【國文一點通】字字有玄機 ─ 認識易混淆國字

同事正在用我的電腦，她突然驚呼了一聲：「你的電腦怎麼會自己動！我明明就沒有碰它。」 我知道她看到什麼。 我的電腦現在有兩個滑鼠游標。一個是我在用的，另一個是AI Agent在用的。 借用簡立峰老師的比喻，我的工作是一個鍵盤白領，所有事情都在電腦上完成。過去的一個月裡，我的電腦多出了一個會自己移動的游標，而我比自己想像中的更快就習慣它了。 同事說，我最近的回信，變得比較有禮貌了。因為這些信，都不是我寫的。 AI Agent進入我的Google信箱，找出客戶的信，打開Word，生成報價單，把PDF上傳，再把回信的草稿寫好。我的工作是最後按下寄送的按鈕。 客戶回了我的信，丟了一張很長的表單過來，要我填寫廠商資料。我叫AI Agent去填，順便提醒它去經濟部的網站，查詢完成之後，再截圖。 另一個客戶又來信，說希望更換報價單的統編跟聯絡人。AI Agent就把新的PDF、新的回信生出來了。 最神奇的那一次，是客戶要求報價單附上存摺影本。我看著它自己翻我的Google Drive，找到圖片，貼進Word，另存成PDF，重新寄出。 我按下寄送按鈕。 我以前還會檢查它寫的每一封信，

2026-05-26 08:00