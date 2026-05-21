新聞中的公民與社會／防鳥窗殺貼「窗貼」 若要響應…何者最符合公民參與環境治理精神？
一、時事掃描
守護野鳥從窗貼做起！新北動保處推廣「5×5CM防撞原則」
2026世界候鳥日，新北市動保處響應年度主題首次與台灣猛禽研究會合作，深入轄內8所各級學校推動友善鳥類玻璃布置實作，並規畫針對2處高風險公共建物及8座公車亭進行示範改造。【2026/5/9聯合報】
二、命題趨勢
2026世界候鳥日，新北市動保處響應「Every Bird Counts－Your Observations Matter！」年度主題，並與台灣猛禽研究會合作，入校推動友善鳥類玻璃布置實作，同時規畫公共建物及公車亭示範改造，深層連結公民科學（強調公眾參與科學研究）與環境永續（讓人類建築與自然生態和諧共存）之現代公民素養。相關案例包括：eBird鳥類觀察資料回報、野鳥撞玻璃回報社團、公民參與空氣品質監測、社區生態調查等。本新聞命題焦點：公民科學、公民參與、環境治理、生物多樣性保育、都市發展與生態永續。SDGs目標：SDG11永續城市與社區、SDG15陸域生命、SDG17夥伴關係。
三、牛刀小試
新北市動保處指出，都市玻璃建物具高度反射性，常使野鳥誤判為可穿透空間，造成嚴重的窗殺事件。為推動友善鳥類城市，相關單位積極推廣「5×10」或「5×5」防撞標記原則（間距小於野鳥可穿透的縫隙），並鼓勵大眾透過觀察與數據回報參與環境改善。若民眾欲響應此計畫，下列何種作為最符合現代公民參與環境治理的精神？
(A)捕捉並集中飼養都市野鳥，以人為方式直接降低窗殺發生頻率
(B)參與調查並記錄窗殺熱點，協助相關單位優先改良高風險玻璃
(C)增加高反射透明玻璃建材的使用，以提升都市景觀的視覺效果
(D)擴張都市水泥建物面積並移除植栽，從源頭減少鳥類停留機會
答案：B
解析：(A)屬事後處理，未改善窗殺形成原因。(B)結合公民參與、資料蒐集與環境改善，符合題意。(C)增加高反射玻璃面積，可能提高野鳥撞擊風險。(D)減少生態棲地，違反環境永續精神。
四、歷屆試題
澳大利亞食蜜鳥，是一種以花蜜為主食的鳥類，多棲息在常綠闊葉林中，牠們在吸取花蜜的同時，也成了花粉的散播者，因此能促進植物授粉與繁殖。但近年來，上述鳥類的棲息地逐漸受到破壞，導致生物群落減少，此情形最容易造成下列哪項影響？(2026學測)
(A)西部海岸生態系脆弱度增加
(B)大堡礁沿岸易遭外來種入侵
(C)中部盆地的生物多樣性降低
(D)大分水嶺難以維持環境永續
答案：D
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