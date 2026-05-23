科學人／不只漢他病毒！這類病毒更容易引發大流行 研究曝關鍵風險
各地鼠患頻傳，今年台灣傳出兩起漢他病毒個案，其中一起更是臺灣首例的死亡案例，引起社會關注；國際近期也出現郵輪群聚感染事件，相關討論持續升溫。近年新興傳染病的流行，已成為全球公衛共同的挑戰。
從病毒學角度來看，無論是漢他病毒，或是近年多次引發區域疫情的拉薩熱（Lassa virus）、中東呼吸症候群（MERS-CoV）、致死率極高的立百病毒（Nipah virus），甚至是導致全球陷入疫情的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2），這些病毒其實都屬於單股 RNA 病毒。
更容易突變的病毒？
為何 RNA 病毒更容易引發流行病？這是因為病毒在宿主細胞內進行複製時，相比 DNA 病毒的酵素一邊複製、一邊檢查新寫出的序列，能即時修正錯誤，但 RNA 病毒所使用的複製酶就幾乎沒有這種邊寫邊改的能力，每一次複製，都可能出現新的基因組合。正因如此，具有高突變率的 RNA 病毒，也更容易演化出能適應新宿主並具傳播優勢的變異株。
這種演化能力，也反映在不同病毒所呈現的風險差異上。以同樣透過齧齒類宿主傳播的拉薩病毒為例，其主要分佈於西非多國，每年約有 10 至 30 萬起病例。拉薩病毒過去也有透過案例接觸病人血液、排泄或屍體而傳播，相較漢他病毒具有更明顯的人傳人能力。
從病毒演化的角度來看，科學家曾比對病毒基因序列及流行病學調查，發現拉薩病毒與其宿主有高度一致的共演化關係（co‑evolution）的特徵，也就是病毒與宿主在長時間彼此適應、共同演化的結果。
演化出傳播力更強、致死率更高的病毒
病例分布更廣的還有 MERS，該病毒跟 2003 年流行的 SARS 以及 2019 年引發全球疫情的 COVID-19 同屬冠狀病毒科，基因結構相似，也都具備由動物宿主傳播至人類的適應力。
MERS 的病例主要集中在沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等地區。除了人與人之間的接觸傳播外，部份感染案例則與接觸單峰駱駝有關。進一步分析基因序列顯示，MERS 的天然宿主其實是蝙蝠，單峰駱駝只是中間宿主，病毒透過多次變異後，最後才傳播到人身上，這樣的傳播鏈也反映出冠狀病毒在不同物種的宿主之間適應的能力。
近年被世界衛生組織（World Health Organization，WHO）研發藍圖列為優先關注的病原體之一的，還有致死率極高的立百病毒。立百病毒主要分為馬來西亞株與孟加拉株，前者的歷史致死率約 40%，後者的致死率則高達有 75 至 100%。
感染立百病毒的臨床症狀差異極大，初期會出現發燒、頭痛、嘔吐與喉嚨痛等狀況，容易和一般病毒混淆，然而部分患者可能在 24 至 48 小時內迅速惡化，進一步出現意識混亂、嗜睡，嚴重者可能會還會出現癲癇發作或陷入昏迷。
研究顯示，立百病毒具有明顯的嗜神經性（neurotropism），會進入中樞神經系統並導致腦部發炎；同時，免疫反應與內皮細胞損傷會破壞血腦屏障（blood-brain barrier, BBB），使發炎物質進一步進入腦組織加劇損傷。此外，立百病毒的倖存者中，約有五分之一患者仍會留下長期的神經系統後遺症，甚至出現復發性腦炎。
目前針對立百病毒，國際間還沒有已核准使用的人用疫苗或抗病毒藥物，臨床仍以支持性療法為主，例如維持呼吸功能、控制腦炎症狀、調整電解質平衡，以及處理多重器官衰竭等併發症。
整體而言，從漢他病毒、拉薩熱到 MERS 與立百病毒，這些疾病雖然在傳播途徑與致死率上各不相同，但高突變率與跨物種感染能力，使得這些 RNA 病毒能在不同宿主間持續演化，也讓人畜共通傳染病始終存在大流行風險，這也是全球公共衛生需長期監測的核心議題。
資料來源：
1.https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/oR_-fHp0c7x0RCdpK0q7FQ
2.Al-Obaidi, M. M. J., Muthanna, A., & Desa, M. N. M. (2024). Nipah Virus Neurotropism: Insights into Blood-Brain Barrier Disruption. Journal of integrative neuroscience, 23(5), 90.https://doi.org/10.31083/j.jin2305090
3.Nipah Research and Development (R&D) Roadmap
4.我國對於RNA病毒之動物疫苗開發與技術發展概況 | 趨勢快訊- 農業科技新脈動
（本文出自2026.5.15《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）
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