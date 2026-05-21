快訊

擴大合作夥伴關係！蘇姿丰旋風訪台 超微承諾在台投資逾100億美元

Uber擬推機車載客 交通部籲不要觸法：最高罰2500萬

用20年才知！悠遊卡「隱藏設計」曝光 網讚神作：超越96萬了

聽新聞
0:00 / 0:00

科學人／小心頭痛找上門！幫頭腦「打下班卡」 4撇步改善高壓地獄

科學人／ 文‧茶米
圖／ ChatGPT 生成
圖／ ChatGPT 生成

下班後腦袋還停不下來，很多上班族應該都不陌生。人明明已經離開辦公室，腦中卻還在重播白天的會議、沒做完的待辦事項，甚至是主管那句讓人背脊一涼的「方便聊一下嗎」。

但從神經系統來看，這不只是心理疲勞。當身體長期處在緊繃、警戒、難以真正放鬆的狀態，頭痛會更容易被觸發，偏頭痛也可能變得更頻繁。

適量壓力並非壞事

其實壓力本身不一定有害。短暫的壓力可以讓人更專注、反應更快，也能幫助我們應付眼前挑戰。麻煩的是，壓力如果變成長期狀態，就像身體裡有個不肯下班的保全，明明沒火災也硬要拉警報。

當大腦持續覺得還有事情要處理，身體就很難降速。這時皮質醇（cortisol）與腎上腺素（adrenaline）等壓力荷爾蒙可能持續偏高，心跳變快、肌肉繃緊，神經系統也容易維持在「戰或逃」模式。久了之後，原本只是小小的不舒服，也可能被放大成明顯疼痛。

為什麼壓力易使人頭痛？

頭痛和神經系統敏感度很有關係。當身體長期警戒，疼痛門檻可能降低。本來不一定會引發頭痛的刺激，現在更容易讓頭開始痛；本來很快能消失的不適，也可能拖得更久。

偏頭痛患者尤其容易受影響，因為他們的神經系統通常對睡眠、光線、荷爾蒙、壓力強度與生活節奏變化更敏感。慢性壓力不一定是唯一原因，但常會推一把，讓發作變多，也讓疼痛更難收拾。

肩頸硬到像石頭，頭痛也跟著來

壓力不只待在腦中，也會反映在身體上。壓力常造成頸部、肩膀和頭皮的肌肉緊繃，而這些緊繃可能引發緊縮型頭痛。再加上工作日長時間久坐、持續專注，以及身體維持在緊張狀態，頭痛就更容易在一天後半段出現。

這些肌肉緊繃可能讓人覺得頭像被安全帽勒住，或像被一圈東西緊緊箍住。有些人白天還能撐，到了下午或晚上才開始痛，不是身體挑時間找麻煩，而是久坐、專注和肌肉張力累積了一整天，最後才真正變成明顯的不適。

睡不好，壓力和頭痛更容易惡性循環

慢性壓力也很容易破壞睡眠。很多人明明累得要命，躺上床卻睡不著；或半夜醒來，腦袋立刻自動播放明天的行程表。這種睡眠即使時數足夠，也不一定真的有修復效果。

睡不好會讓大腦更敏感，隔天更容易疲倦、焦躁與頭痛。頭痛又會讓專注力下降、工作效率變差、錯誤變多，於是壓力繼續堆上去，變成一個很難退出的無限循環。

讓神經系統下班，從幾個小空檔開始

要改善這個循環，不一定要立刻辭職去山上隱居。比較實際的做法，是在工作和其他責任之間，留五到十分鐘緩衝。不要一下班就急著處理家務或趕下一件事，可以先暫停一下、深呼吸、伸展，或安靜坐著。這種短短的停頓看起來不起眼，卻能幫助放鬆肌肉，也可能降低壓力荷爾蒙。

規律活動也有幫助，像散步、瑜伽或溫和伸展，都能幫助身體處理壓力荷爾蒙，讓神經系統比較容易恢復平衡。活動也能改善血液循環，促進腦內啡（endorphins）釋放；腦內啡是身體天然的疼痛調節物質，有助於調節疼痛感受。

工作時則要留意姿勢和人體工學。調整椅子與螢幕高度，定時起身活動，放鬆肩膀、下巴和脖子，都能減少緊縮型頭痛風險。也可以嘗試正念練習，例如冥想、身體掃描或專注呼吸，讓大腦不要每次遇到壓力，就把警報開到最大聲。

另外，工作界線也很重要。能做到的話，盡量限制下班後查看信件和訊息，替一天設定清楚的結束點，也可以在家中保留一塊不處理工作的空間，讓身體知道現在該休息了。若頭痛持續變頻繁，或已經影響生活，就應尋求醫療評估；物理治療、行為治療或疼痛再處理療法，也可能協助處理身體與情緒因素。

資料來源：

A Common Workday Feeling Could Be Fueling Your Headaches, Research Says : ScienceAlert

