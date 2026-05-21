科學人／小心頭痛找上門！幫頭腦「打下班卡」 4撇步改善高壓地獄

下班後腦袋還停不下來，很多上班族應該都不陌生。人明明已經離開辦公室，腦中卻還在重播白天的會議、沒做完的待辦事項，甚至是主管那句讓人背脊一涼的「方便聊一下嗎」。

但從神經系統來看，這不只是心理疲勞。當身體長期處在緊繃、警戒、難以真正放鬆的狀態，頭痛會更容易被觸發，偏頭痛也可能變得更頻繁。

適量壓力並非壞事

其實壓力本身不一定有害。短暫的壓力可以讓人更專注、反應更快，也能幫助我們應付眼前挑戰。麻煩的是，壓力如果變成長期狀態，就像身體裡有個不肯下班的保全，明明沒火災也硬要拉警報。

當大腦持續覺得還有事情要處理，身體就很難降速。這時皮質醇（cortisol）與腎上腺素（adrenaline）等壓力荷爾蒙可能持續偏高，心跳變快、肌肉繃緊，神經系統也容易維持在「戰或逃」模式。久了之後，原本只是小小的不舒服，也可能被放大成明顯疼痛。

為什麼壓力易使人頭痛？

頭痛和神經系統敏感度很有關係。當身體長期警戒，疼痛門檻可能降低。本來不一定會引發頭痛的刺激，現在更容易讓頭開始痛；本來很快能消失的不適，也可能拖得更久。

偏頭痛患者尤其容易受影響，因為他們的神經系統通常對睡眠、光線、荷爾蒙、壓力強度與生活節奏變化更敏感。慢性壓力不一定是唯一原因，但常會推一把，讓發作變多，也讓疼痛更難收拾。

肩頸硬到像石頭，頭痛也跟著來

壓力不只待在腦中，也會反映在身體上。壓力常造成頸部、肩膀和頭皮的肌肉緊繃，而這些緊繃可能引發緊縮型頭痛。再加上工作日長時間久坐、持續專注，以及身體維持在緊張狀態，頭痛就更容易在一天後半段出現。

這些肌肉緊繃可能讓人覺得頭像被安全帽勒住，或像被一圈東西緊緊箍住。有些人白天還能撐，到了下午或晚上才開始痛，不是身體挑時間找麻煩，而是久坐、專注和肌肉張力累積了一整天，最後才真正變成明顯的不適。

睡不好，壓力和頭痛更容易惡性循環

慢性壓力也很容易破壞睡眠。很多人明明累得要命，躺上床卻睡不著；或半夜醒來，腦袋立刻自動播放明天的行程表。這種睡眠即使時數足夠，也不一定真的有修復效果。

睡不好會讓大腦更敏感，隔天更容易疲倦、焦躁與頭痛。頭痛又會讓專注力下降、工作效率變差、錯誤變多，於是壓力繼續堆上去，變成一個很難退出的無限循環。

讓神經系統下班，從幾個小空檔開始

要改善這個循環，不一定要立刻辭職去山上隱居。比較實際的做法，是在工作和其他責任之間，留五到十分鐘緩衝。不要一下班就急著處理家務或趕下一件事，可以先暫停一下、深呼吸、伸展，或安靜坐著。這種短短的停頓看起來不起眼，卻能幫助放鬆肌肉，也可能降低壓力荷爾蒙。

規律活動也有幫助，像散步、瑜伽或溫和伸展，都能幫助身體處理壓力荷爾蒙，讓神經系統比較容易恢復平衡。活動也能改善血液循環，促進腦內啡（endorphins）釋放；腦內啡是身體天然的疼痛調節物質，有助於調節疼痛感受。

工作時則要留意姿勢和人體工學。調整椅子與螢幕高度，定時起身活動，放鬆肩膀、下巴和脖子，都能減少緊縮型頭痛風險。也可以嘗試正念練習，例如冥想、身體掃描或專注呼吸，讓大腦不要每次遇到壓力，就把警報開到最大聲。

另外，工作界線也很重要。能做到的話，盡量限制下班後查看信件和訊息，替一天設定清楚的結束點，也可以在家中保留一塊不處理工作的空間，讓身體知道現在該休息了。若頭痛持續變頻繁，或已經影響生活，就應尋求醫療評估；物理治療、行為治療或疼痛再處理療法，也可能協助處理身體與情緒因素。

（本文出自2026.5.7《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）