聽新聞
0:00 / 0:00

國際小學堂／烏「戰爭電商」 殺敵賺積分下單

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
一名烏克蘭無人機操作員在烏東頓內次克州查看新的無人機庫存，攝於二○二四年九月廿三日。紐約時報
一名烏克蘭無人機操作員在烏東頓內次克州查看新的無人機庫存，攝於二○二四年九月廿三日。紐約時報

烏克蘭正極力擴增軍用無人機種類，並允許戰場上官兵自行選擇要使用何種機型，而非由千里外的長官指定。為此，烏國推出類似電商巨頭亞馬遜的平台，使部隊能根據自身判斷和需求，從數百種專用無人機型中挑選、「下單」並安排運送。

打破標準化 數百款無人機可選

紐約時報今年稍早報導，各國軍隊向來奉行軍備標準化，但在無人機時代，基輔須逆向思考，盡量擴充無人機種類，並推行讓基層指揮官可自主選擇的無人機採購計畫。該計畫去年十一月擴大適用一三○個旅，幾乎涵蓋全體烏軍。

基輔已設置兩個網站，讓官兵選用軍事無人機。其一是烏國數位轉型部推出的「Brave1」線上平台，官兵可透過該網站查看數百款無人機，其中許多是由俄烏戰爭期間成立的新生產商所製造。「Brave1」也與一套積分系統掛鉤。烏軍會為每個旅分配一定額度，用於在網站上獲取裝備，而各部隊可透過成功用無人機擊殺俄軍官兵或摧毀俄軍武器，獲得額外積分，從而增加預算。

此外，烏國國防部也創建名為「DotChain」的線上市集，各個旅可使用其虛擬帳戶中的額度，購買無人機和彈藥。目前，DotChain的產品種類不如Brave1豐富，僅有約卅家製造商銷售的一五○種無人機型，基輔正計畫擴大其種類。

軍備採購後 五到十天內可到貨

上述網站目前主要提供無人機，以及一些其他裝備。另外，烏國志工與軍方合作，二月推出一個線上平台，開放捐款人直接捐給特定的旅的帳戶，讓官兵用於採購武器。

紐時訪問到的烏軍官兵說，上述採購模式操作簡單。士兵可登入線上商店瀏覽各項目，但須由指揮官下單並使用部隊帳戶付款；系統將向製造商下訂、生成所需文件並安排武器運送，通常在五到十天內到貨。

烏軍一位旅長哈比內特說，無人機操作員透過國防部大宗合約取得的無人機，要不是數量不對，就是品質不符。負責裝備維修的士官丹尼斯說，上述採購網站基本就像網路商城，手機一滑就能瀏覽多種類型無人機，包括多軸無人機、偵察無人機和攻擊無人機。

烏國國防採購機構負責人朱馬迪洛夫說，若以民間商業運作的視角來看，自然會想開放各地官兵「想買什麼就買什麼」，基輔想出的解方也類似市集，但又比一般的市集更好，因官兵可精確看到庫存有哪些和其數量。

無人機 基輔 俄軍

延伸閱讀

從零到年產500萬架無人機 烏克蘭改寫戰爭規則

AI作戰爭議／武器自主化 AI接管戰場？

軍事AI實戰／俄軍前線高度倚賴AI 推自主攻擊

台烏無人機交流 紐時稱台灣銷東歐逾10萬架多流向烏克蘭

相關新聞

國際小學堂／烏克蘭無人載具 開啟戰爭新時代

「殺手機器人」的到來，將改變俄烏戰爭的戰場。紐約時報報導，在兵力短缺下，基輔正嘗試擴大使用無人系統，以在避免傷亡的同時保衛自身。除了空中無人機，烏軍也加快腳步利用水下及陸上無人機，從事後勤或攻擊行動。

國際小學堂／烏「戰爭電商」 殺敵賺積分下單

烏克蘭正極力擴增軍用無人機種類，並允許戰場上官兵自行選擇要使用何種機型，而非由千里外的長官指定。為此，烏國推出類似電商巨頭亞馬遜的平台，使部隊能根據自身判斷和需求，從數百種專用無人機型中挑選、「下單」並安排運送。

科學人／高枕≠無憂！枕頭過高成視力殺手

對許多人來說，墊高枕頭看書或睡覺是再平常不過的習慣，但看似舒適的姿勢，卻可能在無形中損害視覺神經。 睡眠中的隱形壓力：重新審視枕頭的功能 《英國眼科學雜誌》（British Journal of Ophthalmology）上的一篇研究探討了生理結構在特定角度下的壓力變化，文章指出睡眠姿勢對眼部健康的影響遠比過去認知的更為深遠。特別是對於青光眼（Glaucoma）患者，眼內壓的微小波動，就可能成為失明的關鍵因素。 當我們從站姿改為平躺時，體內的液體分佈會發生位移，眼內壓會隨之升高。然而，研究人員發現，若用多顆枕頭把頭部墊高，情況並不會改善，眼壓還會出現不減反增的現象。 頸部彎曲與流體力學的連鎖反應 研究團隊針對 144 名受試者進行監測。實驗過程中，受試者的頭部被墊高至 20~35 度（20~35 公分）。數據顯示，在這種姿勢下，高達 67% 的受試者眼壓明顯升高，平均增幅約為 1.61 mm Hg。這組數字在一般人眼中或許微不足道，但對於長期需要精確控制眼壓的患者而言，卻是系統性的壓力負擔。 研究人員推測，問題的根源並不在眼球本身，而是在於頸部的結構。當頭部過度墊高時，頸部的

紐時賞析／沙烏地抽銀根止損 高球界忐忑

LIV Golf won’t be funded by the Public Investment Fund of Saudi Arabia after the 2026 season, the PIF said in a statement Thursday, and the upstart golf tour will proceed with a newly created independent board with chairman Yasir Al-Rumayyan reportedly no longer at the helm.

紐時賞析／漢他雖非新冠 人們餘悸猶存

Medical workers in protective suits. Contact tracing. PCR tests and World Health Organization briefings.

閱讀數學／杜勒與憂鬱 （下）

上一篇我們說杜勒的畫作《憂鬱 I》有一個4×4 的幻方，總共可以找到86 種不同組合，四個數字加起來都是34的超級幻方。這只是數學彩蛋，杜勒還在數學彩蛋底下埋了另一層的彩蛋。仔細看底排的四個數字：4、15、14、1。中間的 15 和 14 拼起來…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。