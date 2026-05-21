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圖表看時事／全台首3例百分百存活率！亞東醫院「活體小腸移植」手術難度、流程一次看

聯合新聞網／ 記者王長鼎／新北報導
亞東醫院副院長暨計畫主持人陳芸（右起）、接受大愛捐贈的呂先生、捐小腸給兒子的港姊曾瑞珊與兒子、亞東醫院院長邱冠明、雙和醫院院長李明哲一起出席「亞東醫院發表活體小腸移植成果發表暨小腸移植20週年」記者會。記者蘇健忠／攝影
亞東醫院副院長暨計畫主持人陳芸（右起）、接受大愛捐贈的呂先生、捐小腸給兒子的港姊曾瑞珊與兒子、亞東醫院院長邱冠明、雙和醫院院長李明哲一起出席「亞東醫院發表活體小腸移植成果發表暨小腸移植20週年」記者會。記者蘇健忠／攝影

國內每年有逾百名因短腸症或先天疾病導致腸衰竭患者，須長期依賴全靜脈營養（ＴＰＮ）維生，其中逾六成為五歲以下幼童，死亡風險極高。亞東醫院5月7日發表全台首三例活體小腸移植成果，患者能重新恢復正常進食，且受贈者、捐贈者及移植物存活率均為百分之百，不必苦等大愛捐贈。

發表會共十四名受贈病患到場。院長邱冠明說，小腸為人體重要免疫器官，排斥反應強烈且感染風險高，全球僅六十餘家醫學中心具備手術能力。

亞東二○○七年完成全台首例大愛捐贈小腸移植手術，但副院長暨計畫主持人、小兒外科醫師陳芸說，大愛器捐來源有限，活體小腸移植成功為重症兒童開啟即時治療新選項，亞東成國內首家推動高難度小腸活體移植技術的醫學中心。

香港前女星曾瑞珊兒子「甘甘」從小患短腸症，為了求醫母子來台定居。前年她捐出二公尺小腸移植給兒子，成為台灣活體小腸移植第三例，她以「龍媽日記」在社群曝光術後恢復狀況，強調「自己的兒子自己救」，感動不少人。術後「甘甘」一度感染，經醫療團隊照護，恢復健康重返校園。

直到現在，曾瑞珊都還記得，陳芸見到她的第一句話就溫柔地問，「媽媽，這八年妳是怎麼走過來的？」她瞬間忍不住落淚，當大家規畫旅行、享受大餐時，母子倆只能待在家裡打點滴，「終於有人看見我們的不容易」。

她帶兒子出席時感嘆，短腸症抗病是極其漫長的硬仗，孩子出生時就想過能捐腸救子該有多好，沒想到願望真能實現。

另名一歲男童出生罹患超短腸症候群，長期依賴全靜脈營養維生，母親決定捐小腸移植治療。術後男童出現移植後淋巴增生等挑戰，但目前已能透過胃造口進食並持續成長。

四十一歲楊小姐因短腸症候群長期依賴靜脈營養並反覆感染，妹妹捐出一五○公分小腸協助重建生活。如今楊小姐脫離導管治療並逐步恢復正常飲食，姊妹如今經常共餐。

亞東醫院表示，人的小腸長度約四到六公尺，切除後雖不可再生，但剩餘腸道會出現「適應」作用，通過腸腔脹大增加絨毛吸收面積，延緩蠕動增加吸收效率，盡量恢復部分功能。

小腸移植的大愛器官非常難等，醫界統計，所有器官移植中，小腸案例數最少，等待難度也最高。全世界每年僅執行約百例，遠低於肝、腎等其他器官。除了配對條件嚴苛，如患有短腸症且無惡性腫瘤，受贈者也須通過嚴格篩選，且移植團隊需具備極高的術後照護能力。

亞東醫院率先全台完成三例活體小腸移植臨床試驗，計畫主持人、小兒外科醫師陳芸說，整體成果涵蓋三大重點，第一是手術與存活成果卓越，讓受贈者、捐贈者及移植物存活率均達百分之百，顯示手術流程與術後照護體系成熟穩定。

圖解小腸活體移植 製表／王長鼎、游明煌
圖解小腸活體移植 製表／王長鼎、游明煌

亞東醫院 器官移植 外科 圖表看時事

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