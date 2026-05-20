快訊

三星營收贏台積電卻爆「史上最大罷工」 謝金河示警：給台灣上了寶貴一課

俄中國力差距現形！普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

「不知道還會怎麼搞我」教授遭控霸凌 研究生墜樓北科大回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

好讀周報／CPR現學現賣！急救訓練師心臟驟停 學生與死亡拔河

聯合報／ 好讀周報
緊急救護技術員模擬搶救時的情況，學員會輪流對患者實施CPR，爭取黃金保命時間。（圖／取自網路）
緊急救護技術員模擬搶救時的情況，學員會輪流對患者實施CPR，爭取黃金保命時間。（圖／取自網路）

文／陳韻涵輯

新聞故事：美國威斯康辛州急救訓練教師艾普斯（Karl Arps）在課堂講解心臟病發的症狀時，竟心臟驟停，學生立即將課堂所學付諸實踐，輪流施以心肺復甦術（CPR）並使用自動體外除顫器（AED）搶救，成功將艾普斯從死亡邊緣救回，印證急救知識普及的重要性。

加拿大國際廣播電台（CBC）報導，福斯谷技術學院急救訓練教師艾普斯今年3月25日上課時，向學生講解心臟病發的徵兆，殊不知話還沒說完，他便昏迷倒地。

艾普斯受訪時表示，他最後的記憶停留在自己感覺頭暈目眩、隱約聽見學生說他「臉色不對勁」，醒來時發現自己在救護車裡。現年72歲的他說：「我從緊急救護人員口中得知，學生所做的每一個步驟，都和我在課堂上教的一模一樣。」

回顧事發當時情況，正在接受緊急救護技術員（EMT）訓練的消防員萊勒（Logan Lehrer）第一個察覺異狀。他發現艾普斯的手向外蜷縮、臉部扭曲，接著發出類似鼾聲的「瀕死喘息」。萊勒坦言，起初一瞬間以為老師是在開玩笑或模擬症狀，但直覺告訴他「情況不對勁」。

另一名教師崔西‧布朗多（Traci Blondeau）隨即趕到艾普斯的課堂上，試圖喚醒艾普斯未果。她確認情況後，立即撥打911報案，同時指導學員輪流為艾普斯施行CPR，並適時使用AED，直到救護人員抵達現場。整個急救過程共有6名學生參與，萊勒說：「我們各自分工，每個人都知道自己該做什麼，沒有一個學生手忙腳亂。」

救護車與急救員在事發後數分鐘趕到現場，金十字救護車執行董事羅梅內斯科（Nick Romenesko）表示，師生及早發現病患心臟驟停，當機立斷採取行動，讓艾普斯的預後良好。

美國紅十字會統計，在醫院外發生心臟驟停的存活率低於10%，但若他人及時施以CPR並搭配使用AED，存活率可提升3倍。

艾普斯在醫院接受冠狀動脈繞道手術，住院7天後出院。他坦言，自己能夠活下來，感覺不可思議。他說：「我投身急救25年，用一隻手就能數清自己以CPR成功救回患者性命的案例。有時候，病患雖然在救護車上恢復心跳，卻在幾天後離世。」

艾普斯目前仍休養中，預計幾個月後重返工作崗位。康復期間他兩度回到學校（小圖中／CBC），帶著甜點送給救他的師生表達謝意，並親手替每位參與急救的學生別上該學院頒發的「救命別針」。

艾普斯目前仍休養中，他兩度回到學校，帶著甜點送給救他的師生表達謝意。（圖／CBC）
艾普斯目前仍休養中，他兩度回到學校，帶著甜點送給救他的師生表達謝意。（圖／CBC）

心臟病 美國 CPR 好讀周報

好讀周報

追蹤

延伸閱讀

桃市救護員與家屬接力施作心臟救命術 成功搶命

學生提異議秒被罵 教師通識課狂放抖音假消息？銘傳回應了

中國留學生雪梨麥當勞遭搶薯條致手斷 連夜開發「助留」AI項目：願沒人需要

好讀周報／「表達」成日本入學基本要求 模擬聯合國、YouTube練口條新風潮

相關新聞

圖表看時事／屢破紀錄！基隆雨天變少降雨卻更猛 圖解近80年變化

基隆「雨港」正在改變？基隆氣象站分析近八十年來氣候變遷，發現「下雨天數變少並非錯覺」，平均每十年減少約三點四天，相較百年前，現在的基隆每年約少下一個月的雨，年平均仍高達近二百個雨日，總雨量並未明顯減少，「雨港」仍名副其實。不同的是，近年極端降雨屢破紀錄，降雨型態從「頻繁且緩和」轉向「次數少但強度變強」。

