國際小學堂／烏「戰爭電商」 殺敵賺積分下單

烏克蘭正極力擴增軍用無人機種類，並允許戰場上官兵自行選擇要使用何種機型，而非由千里外的長官指定。為此，烏國推出類似電商巨頭亞馬遜的平台，使部隊能根據自身判斷和需求，從數百種專用無人機型中挑選、「下單」並安排運送。

打破標準化 數百款無人機可選

紐約時報今年稍早報導，各國軍隊向來奉行軍備標準化，但在無人機時代，基輔須逆向思考，盡量擴充無人機種類，並推行讓基層指揮官可自主選擇的無人機採購計畫。該計畫去年十一月擴大適用一三○個旅，幾乎涵蓋全體烏軍。

基輔已設置兩個網站，讓官兵選用軍事無人機。其一是烏國數位轉型部推出的「Brave1」線上平台，官兵可透過該網站查看數百款無人機，其中許多是由俄烏戰爭期間成立的新生產商所製造。「Brave1」也與一套積分系統掛鉤。烏軍會為每個旅分配一定額度，用於在網站上獲取裝備，而各部隊可透過成功用無人機擊殺俄軍官兵或摧毀俄軍武器，獲得額外積分，從而增加預算。

此外，烏國國防部也創建名為「DotChain」的線上市集，各個旅可使用其虛擬帳戶中的額度，購買無人機和彈藥。目前，DotChain的產品種類不如Brave1豐富，僅有約卅家製造商銷售的一五○種無人機型，基輔正計畫擴大其種類。

軍備採購後 五到十天內可到貨

上述網站目前主要提供無人機，以及一些其他裝備。另外，烏國志工與軍方合作，二月推出一個線上平台，開放捐款人直接捐給特定的旅的帳戶，讓官兵用於採購武器。

紐時訪問到的烏軍官兵說，上述採購模式操作簡單。士兵可登入線上商店瀏覽各項目，但須由指揮官下單並使用部隊帳戶付款；系統將向製造商下訂、生成所需文件並安排武器運送，通常在五到十天內到貨。

烏軍一位旅長哈比內特說，無人機操作員透過國防部大宗合約取得的無人機，要不是數量不對，就是品質不符。負責裝備維修的士官丹尼斯說，上述採購網站基本就像網路商城，手機一滑就能瀏覽多種類型無人機，包括多軸無人機、偵察無人機和攻擊無人機。

烏國國防採購機構負責人朱馬迪洛夫說，若以民間商業運作的視角來看，自然會想開放各地官兵「想買什麼就買什麼」，基輔想出的解方也類似市集，但又比一般的市集更好，因官兵可精確看到庫存有哪些和其數量。