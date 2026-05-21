新聞中的公民與社會／防鳥窗殺貼「窗貼」 若要響應…何者最符合公民參與環境治理精神？

下班後腦袋還停不下來，很多上班族應該都不陌生。人明明已經離開辦公室，腦中卻還在重播白天的會議、沒做完的待辦事項，甚至是主管那句讓人背脊一涼的「方便聊一下嗎」。 但從神經系統來看，這不只是心理疲勞。當身體長期處在緊繃、警戒、難以真正放鬆的狀態，頭痛會更容易被觸發，偏頭痛也可能變得更頻繁。 適量壓力並非壞事 其實壓力本身不一定有害。短暫的壓力可以讓人更專注、反應更快，也能幫助我們應付眼前挑戰。麻煩的是，壓力如果變成長期狀態，就像身體裡有個不肯下班的保全，明明沒火災也硬要拉警報。 當大腦持續覺得還有事情要處理，身體就很難降速。這時皮質醇（cortisol）與腎上腺素（adrenaline）等壓力荷爾蒙可能持續偏高，心跳變快、肌肉繃緊，神經系統也容易維持在「戰或逃」模式。久了之後，原本只是小小的不舒服，也可能被放大成明顯疼痛。 為什麼壓力易使人頭痛？ 頭痛和神經系統敏感度很有關係。當身體長期警戒，疼痛門檻可能降低。本來不一定會引發頭痛的刺激，現在更容易讓頭開始痛；本來很快能消失的不適，也可能拖得更久。 偏頭痛患者尤其容易受影響，因為他們的神經系統通常對睡眠、光線、荷爾蒙、壓力強度與生

2026-05-21 14:20