新聞中的公民與社會／餐飲業慘淡？報稅、節慶、股票支出多 需求減少原因曝光
一、時事掃描
股市狂飆！餐飲業哀號生意「斷崖式暴跌」同行爆共鳴真相曝光
5月報稅季來臨，不少餐飲業者明顯感受到來客數下滑。一名餐飲業者近日在社群平台發文表示，近期生意出現「斷崖式下跌」，與先前穩定的業績相比落差相當明顯，讓他不禁疑惑是否受到整體景氣影響。貼文曝光後引發大批同業共鳴，許多人坦言，每年5月進入繳稅季後，民眾消費趨於保守，餐飲業往往首當其衝，甚至有人打趣說，民眾把原本用來吃飯的預算都投入股市。【2026/5/13聯合新聞網】
二、命題趨勢
消費者在收入有限，會重新分配支出優先順序。例如：我國房價上漲、美國迷因股熱潮，都出現重新分配支出，壓縮非必要消費需求。本新聞命題焦點：需求與需求量、可支配所得變化對需求的影響、投資行為對消費支出的排擠效果、非價格因素造成需求線移動。SDGs目標：SDG8合適的工作與經濟成長、SDG10減少不平等、SDG12責任消費與生產。
三、牛刀小試
5月報稅季期間，餐飲業者發現來客數與營收明顯下滑。A業者表示，原本穩定的生意突然出現斷崖式暴跌，與先前穩定表現形成強烈對比。B業者指出，每年5月因綜合所得稅申報、母親節紅包與聚餐等支出增加，使消費能力下降。C民眾表示，近期股市行情熱絡，因此將部分原本用於日常消費的資金投入股市，希望藉由投資獲利增加收入。D網友認為，中價位餐館受到的衝擊最大，因高價餐廳仍有節慶聚餐需求，而低價餐飲則屬日常必需支出，中價位外食反而最容易被刪減。若依題意作答，根據上述情境，假設其他條件不變，以供需模型分析中價位餐飲市場變化，請在下方作答表格左欄繪出需求線變化；再於右欄寫出一項造成需求減少的原因。
答案：
解析：5月報稅與節慶支出增加，使民眾可支配所得減少；加上部分資金轉投入股市，因而減少外食消費。屬於價格以外因素造成需求減少，因此整條需求線向左移動(D→D1)。
四、歷屆試題
某國政府為提振汽車買氣，提出購買新車補助的方案。該方案對於汽車需求的影響，下列敘述何者正確？(2010指考)
(A)若人們喜歡新車，補助後會使汽車需求增加
(B)消費者有個人主觀考量，汽車需求不會改變
(C)鋼鐵等原料成本因此上升，汽車需求會減少
(D)因與新車具替代性，中古車的需求量會下降
答案：A
本專欄周四刊出 台南一中廖翠雰老師／撰寫
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間
▪不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂
▪拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。