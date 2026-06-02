科學人／口香糖也能救牙齦？加一種成分 出血率直接砍半

你可能以為口香糖只是吃完飯「清口氣」的小幫手，但未來它可能會變成牙醫推薦的輔助療法。最新研究發現，一種加入硝酸鹽（nitrate）的「益生元口香糖」，竟然能改善牙齦發炎與出血狀況。這種看似日常的小改變，背後其實牽動的是整個口腔細菌生態的重組。

牙齦炎不只是刷牙不夠，是細菌在搞事

牙齦炎（gingivitis）是牙周疾病的初期型態，當牙齒表面累積一層細菌膜，也就是牙菌斑（plaque），就會引發牙齦發炎、紅腫甚至流血。這種狀況非常常見，而且很多人其實都有輕微症狀卻不自覺。

雖然醫師通常建議每天刷牙兩次、使用牙線或牙間刷清潔牙縫，再搭配抗菌漱口水，但說實話，這一整套流程要「每天確實做到」，對不少人來說並不容易。如果放著不管，牙齦炎可能惡化成更嚴重的牙周炎（periodontitis），甚至導致膿腫與牙齒鬆動脫落。

硝酸鹽的秘密：不是殺菌，而是養好菌

過去研究已經發現，攝取富含硝酸鹽的食物，例如深綠色蔬菜或甜菜根，可以減少牙齦發炎。原因並不是直接殺死壞菌，而是促進一群「好菌」的生長。這些細菌能把硝酸鹽轉換成一氧化氮（nitric oxide），進而抑制發炎反應，讓口腔環境變得更健康。

問題是，不是每個人都愛吃青菜，更不用說天天規律攝取。於是研究團隊想到一個更「偷懶友善」的方法：把硝酸鹽做成口香糖，讓人邊嚼邊養菌。

小型實驗結果：出血比例從26%降到15%

研究團隊找來30位有輕度牙齦炎的成人，隨機分成兩組。一組咀嚼添加硝酸鹽的口香糖，另一組則咀嚼口味相同但不含硝酸鹽的對照組口香糖。參與者每天嚼三次，每次至少15分鐘，持續三週，同時維持原本的飲食與口腔清潔習慣。

結果相當明確。在實驗開始時，使用硝酸鹽口香糖的組別中，平均有26%的牙齦探測點會出血；三週後，這個比例下降到15%。相比之下，對照組幾乎沒有變化。這樣的改善幅度，在臨床上被認為是具有實際意義的。

改變口腔生態：壞菌減少，好菌增加

進一步分析唾液樣本後，研究人員發現，這種口香糖的效果來自於「改變菌相」。它提升了能代謝硝酸鹽的有益細菌數量，同時降低了一些與牙周疾病相關的壞菌，例如牙齦卟啉單胞菌（Porphyromonas gingivalis）。

這種策略的核心，不是直接清除所有細菌，而是透過改變環境條件，讓有益菌占優勢，進而抑制壞菌生長。概念上，這與腸道益生菌的調控方式相似，只是作用場域從腸道轉移到了口腔。

（本文出自2026.5.5《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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