延伸閱讀

（本文出自2026.5.7《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

科學人雜誌 壓力

相關新聞

科學人／小心頭痛找上門！幫頭腦「打下班卡」 4撇步改善高壓地獄

下班後腦袋還停不下來，很多上班族應該都不陌生。人明明已經離開辦公室，腦中卻還在重播白天的會議、沒做完的待辦事項，甚至是主管那句讓人背脊一涼的「方便聊一下嗎」。 但從神經系統來看，這不只是心理疲勞。當身體長期處在緊繃、警戒、難以真正放鬆的狀態，頭痛會更容易被觸發，偏頭痛也可能變得更頻繁。 適量壓力並非壞事 其實壓力本身不一定有害。短暫的壓力可以讓人更專注、反應更快，也能幫助我們應付眼前挑戰。麻煩的是，壓力如果變成長期狀態，就像身體裡有個不肯下班的保全，明明沒火災也硬要拉警報。 當大腦持續覺得還有事情要處理，身體就很難降速。這時皮質醇（cortisol）與腎上腺素（adrenaline）等壓力荷爾蒙可能持續偏高，心跳變快、肌肉繃緊，神經系統也容易維持在「戰或逃」模式。久了之後，原本只是小小的不舒服，也可能被放大成明顯疼痛。 為什麼壓力易使人頭痛？ 頭痛和神經系統敏感度很有關係。當身體長期警戒，疼痛門檻可能降低。本來不一定會引發頭痛的刺激，現在更容易讓頭開始痛；本來很快能消失的不適，也可能拖得更久。 偏頭痛患者尤其容易受影響，因為他們的神經系統通常對睡眠、光線、荷爾蒙、壓力強度與生

圖表看時事／全台首3例百分百存活率！亞東醫院「活體小腸移植」手術難度、流程一次看

國內每年有逾百名因短腸症或先天疾病導致腸衰竭患者，須長期依賴全靜脈營養（ＴＰＮ）維生，其中逾六成為五歲以下幼童，死亡風險極高。亞東醫院昨發表全台首三例活體小腸移植成果，患者能重新恢復正常進食，且受贈者、捐贈者及移植物存活率均為百分之百，不必苦等大愛捐贈。

好讀周報／故宮新三寶！肉形石身世揭祕 與翠玉白菜同位主人

去年出宮訪歐的翠玉白菜返台後，故宮還特別舉行歸國記者會。和翠玉白菜並列「故宮新三寶」的另一件人氣國寶肉形石，也負有重任，前幾個月出差到宜蘭蘭陽博物館展出。

圖表看時事／屢破紀錄！基隆雨天變少降雨卻更猛 圖解近80年變化

基隆「雨港」正在改變？基隆氣象站分析近八十年來氣候變遷，發現「下雨天數變少並非錯覺」，平均每十年減少約三點四天，相較百年前，現在的基隆每年約少下一個月的雨，年平均仍高達近二百個雨日，總雨量並未明顯減少，「雨港」仍名副其實。不同的是，近年極端降雨屢破紀錄，降雨型態從「頻繁且緩和」轉向「次數少但強度變強」。

好讀周報／CPR現學現賣！急救訓練師心臟驟停 學生與死亡拔河

新聞故事：美國威斯康辛州急救訓練教師艾普斯（Karl Arps）在課堂講解心臟病發的症狀時，竟心臟驟停，學生立即將課堂所學付諸實踐，輪流施以心肺復甦術（CPR）並使用自動體外除顫器（AED）搶救，成功將艾普斯從死亡邊緣救回，印證急救知識普及的重要性。

科學人／降落地面或海面有差？太空人著陸揭密：15分內有7個自己壓在身上

經過了六年的延宕，美國航太總署（NASA）重返月球計畫中的阿緹米絲2號（Artemis II）終於在4月1日（美國時間）發射升空，在地球周圍繞兩圈後前往月球，在地月之間畫出一個巨大的8字，遠遠地繞過月球背面就往回走。在發射10天之後，阿緹米絲2號的指揮艙獵戶座（Orion）以每小時30公里的速度「濺落」（splash）在南加州外海的太平洋中，圓滿完成任務！ 聽到以每小時30公里的速度撞向海面，學生擔心太空人屁股疼，但這已經不錯了，想想當太空艙剛進入地球大氣時，速度是每小時38萬6000公里，等於300倍的音速（亦即300馬赫），也等於手槍子彈出口速度的30倍！要讓太空艙在15分鐘之內，降到我們在平面道路上開車慢行的速度，中間要經過11具降落傘的減速！先是三個小傘彈出，拉掉前艙蓋，讓後續兩具減速傘張開，接著拉出三具前導傘，最終拉出三具碩大無朋的主傘，在這四階段迅速減速的過程中，太空人會體驗到極強的重力，他們在地月之間享受了10天的無重力飄浮，瞬間要體驗七倍於自己的體重壓在身上的感覺，可以想像這不是一個輕鬆的過程。 學生想想，說：「至少美國的太空船是落到海上的，感覺降落地點比較柔軟，像

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。