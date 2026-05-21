快訊

案情大逆轉？金秀賢律師發聲了 爆金賽綸家屬律師竟被列為嫌疑人

明年請假先看！2027年行事曆公布 全年爽放121天、9個連假一次看

「面試到一半突失禁」法國前公務員遭控下藥上百女性 變態記錄所有反應

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞中的公民與社會／防鳥窗殺貼「窗貼」 若要響應…何者最符合公民參與環境治理精神？

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
華僑中學學生布置友善鳥類窗戶，避免野鳥誤判為可穿越空間，減少「窗殺案」發生。圖／新北市動保處提供
華僑中學學生布置友善鳥類窗戶，避免野鳥誤判為可穿越空間，減少「窗殺案」發生。圖／新北市動保處提供

一、時事掃描

守護野鳥從窗貼做起！新北動保處推廣「5×5CM防撞原則」

2026世界候鳥日，新北市動保處響應年度主題首次與台灣猛禽研究會合作，深入轄內8所各級學校推動友善鳥類玻璃布置實作，並規畫針對2處高風險公共建物及8座公車亭進行示範改造。【2026/5/9聯合報】

二、命題趨勢

2026世界候鳥日，新北市動保處響應「Every Bird Counts－Your Observations Matter！」年度主題，並與台灣猛禽研究會合作，入校推動友善鳥類玻璃布置實作，同時規畫公共建物及公車亭示範改造，深層連結公民科學（強調公眾參與科學研究）與環境永續（讓人類建築與自然生態和諧共存）之現代公民素養。相關案例包括：eBird鳥類觀察資料回報、野鳥撞玻璃回報社團、公民參與空氣品質監測、社區生態調查等。本新聞命題焦點：公民科學、公民參與、環境治理、生物多樣性保育、都市發展與生態永續。SDGs目標：SDG11永續城市與社區、SDG15陸域生命、SDG17夥伴關係。

三、牛刀小試

新北市動保處指出，都市玻璃建物具高度反射性，常使野鳥誤判為可穿透空間，造成嚴重的窗殺事件。為推動友善鳥類城市，相關單位積極推廣「5×10」或「5×5」防撞標記原則（間距小於野鳥可穿透的縫隙），並鼓勵大眾透過觀察與數據回報參與環境改善。若民眾欲響應此計畫，下列何種作為最符合現代公民參與環境治理的精神？

(A)捕捉並集中飼養都市野鳥，以人為方式直接降低窗殺發生頻率

(B)參與調查並記錄窗殺熱點，協助相關單位優先改良高風險玻璃

(C)增加高反射透明玻璃建材的使用，以提升都市景觀的視覺效果

(D)擴張都市水泥建物面積並移除植栽，從源頭減少鳥類停留機會

答案：B

解析：(A)屬事後處理，未改善窗殺形成原因。(B)結合公民參與、資料蒐集與環境改善，符合題意。(C)增加高反射玻璃面積，可能提高野鳥撞擊風險。(D)減少生態棲地，違反環境永續精神。

四、歷屆試題

澳大利亞食蜜鳥，是一種以花蜜為主食的鳥類，多棲息在常綠闊葉林中，牠們在吸取花蜜的同時，也成了花粉的散播者，因此能促進植物授粉與繁殖。但近年來，上述鳥類的棲息地逐漸受到破壞，導致生物群落減少，此情形最容易造成下列哪項影響？(2026學測)

(A)西部海岸生態系脆弱度增加

(B)大堡礁沿岸易遭外來種入侵

(C)中部盆地的生物多樣性降低

(D)大分水嶺難以維持環境永續

答案：D

相關新聞

科學人／小心頭痛找上門！幫頭腦「打下班卡」 4撇步改善高壓地獄

下班後腦袋還停不下來，很多上班族應該都不陌生。人明明已經離開辦公室，腦中卻還在重播白天的會議、沒做完的待辦事項，甚至是主管那句讓人背脊一涼的「方便聊一下嗎」。 但從神經系統來看，這不只是心理疲勞。當身體長期處在緊繃、警戒、難以真正放鬆的狀態，頭痛會更容易被觸發，偏頭痛也可能變得更頻繁。 適量壓力並非壞事 其實壓力本身不一定有害。短暫的壓力可以讓人更專注、反應更快，也能幫助我們應付眼前挑戰。麻煩的是，壓力如果變成長期狀態，就像身體裡有個不肯下班的保全，明明沒火災也硬要拉警報。 當大腦持續覺得還有事情要處理，身體就很難降速。這時皮質醇（cortisol）與腎上腺素（adrenaline）等壓力荷爾蒙可能持續偏高，心跳變快、肌肉繃緊，神經系統也容易維持在「戰或逃」模式。久了之後，原本只是小小的不舒服，也可能被放大成明顯疼痛。 為什麼壓力易使人頭痛？ 頭痛和神經系統敏感度很有關係。當身體長期警戒，疼痛門檻可能降低。本來不一定會引發頭痛的刺激，現在更容易讓頭開始痛；本來很快能消失的不適，也可能拖得更久。 偏頭痛患者尤其容易受影響，因為他們的神經系統通常對睡眠、光線、荷爾蒙、壓力強度與生

新聞中的公民與社會／防鳥窗殺貼「窗貼」 若要響應…何者最符合公民參與環境治理精神？

2026世界候鳥日，新北市動保處響應年度主題首次與台灣猛禽研究會合作，深入轄內8所各級學校推動友善鳥類玻璃布置實作…

圖表看時事／全台首3例百分百存活率！亞東醫院「活體小腸移植」手術難度、流程一次看

國內每年有逾百名因短腸症或先天疾病導致腸衰竭患者，須長期依賴全靜脈營養（ＴＰＮ）維生，其中逾六成為五歲以下幼童，死亡風險極高。亞東醫院昨發表全台首三例活體小腸移植成果，患者能重新恢復正常進食，且受贈者、捐贈者及移植物存活率均為百分之百，不必苦等大愛捐贈。

好讀周報／故宮新三寶！肉形石身世揭祕 與翠玉白菜同位主人

去年出宮訪歐的翠玉白菜返台後，故宮還特別舉行歸國記者會。和翠玉白菜並列「故宮新三寶」的另一件人氣國寶肉形石，也負有重任，前幾個月出差到宜蘭蘭陽博物館展出。

圖表看時事／屢破紀錄！基隆雨天變少降雨卻更猛 圖解近80年變化

基隆「雨港」正在改變？基隆氣象站分析近八十年來氣候變遷，發現「下雨天數變少並非錯覺」，平均每十年減少約三點四天，相較百年前，現在的基隆每年約少下一個月的雨，年平均仍高達近二百個雨日，總雨量並未明顯減少，「雨港」仍名副其實。不同的是，近年極端降雨屢破紀錄，降雨型態從「頻繁且緩和」轉向「次數少但強度變強」。

好讀周報／CPR現學現賣！急救訓練師心臟驟停 學生與死亡拔河

新聞故事：美國威斯康辛州急救訓練教師艾普斯（Karl Arps）在課堂講解心臟病發的症狀時，竟心臟驟停，學生立即將課堂所學付諸實踐，輪流施以心肺復甦術（CPR）並使用自動體外除顫器（AED）搶救，成功將艾普斯從死亡邊緣救回，印證急救知識普及的重要性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。