圖解時事素養／會考看到長文或圖表就慌亂？！從塑膠袋新聞學會圖表判讀

目前108課綱的教育重視素養的養成，新聞報導是最平易近人的可用素材，力宇教育特別推出《圖解時事素養》課程，由力宇教育各科目專業講師群帶你輕鬆從聯合線上的圖解新聞中，看新聞、聊時事，培養閱讀素養的軟實力！

生活中許多事件的發生都隱含著科學原理，新聞報導中的科學你看懂了嗎？是否可以聯想到曾經學習過知識呢？這次讓力宇教育的Ruby老師帶大家一起來了解「聚合物」、「熱塑性」及「熱固性」等塑膠種類的區別。

〉〉自然News

2023-10-24 05:50

聯合報／資訊圖表小組整理

環境部為落實減塑減廢目標，要求14類場所禁用塑膠袋。但根據環團調查，傳統市場、小吃攤販、早餐店及餐廳才是購物用塑膠袋主要來源，卻未受限禁用政策管制。………………..

【以上為新聞部分節錄，完整報導內容，請見聯合報數位版圖解新聞】

《大考，真的有考》

★114年會考自然科試題 ★

★107年會考自然科試題 ★

〉〉知識廣角鏡

力宇教育的《圖解時事素養》課程，專業講師群除了帶領同學們進行新聞閱讀理解，也教大家圖表如何判讀，並且連結課本中的課程知識、補充最新資訊，讓同學們的學習以學校課程為中心，向外延伸廣度，增加生活素養。

現在會考的國中自然科很常結合：

• 環境議題

• 數據判讀

• 生活科學

• 公民政策

不只是背知識，更重視「能不能用科學理解生活」。

Ruby老師在影片中，透過生活新聞帶大家分析跨科素養議題。不只是教觀念，而是一步一步帶學生看懂新聞、圖表與真實世界的關聯，幫助同學面對會考越來越常見的情境題型。

很多學生其實不是不會自然科，而是不知道怎麼把課本知識套用到生活問題裡。

當你懂得從「塑膠袋增加」這種新聞現象，連結到塑膠材質、環境政策與生活習慣時，素養題自然會更容易得分。

〉〉挑戰看看

除了課程影片外，也有相關素養試題的練習，並搭配有解析影片，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！