好讀周報／CPR現學現賣！急救訓練師心臟驟停 學生與死亡拔河

新聞故事：美國威斯康辛州急救訓練教師艾普斯（Karl Arps）在課堂講解心臟病發的症狀時，竟心臟驟停，學生立即將課堂所學付諸實踐，輪流施以心肺復甦術（CPR）並使用自動體外除顫器（AED）搶救，成功將艾普斯從死亡邊緣救回，印證急救知識普及的重要性。

科學人／降落地面或海面有差？太空人著陸揭密：15分內有7個自己壓在身上

經過了六年的延宕，美國航太總署（NASA）重返月球計畫中的阿緹米絲2號（Artemis II）終於在4月1日（美國時間）發射升空，在地球周圍繞兩圈後前往月球，在地月之間畫出一個巨大的8字，遠遠地繞過月球背面就往回走。在發射10天之後，阿緹米絲2號的指揮艙獵戶座（Orion）以每小時30公里的速度「濺落」（splash）在南加州外海的太平洋中，圓滿完成任務！ 聽到以每小時30公里的速度撞向海面，學生擔心太空人屁股疼，但這已經不錯了，想想當太空艙剛進入地球大氣時，速度是每小時38萬6000公里，等於300倍的音速（亦即300馬赫），也等於手槍子彈出口速度的30倍！要讓太空艙在15分鐘之內，降到我們在平面道路上開車慢行的速度，中間要經過11具降落傘的減速！先是三個小傘彈出，拉掉前艙蓋，讓後續兩具減速傘張開，接著拉出三具前導傘，最終拉出三具碩大無朋的主傘，在這四階段迅速減速的過程中，太空人會體驗到極強的重力，他們在地月之間享受了10天的無重力飄浮，瞬間要體驗七倍於自己的體重壓在身上的感覺，可以想像這不是一個輕鬆的過程。 學生想想，說：「至少美國的太空船是落到海上的，感覺降落地點比較柔軟，像

國際小學堂／烏克蘭無人載具 開啟戰爭新時代

「殺手機器人」的到來，將改變俄烏戰爭的戰場。紐約時報報導，在兵力短缺下，基輔正嘗試擴大使用無人系統，以在避免傷亡的同時保衛自身。除了空中無人機，烏軍也加快腳步利用水下及陸上無人機，從事後勤或攻擊行動。

國際小學堂／烏「戰爭電商」 殺敵賺積分下單

烏克蘭正極力擴增軍用無人機種類，並允許戰場上官兵自行選擇要使用何種機型，而非由千里外的長官指定。為此，烏國推出類似電商巨頭亞馬遜的平台，使部隊能根據自身判斷和需求，從數百種專用無人機型中挑選、「下單」並安排運送。

科學人／高枕≠無憂！枕頭過高成視力殺手

對許多人來說，墊高枕頭看書或睡覺是再平常不過的習慣，但看似舒適的姿勢，卻可能在無形中損害視覺神經。 睡眠中的隱形壓力：重新審視枕頭的功能 《英國眼科學雜誌》（British Journal of Ophthalmology）上的一篇研究探討了生理結構在特定角度下的壓力變化，文章指出睡眠姿勢對眼部健康的影響遠比過去認知的更為深遠。特別是對於青光眼（Glaucoma）患者，眼內壓的微小波動，就可能成為失明的關鍵因素。 當我們從站姿改為平躺時，體內的液體分佈會發生位移，眼內壓會隨之升高。然而，研究人員發現，若用多顆枕頭把頭部墊高，情況並不會改善，眼壓還會出現不減反增的現象。 頸部彎曲與流體力學的連鎖反應 研究團隊針對 144 名受試者進行監測。實驗過程中，受試者的頭部被墊高至 20~35 度（20~35 公分）。數據顯示，在這種姿勢下，高達 67% 的受試者眼壓明顯升高，平均增幅約為 1.61 mm Hg。這組數字在一般人眼中或許微不足道，但對於長期需要精確控制眼壓的患者而言，卻是系統性的壓力負擔。 研究人員推測，問題的根源並不在眼球本身，而是在於頸部的結構。當頭部過度墊高時，頸部的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。