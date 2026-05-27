好讀周報／全球最大高中生科學競賽 摺疊模擬程式抱走最高榮譽

文／陳韻涵輯

青少年科學最高殿堂「美國雷傑納隆國際科技展覽會」（Regeneron ISEF）15日在美國亞利桑那州鳳凰城舉行頒獎典禮，今年吸引來自逾67個國家、地區及領土的超過1700名青年學子參賽，角逐素有「全球最大高中生科學競賽」之稱的榮譽。

來自日本北海道札幌開成中學的17歲高中生栗林輝（Hikaru Kuribayashi）以「利用馬可夫鏈蒙地卡羅法對摺紙與連桿機構的完整構形空間進行取樣」程式獲得賽會最高榮譽「揚科普洛斯創新獎」。

栗林輝的研究聚焦於預測材料如何進行複雜折疊，例如摺紙的幾何結構。既有方法只能逐一追蹤單一路徑，或無法窮盡所有可能性。他採用統計學中的「馬可夫鏈蒙地卡羅法」，讓程式在單次運算中，同步評估所有折疊可能，並成功預測出瓢蟲翅膀等已知折疊結構。

這項技術未來可望應用於需壓縮後展開的裝置，例如衛星太陽帆、醫療器材或緊急充氣庇護所等。

本屆「雷傑納隆青年科學家獎」由兩人共享，分別是美國華盛頓州的18歲高中生拉希米‧阿格拉瓦爾（Lakshmi Agrawal），以及保加利亞索菲亞的17歲數學天才韋謝利諾夫（Nikola Veselinov）。

阿格拉瓦爾以黃麻植物廢棄物製成的纖維素奈米纖維（CNF）水海綿濾材，淨化水中的橡膠化學物質「6PPD醌」。6PPD是全球輪胎製造業中廣泛使用的抗臭氧劑，但它會與地面臭氧反應形成6PPD醌，後者的汙染物被認為是導致西雅圖普吉特灣地區約80%銀鮭在產卵前死亡的主因。

相較於現有的替代方案，阿格拉瓦爾的解決方案的能源消耗減少85%，成本降低約98%，且濾材能透過自然生物降解。

另外，來自保加利亞首都索菲亞的17歲數學才子韋謝利諾夫（Nikola Veselinov）發表一項新的數學定理，結合對稱性與拓撲學伽羅瓦理論，系統性描述方程式f(x)=a在哪種條件下無法以基本數學函數求解，此研究可能對物理學及空間運動方程式帶來深遠影響。