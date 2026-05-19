國際小學堂／烏克蘭無人載具 開啟戰爭新時代
「殺手機器人」的到來，將改變俄烏戰爭的戰場。紐約時報報導，在兵力短缺下，基輔正嘗試擴大使用無人系統，以在避免傷亡的同時保衛自身。除了空中無人機，烏軍也加快腳步利用水下及陸上無人機，從事後勤或攻擊行動。
發展本土國防 與他國建立安全夥伴
紐時報導，人力仍是戰場上最關鍵因素，距離人類能將大部分戰事交給機器人，還需相當長時間。但基輔正迫不及待展示其在無人作戰的進展，以向西方夥伴表明儘管烏軍兵力不如人，仍可繼續戰鬥。烏國也希望透過發展本土國防工業，幫助基輔與其他國家建立安全夥伴關係。
說起無人機，外界大多關注小型空中無人機；這類無人機可在前線上空盤旋，負責監視並攻擊各種移動中目標。但烏方無人系統的部署範圍除了空中，還包括水面下和陸地上。
其中，在地面運作的機器人最常用於在危險戰區運送物資和撤離傷病患，不過烏軍也日益積極將其用來發動攻擊。
烏軍地面載具 單月前線任務近萬次
烏國國防部指出，烏軍三月使用搭載炸藥、機關槍或火箭等武器的無人地面載具，執行逾九千次前線任務。相較下，烏軍去年十一月僅進行兩千九百多次這類行動。短短一年前，這種行動尚屬罕見且為試驗性質。
地面無人載具的速度比空中小型「四軸無人機」更慢，也更容易被敵方發現並攻擊。就算未被摧毀，多數這類地面載具的電池僅能支撐一天。在極少數情況，烏軍會用無人系統清理戰壕，此時官兵還得到場鎮守，或至少要為其換電池。但優點是，可搭載的炸藥遠多於空中無人機，也是開火或發射火箭的更穩定載台。
空地載具聯手 把俄軍逼出戰壕投降
烏國陸軍第三軍團的少尉辛克維奇，去年夏季曾指揮一場機器人作戰，在烏國東北部哈爾科夫州攻擊俄軍。他直言，與其在戰場上投入人力，不如投入無生命的金屬，「人命寶貴，而機器人不會流血」。
在上述無人作戰中，多個遙控機器人在一個谷地衝鋒，穿過草地向俄軍陣地疾馳而去。這些機器人基本上是小型的綠色運輸車，外觀看似可在園藝店買到、用來搬運土袋的工具，但實際上每個都載有約卅公斤的炸藥。
當這些遙控載具接近敵軍，一架空中無人機便投下炸彈幫忙開路，隨後其中一台機器人衝入敵陣並自爆，其他則留在後方監控俄軍陣地情況。不久後，一塊紙板出現在戰壕上，寫著「我們想投降」，兩名俄國士兵其後走出來步向烏國防線，成為戰俘。
上述襲擊過程被錄下並公布。烏國總統澤倫斯基說，該次襲擊表明烏國正開創新的戰爭方式，顯示烏軍現在能只靠自動化武器拿下俄軍陣地。澤倫斯基也希望向國外出售這些烏國無人作戰系統，或用其換取基輔所需武器；他聲稱，烏國正打造未來戰場所需的科技，且已在前線投入運用。
戰術整合運用 烏克蘭無人系統強項
基輔正爭取國際持續提供軍援，但也極力表現烏國不只是接受援助的對象，也是各國重要盟友，能幫助其他國家強化國防。烏國國防工業協會執行董事費迪爾科說，即使擁有頂尖雷達、數據整合系統或最先進無人機，關鍵因素仍是在戰術上如何妥善運用，這正是烏國無人系統的用武之地。
辛克維奇說，去年夏天以機器人發動上述攻勢前，烏軍曾試圖強攻該處俄軍壕溝，結果折損若干士兵。他過去曾在步兵突擊部隊服役，參與突襲敵方戰壕的行動，後來轉而參與無人作戰的策畫工作。
該次行動的成功，促使其他烏軍單位嘗試使用類似戰術。
新式戰術成敗 仰賴指揮官與操縱者
烏國國民兵一位負責公關的軍官德赫佳羅夫說，使用無人地面載具發動攻擊與其說是運用尖端技術，不如說是調整各個既有系統的使用方式。
儘管沒發明任何嶄新工具，卻出現新的機器人使用戰術，一切成敗最終仍要取決於指揮官、參謀和操作人員的訓練水準高低。
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