐或焚燒森林時，往往會留下幾棵樹，研究發現這些樹木會吸引猴子和鳥類等動物從較古老的林地遷徙過來，並提供蔭蔽以利其他植物生長。
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