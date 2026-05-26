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【國文一點通】字字有玄機 ─ 認識易混淆國字

聯合新聞網／ 力宇教育

學習國文時，同學常常會因為字形相近、讀音相似，而把國字寫錯或混淆。其實，一個字的偏旁、部首，甚至一點一畫的差異，都可能讓詞語的意思完全不同。接下來我們將透過生活中常見的詞語與成語，帶領大家辨別容易混淆的國字，並利用比較、解析與例句說明，幫助大家掌握正確的字形與用法。觀看影片時，除了注意老師講解的重點，也可以試著思考：這些字為什麼容易寫錯？它們之間有何差別？透過反覆觀察與練習，相信不但能提升大家的國字辨識能力，也能在作文、考試與日常書寫中，更精準地運用文字。現在，就讓我們跟著林伶老師一起來認識這些易混淆字吧！

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