圖表看時事／消防員噩夢！電動車「燒起來」傳統滅火無效 圖解起火3大常見原因

如在地下 電動車 冒出火煙，這可是消防隊員的噩夢，因燃燒產生的毒氣與高熱難以消散，處理難度更是加倍。內政部消防署提醒，車主千萬不要拿滅火器滅火，首先關閉車輛電源，迅速遠離車體，走到上風處避難，把握時效立刻撥打一一九，明確通報「電動車火警」。 停車場
消防署指出，分析各縣市消防局處理電動車火警的報告，非因交通事故撞擊而「自燃」的火源幾乎都指向鋰離子電池組，常見起火誘因包含電池內部短路（熱失控）或不當充電行為，如長時間過度充電、使用非原廠充電設備、使用轉接頭或延長線導致電流過大使電池過熱等。
為何電動車火警難以撲滅？主因在於電動車「自備氧氣」，無法單靠窒息法熄滅，且「極易復燃」，只能長時間、用驚人水量持續降溫，等電池燒完。由於鋰電池燃燒是一種劇烈化學反應，自行分解出氧氣，即便沒有外界氧氣供應仍能繼續悶燒，採取隔絕空氣的傳統滅火方法完全無效。
為此，只能採取防守性策略，適當建立有效通風環境，再者需用十幾萬公升的水量（撲滅燃油車的數十倍）持續澆水降溫，局限火勢，在可控制的狀況下讓它持續燃燒，等待電池化學反應完全結束，能量耗盡自行熄滅。最棘手的是，即使表面已無火星，若電池內部核心溫度沒降，仍可能再度復燃，所以必須派員觀察警戒。
如果電動車在地下停車場出現火警，情況更為棘手，消防署表示，地下停車場屬於半密閉空間，電池燃燒時所產生的毒氣與高熱難以消散，再者，消防員以水柱滅火，必須承受觸電風險。因擔心死灰復燃，車體降溫後，應拖吊至地面戶外，持續灑水。
電動車鋰電池火災統計 製表／羅方妤、郭韋綺、黃于凡、林麗玉、胡瑞玲 黃瑜萱
電動車如在地下停車場冒出火煙，這可是消防隊員的噩夢，因燃燒產生的毒氣與高熱難以消散，處理難度更是加倍。內政部消防署提醒，車主千萬不要拿滅火器滅火，首先關閉車輛電源，迅速遠離車體，走到上風處避難，把握時效立刻撥打一一九，明確通報「電動車火警」。
2026-05-26 15:37
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處臉書貼文恭賀台灣學子非但沒有缺席這項國際青少年科學盛會，且有4人的作品榮膺5個獎項。
2026-05-26 15:24
學習國文時，同學常常會因為字形相近、讀音相似，而把國字寫錯或混淆。
2026-05-26 15:03
同事正在用我的電腦，她突然驚呼了一聲：「你的電腦怎麼會自己動！我明明就沒有碰它。」
我知道她看到什麼。
我的電腦現在有兩個滑鼠游標。一個是我在用的，另一個是AI Agent在用的。
借用簡立峰老師的比喻，我的工作是一個鍵盤白領，所有事情都在電腦上完成。過去的一個月裡，我的電腦多出了一個會自己移動的游標，而我比自己想像中的更快就習慣它了。
同事說，我最近的回信，變得比較有禮貌了。因為這些信，都不是我寫的。
AI Agent進入我的Google信箱，找出客戶的信，打開Word，生成報價單，把PDF上傳，再把回信的草稿寫好。我的工作是最後按下寄送的按鈕。
客戶回了我的信，丟了一張很長的表單過來，要我填寫廠商資料。我叫AI Agent去填，順便提醒它去經濟部的網站，查詢完成之後，再截圖。
另一個客戶又來信，說希望更換報價單的統編跟聯絡人。AI Agent就把新的PDF、新的回信生出來了。
最神奇的那一次，是客戶要求報價單附上存摺影本。我看著它自己翻我的Google Drive，找到圖片，貼進Word，另存成PDF，重新寄出。
我按下寄送按鈕。
我以前還會檢查它寫的每一封信，
2026-05-26 08:00
各地鼠患頻傳，今年台灣傳出兩起漢他病毒個案，其中一起更是臺灣首例的死亡案例，引起社會關注；國際近期也出現郵輪群聚感染事件，相關討論持續升溫。近年新興傳染病的流行，已成為全球公衛共同的挑戰。
從病毒學角度來看，無論是漢他病毒，或是近年多次引發區域疫情的拉薩熱（Lassa virus）、中東呼吸症候群（MERS-CoV）、致死率極高的立百病毒（Nipah virus），甚至是導致全球陷入疫情的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2），這些病毒其實都屬於單股 RNA 病毒。
更容易突變的病毒？
為何 RNA 病毒更容易引發流行病？這是因為病毒在宿主細胞內進行複製時，相比 DNA 病毒的酵素一邊複製、一邊檢查新寫出的序列，能即時修正錯誤，但 RNA 病毒所使用的複製酶就幾乎沒有這種邊寫邊改的能力，每一次複製，都可能出現新的基因組合。正因如此，具有高突變率的 RNA 病毒，也更容易演化出能適應新宿主並具傳播優勢的變異株。
這種演化能力，也反映在不同病毒所呈現的風險差異上。以同樣透過齧齒類宿主傳播的拉薩病毒為例，其主要分佈於西非多國，每年約有 10 至 30 萬起病例。拉薩病毒過去也有透過案例接
2026-05-23 08:00
Almost everywhere in America, students are performing worse than their peers were 10 years ago, according to new, district-level test score data released Wednesday by the Educational Opportunity Project at Stanford University.
2026-05-23 00:05
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