好讀周報／歐洲熱穹危機！英法愛爾蘭創高溫 「超級聖嬰」可能出現
文／陳韻涵輯
新聞故事：歐洲上周遭逢罕見的高溫危機，英國、法國與愛爾蘭上月25日相繼締造5月氣溫新高紀錄。科學家警告，聖嬰現象可能在今夏更加劇烈，加劇極端氣候的影響。
此次熱浪主要源於來自北非的暖空氣被西歐高壓「熱穹」困住，導致熱量長時間滯留地表。英國氣象局指出，倫敦西南部皇家植物園「邱園」測得攝氏34.8度高溫，不僅刷新5月紀錄，也比過往5月最高溫紀錄高出約兩度，這種溫度「即使在盛夏也不正常」。
倫敦過往5月平均溫度約攝氏18度，當地居民深刻察覺氣候變遷的影響，認為極端高溫將逐漸成為常態。英國氣候顧問呼籲當局改善學校、醫院等基礎設施，以適應暖化。
此外，愛爾蘭氣象局資料顯示，西南部基拉尼與南部克倫麥兩地氣象站測得攝氏28.8度，改寫5月高溫紀錄。法國多地也打破數十項高溫紀錄，西部城鎮貝吉拉測得攝氏34.7度高溫。
世界氣象組織警告，聖嬰現象可能在5月至7月快速形成，不排除發展為「超級聖嬰」。氣候學者指出，今年可能發生的超級聖嬰型態，與1997年至1998年的強烈聖嬰事件相似，但仍存在不確定性。
夏季聖嬰現象會讓南亞與東南亞的降雨減少，乾旱風險急遽升高，不僅抑制印度和東南亞大部分海域降雨，也提高中國北方嚴重乾旱與高溫的機率，同時讓中國中部與南部的秋冬降雨增加。目前預測顯示，東亞今夏氣溫將高於往年平均水準。泰國已預警，氣溫可能突破攝氏45度且可能發生嚴重乾旱；印尼政府則警告，降雨情況可能達到30年來新低，增加林火與空汙風險。
高溫不僅影響氣候，也波及能源、糧食和用電需求。天氣熱，人們便會開冷氣，用電量增加，電網負荷隨之加重，而乾旱勢將影響依賴水力發電的國家。分析人士建議，各國應加速導入再生能源與儲能系統，提升氣候韌性。在農業方面，極端高溫與降雨失衡將壓縮產量，推高食品價格，加劇糧食不安全問題。
氣候研究機構警告，多重極端事件疊加可能形成「完美風暴」，引發貧困、營養不良甚至社會衝突的連鎖效應。科學家強調，人為氣候變遷正持續放大熱浪強度，使極端高溫更頻繁出現。如果聖嬰現象如學者預期增強，全球氣候與經濟體系將面臨更嚴峻的壓力。
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間
▪不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂
▪拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。