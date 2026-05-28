新聞中的公民與社會／餐飲業慘淡？報稅、節慶、股票支出多 需求減少原因曝光

一、時事掃描

股市狂飆！餐飲業哀號生意「斷崖式暴跌」同行爆共鳴真相曝光 5月報稅季來臨，不少餐飲業者明顯感受到來客數下滑。一名餐飲業者近日在社群平台發文表示，近期生意出現「斷崖式下跌」，與先前穩定的業績相比落差相當明顯，讓他不禁疑惑是否受到整體景氣影響。貼文曝光後引發大批同業共鳴，許多人坦言，每年5月進入繳稅季後，民眾消費趨於保守，餐飲業往往首當其衝，甚至有人打趣說，民眾把原本用來吃飯的預算都投入股市。【2026/5/13聯合新聞網】

二、命題趨勢

消費者在收入有限，會重新分配支出優先順序。例如：我國房價上漲、美國迷因股熱潮，都出現重新分配支出，壓縮非必要消費需求。本新聞命題焦點：需求與需求量、可支配所得變化對需求的影響、投資行為對消費支出的排擠效果、非價格因素造成需求線移動。SDGs目標：SDG8合適的工作與經濟成長、SDG10減少不平等、SDG12責任消費與生產。

三、牛刀小試

5月報稅季期間，餐飲業者發現來客數與營收明顯下滑。A業者表示，原本穩定的生意突然出現斷崖式暴跌，與先前穩定表現形成強烈對比。B業者指出，每年5月因綜合所得稅申報、母親節紅包與聚餐等支出增加，使消費能力下降。C民眾表示，近期股市行情熱絡，因此將部分原本用於日常消費的資金投入股市，希望藉由投資獲利增加收入。D網友認為，中價位餐館受到的衝擊最大，因高價餐廳仍有節慶聚餐需求，而低價餐飲則屬日常必需支出，中價位外食反而最容易被刪減。若依題意作答，根據上述情境，假設其他條件不變，以供需模型分析中價位餐飲市場變化，請在下方作答表格左欄繪出需求線變化；再於右欄寫出一項造成需求減少的原因。

答案：

解析：5月報稅與節慶支出增加，使民眾可支配所得減少；加上部分資金轉投入股市，因而減少外食消費。屬於價格以外因素造成需求減少，因此整條需求線向左移動(D→D1)。

四、歷屆試題

某國政府為提振汽車買氣，提出購買新車補助的方案。該方案對於汽車需求的影響，下列敘述何者正確？(2010指考)

(A)若人們喜歡新車，補助後會使汽車需求增加

(B)消費者有個人主觀考量，汽車需求不會改變

(C)鋼鐵等原料成本因此上升，汽車需求會減少

(D)因與新車具替代性，中古車的需求量會下降

答案：A

本專欄周四刊出 台南一中廖翠雰老師／撰寫