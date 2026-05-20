好讀周報／CPR現學現賣！急救訓練師心臟驟停 學生與死亡拔河

文／陳韻涵輯

新聞故事：美國威斯康辛州急救訓練教師艾普斯（Karl Arps）在課堂講解心臟病發的症狀時，竟心臟驟停，學生立即將課堂所學付諸實踐，輪流施以心肺復甦術（CPR）並使用自動體外除顫器（AED）搶救，成功將艾普斯從死亡邊緣救回，印證急救知識普及的重要性。

加拿大國際廣播電台（CBC）報導，福斯谷技術學院急救訓練教師艾普斯今年3月25日上課時，向學生講解心臟病發的徵兆，殊不知話還沒說完，他便昏迷倒地。

艾普斯受訪時表示，他最後的記憶停留在自己感覺頭暈目眩、隱約聽見學生說他「臉色不對勁」，醒來時發現自己在救護車裡。現年72歲的他說：「我從緊急救護人員口中得知，學生所做的每一個步驟，都和我在課堂上教的一模一樣。」

回顧事發當時情況，正在接受緊急救護技術員（EMT）訓練的消防員萊勒（Logan Lehrer）第一個察覺異狀。他發現艾普斯的手向外蜷縮、臉部扭曲，接著發出類似鼾聲的「瀕死喘息」。萊勒坦言，起初一瞬間以為老師是在開玩笑或模擬症狀，但直覺告訴他「情況不對勁」。

另一名教師崔西‧布朗多（Traci Blondeau）隨即趕到艾普斯的課堂上，試圖喚醒艾普斯未果。她確認情況後，立即撥打911報案，同時指導學員輪流為艾普斯施行CPR，並適時使用AED，直到救護人員抵達現場。整個急救過程共有6名學生參與，萊勒說：「我們各自分工，每個人都知道自己該做什麼，沒有一個學生手忙腳亂。」

救護車與急救員在事發後數分鐘趕到現場，金十字救護車執行董事羅梅內斯科（Nick Romenesko）表示，師生及早發現病患心臟驟停，當機立斷採取行動，讓艾普斯的預後良好。

美國紅十字會統計，在醫院外發生心臟驟停的存活率低於10%，但若他人及時施以CPR並搭配使用AED，存活率可提升3倍。

艾普斯在醫院接受冠狀動脈繞道手術，住院7天後出院。他坦言，自己能夠活下來，感覺不可思議。他說：「我投身急救25年，用一隻手就能數清自己以CPR成功救回患者性命的案例。有時候，病患雖然在救護車上恢復心跳，卻在幾天後離世。」

艾普斯目前仍休養中，預計幾個月後重返工作崗位。康復期間他兩度回到學校（小圖中／CBC），帶著甜點送給救他的師生表達謝意，並親手替每位參與急救的學生別上該學院頒發的「救命別針」。 艾普斯目前仍休養中，他兩度回到學校，帶著甜點送給救他的師生表達謝意。（圖／CBC）